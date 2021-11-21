«Лион» — «Марсель». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Марсель», который состоится 21 ноября 2021 года
«Лион»
«Лион» не показывает игру одного из лидеров французского футбола, каким его привыкли видеть опытные болельщики. Команда играет нестабильно и в пяти последних встреча внутреннего первенства смогла набрать только семь очков. Такие результаты позволяют коллективу находится на восьмом месте с 19 пунктами и перспектив ворваться в лидирующую группу пока нет. В принципиальном матче с «Марселем» команде не смогут помочь три травмированных игрока.
07 ноября «Лион» потерпел крупное поражение от «Ренна» (1:4), а 30 октября минимально обыграл «Ланс» на своем поле (2:1).
«Марсель»
У «Марселя» в нынешнем сезоне виден заметный прогресс, однако клуб очень часто завершает свои поединки ничейным результатом, из-за чего недобрал определенного количества очков. Команда идет на пятом месте в Лиге 1 и набрала 23 очка, проиграв всего два поединка в 13 матчах чемпионате. В игре с «Лионом» все футболисты готовы показать качественный футбол за исключением одного-двух футболистов с небольшими повреждениями.
07 ноября «Марсель» не смог обыграть «Мец» (0:0), а 31 октября оказался сильнее на выезде «Клермона» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 2
- Ничья – 3.92
- Победит «Марсель» – 3.72
Статистика
- «Лион» не проигрывает уже 12 матчей на своем стадионе во всех турнирах
- «Марсель» сыграл вничью в пяти из шести последних матчах во всех турнирах
- В трех последних встречах между клубами не было забито больше двух мячей
- «Лион» выиграл у «Марселя» шесть из восьми последних домашних встреч
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда очень качественно и результативно играет на своем поле и имеет большое преимущество в личных встречах над «Марселем». Предполагаем, что приятная статистика для хозяев продолжится и в этом поединке.