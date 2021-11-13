ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2021/2022

Доннарумма: «Я всегда был основным вратарём. Ситуация в ПСЖ меня беспокоит»

вчера, 18:41

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказал свое мнение о конкуренции с Кейлором Навасом за место в основе команды.

На моих выступлениях это не сказывается, но, само собой, меня это беспокоит, ведь это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда мое пребывание в запасе разочаровывает.

Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден.

В этом сезоне Доннарумма провел 5 матчей в Лиге 1 за 13 туров.

Недавно Доннарумма установил рекорд в сборной Италии.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:23
Кейлор здесь и сейчас уже лет 5 один из лучших в мире. Года 2 ещё способен быть отличным кипером. Так что выбор за Долларумой, ждать или уходить
Nazi
Nazi
вчера в 21:38
Да хватит уже бляха муха. Навас не вечен. Осталось потерпеть 6 месяцев. Задолбал уже..
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:37
Райола — гений. Продал игрока туда, где он заведомо не будет счастлив, а теперь будет искать ему другой клуб. Двойная комиссия. Ништяк.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:58
Погнался за деньгами - сел в запас.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:40, ред.
Доннарумма: «Я всегда был основным вратарём. Ситуация в ПСЖ меня беспокоит» .
Интересная логика у молодого Доннаруммы. Когда выступал на чемпионате Европы и стал лучшим игроком и вратарём чемпионата, и после этого ему сделали предложение ПСЖ в виде энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰, то глаза 👀 запустили импульс головному мозгу и инстинкт буржуя ответил на такое предложение автоматом, - "Конечно, да 👍 " !
Тогда и мысли не возникало что там в воротах стоит Кейлор Навас, который и не думал подарить молодому с амбициями лучшего вратаря чемпионата Европы своё заслуженное место в воротах. А теперь, когда Доннарумма просидел на скамейке в запасе, к нему пришла неожиданно здравая мысль - "Что я здесь делаю "? И это его начало удивительным образом беспокоить.
Хорошая мысля приходит опосля хорошая мысль всегда приходит с запозданием.
Не всегда деньги 💰 💰 💰 это благо. Надо было сначала подумать, ну а потом только решать как поступать. Урок тебе на будущее, пока ещё молод, можешь всё исправить. Удачи тебе Джанлуиджи !
Всем Добра !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:30
Ты пошел в ПСЖ за деньгами, а не за первым номером.
Сантус
Сантус
вчера в 19:24
А что в контракте было -ты всегда будешь в рамке?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:53
Давай зови своего жирядяя райолу и выбивайте бабки, как вы это умеете
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:46
Знал куда шёл, Навес нисколько не хуже, а где-то даже лучше
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:43
Нужно выигрывать конкуренцию.
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