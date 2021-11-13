Доннарумма: «Я всегда был основным вратарём. Ситуация в ПСЖ меня беспокоит» .

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказал свое мнение о конкуренции с Кейлором Навасом за место в основе команды.
На моих выступлениях это не сказывается, но, само собой, меня это беспокоит, ведь это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда мое пребывание в запасе разочаровывает.
Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден.
В этом сезоне Доннарумма провел 5 матчей в Лиге 1 за 13 туров.
Недавно Доннарумма установил рекорд в сборной Италии.
Интересная логика у молодого Доннаруммы. Когда выступал на чемпионате Европы и стал лучшим игроком и вратарём чемпионата, и после этого ему сделали предложение ПСЖ в виде энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰, то глаза 👀 запустили импульс головному мозгу и инстинкт буржуя ответил на такое предложение автоматом, - "Конечно, да 👍 " !
Тогда и мысли не возникало что там в воротах стоит Кейлор Навас, который и не думал подарить молодому с амбициями лучшего вратаря чемпионата Европы своё заслуженное место в воротах. А теперь, когда Доннарумма просидел на скамейке в запасе, к нему пришла неожиданно здравая мысль - "Что я здесь делаю "? И это его начало удивительным образом беспокоить.
Хорошая мысля приходит опосля хорошая мысль всегда приходит с запозданием.
Не всегда деньги 💰 💰 💰 это благо. Надо было сначала подумать, ну а потом только решать как поступать. Урок тебе на будущее, пока ещё молод, можешь всё исправить. Удачи тебе Джанлуиджи !
Всем Добра !!!
Интересная логика у молодого Доннаруммы. Когда выступал на чемпионате Европы и стал лучшим игроком и вратарём чемпионата, и после этого ему сделали предложение ПСЖ в виде энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰, то глаза 👀 запустили импульс головному мозгу и инстинкт буржуя ответил на такое предложение автоматом, - "Конечно, да 👍 " !
Тогда и мысли не возникало что там в воротах стоит Кейлор Навас, который и не думал подарить молодому с амбициями лучшего вратаря чемпионата Европы своё заслуженное место в воротах. А теперь, когда Доннарумма просидел на скамейке в запасе, к нему пришла неожиданно здравая мысль - "Что я здесь делаю "? И это его начало удивительным образом беспокоить.
Хорошая мысля приходит опосля хорошая мысль всегда приходит с запозданием.
Не всегда деньги 💰 💰 💰 это благо. Надо было сначала подумать, ну а потом только решать как поступать. Урок тебе на будущее, пока ещё молод, можешь всё исправить. Удачи тебе Джанлуиджи !
Всем Добра !!!