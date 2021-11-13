Доннарумма: «Я всегда был основным вратарём. Ситуация в ПСЖ меня беспокоит» .

Голкипер ПСЖ высказал свое мнение о конкуренции с за место в основе команды.

На моих выступлениях это не сказывается, но, само собой, меня это беспокоит, ведь это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда мое пребывание в запасе разочаровывает.

Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден.