«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Челси», который состоится 20 ноября 2021 года
«Лестер»
«Лестер» совсем неудачно выступает в нынешнем сезоне АПЛ и опустился уже на 12 место с 15 очками в активе. Коллектив не может найти свою игру и в последних пяти встречах чемпионата Англии смог набрать восемь пунктов, что является довольно средним результатом. В матче с лидером чемпионату у команды есть шанс проявить себя и обрести уверенность в собственных силах на последующие поединки.
07 ноября «Лестер» разошелся миром с «Лидсом» (1:1), а 30 октября команда проиграла на своем поле набравшему ход «Арсеналу» (0:2).
«Челси»
Лондонский клуб уверенно лидирует в АПЛ и даже несмотря на осечку в прошлом туре продолжает опережать ближайшего соперника на три очка, набрав 26 баллов. Команда показывает стабильный футбол и хорошо проявляет себя в обороне. За 11 матчей чемпионата Англии защита «синих» пропустила всего четыре мяча, поэтому сопернику придется непросто в предстоящем поединке.
06 ноября «Челси» сыграл вничью на своем поле с «Бернли» (1:1), а 30 октября уверенно переиграли на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 4.91
- Ничья – 3.8
- Победит «Челси» – 1.793
Статистика
- Оба коллектива проиграли по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей «Лестера» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл только один матч и последних пяти на выезде с «Лестером»
- Семь из восьми поединков «Челси» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Подопечные Тухеля гораздо стабильнее хозяев поединка и приложат все усилия, чтобы сохранить свое лидерство в АПЛ. Прогнозируем победу лондонского клуба в 1-2 мяча.