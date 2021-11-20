«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 10:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Челси», который состоится 20 ноября 2021 года

«Лестер»

«Лестер» совсем неудачно выступает в нынешнем сезоне АПЛ и опустился уже на 12 место с 15 очками в активе. Коллектив не может найти свою игру и в последних пяти встречах чемпионата Англии смог набрать восемь пунктов, что является довольно средним результатом. В матче с лидером чемпионату у команды есть шанс проявить себя и обрести уверенность в собственных силах на последующие поединки.

07 ноября «Лестер» разошелся миром с «Лидсом» (1:1), а 30 октября команда проиграла на своем поле набравшему ход «Арсеналу» (0:2).

«Челси»

Лондонский клуб уверенно лидирует в АПЛ и даже несмотря на осечку в прошлом туре продолжает опережать ближайшего соперника на три очка, набрав 26 баллов. Команда показывает стабильный футбол и хорошо проявляет себя в обороне. За 11 матчей чемпионата Англии защита «синих» пропустила всего четыре мяча, поэтому сопернику придется непросто в предстоящем поединке.

06 ноября «Челси» сыграл вничью на своем поле с «Бернли» (1:1), а 30 октября уверенно переиграли на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 4.91

Ничья – 3.8

Победит «Челси» – 1.793

Статистика

Оба коллектива проиграли по два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Лестера» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл только один матч и последних пяти на выезде с «Лестером»

Семь из восьми поединков «Челси» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз