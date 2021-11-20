«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 16:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон», который состоится 21 ноября 2021 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» остаются в этом сезоне одной из самых стабильных команд Европы и находятся в группе лидеров АПЛ . Клуб идет на втором месте и набрал 23 очка. У Пепа Гвардиолы существуют определенные проблемы с составом, и по причине различных травм коллективу не смогут помочь сразу четыре футболиста. Тем не менее, команда из Манчестера постарается не отставать от «Челси», который лидирует в АПЛ и пытается оторваться от преследователей.

06 ноября «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:0), а 30 октября проиграл на своем поле «Кристал Пэлсас» (0:2).

«Эвертон»

Команда имеет неплохой состав, но не может найти свою игру и частые смены тренеров не идут на пользу клубу. Коллектив занимает только 11 место с 15 очками и по таким результатам не может надеяться даже на зону еврокубков, не говоря о первой четверке команд АПЛ . В матче с одной из лучших команд Англии команде не смогут помочь шесть игроков, что может существенно отразиться на качестве игры.

07 ноября «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), а первого числа минимально проиграл «Вулверхэмптону» (1:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.202

Ничья – 7.42

Победит «Эвертон» – 15.77

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

«Эвертон» проиграл четыре последних матча на выезде

«Манчестер Сити» выиграл последних восемь матчей с «Эвертоном»

Пять из шести матчей между клубами на поле «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Гости находятся не в лучших физических кондициях и очень плохо играют на выезде. Предполагаем, что матч закончится уверенной победой «горожан».