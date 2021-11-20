ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

20 ноября 2021, 10:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Челси», который состоится 20 ноября 2021 года

«Лестер»

«Лестер» совсем неудачно выступает в нынешнем сезоне АПЛ и опустился уже на 12 место с 15 очками в активе. Коллектив не может найти свою игру и в последних пяти встречах чемпионата Англии смог набрать восемь пунктов, что является довольно средним результатом. В матче с лидером чемпионату у команды есть шанс проявить себя и обрести уверенность в собственных силах на последующие поединки.

07 ноября «Лестер» разошелся миром с «Лидсом» (1:1), а 30 октября команда проиграла на своем поле набравшему ход «Арсеналу» (0:2).

«Челси»

Лондонский клуб уверенно лидирует в АПЛ и даже несмотря на осечку в прошлом туре продолжает опережать ближайшего соперника на три очка, набрав 26 баллов. Команда показывает стабильный футбол и хорошо проявляет себя в обороне. За 11 матчей чемпионата Англии защита «синих» пропустила всего четыре мяча, поэтому сопернику придется непросто в предстоящем поединке.

06 ноября «Челси» сыграл вничью на своем поле с «Бернли» (1:1), а 30 октября уверенно переиграли на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» – 4.91
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Челси» – 1.793

Статистика

  • Оба коллектива проиграли по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Четыре из пяти домашних матчей «Лестера» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Челси» выиграл только один матч и последних пяти на выезде с «Лестером»
  • Семь из восьми поединков «Челси» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Подопечные Тухеля гораздо стабильнее хозяев поединка и приложат все усилия, чтобы сохранить свое лидерство в АПЛ. Прогнозируем победу лондонского клуба в 1-2 мяча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
u465wc9ea3nr
u465wc9ea3nr
20 ноября в 13:06
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
69hv8vzv8zx3
69hv8vzv8zx3
20 ноября в 12:05
Футбольный клуб Челси (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
20 ноября в 10:57
Челси выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100