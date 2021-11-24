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«Зенит» прорвался в плей-офф Лиги Европы. С удалением и незабитым пенальти

24 ноября 2021, 01:50
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За тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы. «Соккер.ру» — о тяжелой ничьей с «Мальме».

Стартовый испуг

После разгрома «Мальме» со счетом 4:0 в Санкт-Петербурге кто-то мог ожидать, что в Швеции будет так же просто. Однако Сергей Семак предупреждал, что счет первой игры обманчив, поскольку шведы играли в меньшинстве тайм, да и складывалось все тогда очень уж в пользу «Зенита» — встреча могла развернуться и иначе.

Видимо, Семак перестарался в деле «накачки» своих подопечных, вселив в них не просто осторожность, а какой-то испуг. В первом тайме «Зенит», словно помня о том, что семь последних выездных матчей в Лиге чемпионов проиграл, вел себя слишком зажато и располагался крайне глубоко, позволяя «Мальме», не обладающему какими-то гениальными мастерами или невероятным куражом, диктовать условия, контролировать мяч. За тайм соперники нанесли на двоих шесть ударов, причем из двух попыток «Мальме» одна только пришлась в створ и стала голевой. После игры Семак пытался кое-как объяснить невнятный футбол своей команды в первом тайме:

В Лиге чемпионов все играют под давлением. Мы в Европе на тех ролях, на которых есть. Все зависит от уровня игры в целом. А это зависит от множества факторов. В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Мы об этом поговорим. Защитники прижимались, играли не так, как хотелось бы перед игрой. Ответственность за результат давила на команду. Когда отступать было некуда, во втором тайме давили, старались. Ребятам за второй тайм большое спасибо.

Предпринятые меры

Выводы по первому тайму тренер сделал в перерыве, проведя двойную замену. Во-первых, вместо Клаудиньо вышел Мостовой. Бразилец ощущал себя не в своей тарелке, успел схватить желтую карточку, а сэкономленные за пропущенный в чемпионате матч силы растрачивал попусту. Хотя понятно, что такой игрок может придумать нечто опасное из пустого места. Во-вторых, поле покинул Ловрен, уступив место Ерохину.

Семак перестроил тем самым схему, отказавшись от обороны в пять защитников – против «Мальме», после невнятного тайма, после пропущенного мяча он не мог не сделать этого. К тому же Деян снова отметился тем, что постоял, пока соперник забивал гол. Да, пассивность в опорной зоне тоже стоит отметить – Барриос обозначал давление на Бирманчевича, который легко в штрафную отдал голевой пас.

Но слишком уж издевательски Рикс семенил с мячом перед носом Ловрена перед тем, как нанес результативный удар. Тут еще можно вспомнить, как Деян едва не подвел под монастырь команду уже на 9-й минуте, подтолкнув Чолака в своей штрафной при розыгрыше стандарта. Судья эпизод проигнорировал. ВАР – тоже.

По сути, эти две замены и стали единственными у Семака. Он четко изменил то, что хотел изменить. И ждал результата, поскольку содержание игры «Зенита» все-таки стало иным во втором тайме.

Приключения Дзюбы. Часть первая: когда обидно

Ключевые события же разворачивались после перерыва вокруг Дзюбы, которого шведы называли перед игрой звездой. «Мальме», чувствуя, что получил от «Зенита» подарок, и не ощущая в себе сил развивать свое достижение, на протяжении второго тайма почти не атаковал. После перерыва у шведов всего два удара по воротам Кержакова. И оба – неточные. «Зенит» был активнее, агрессивнее, интенсивнее, нанес пять ударов за тайм, однако только два пришлись в створ. И оба – с пенальти. Так что тоже, конечно, в вопросе обострения стоит задуматься.

Главным драйвером «Зенита» стал Вендел, который пахал много и от души. Именно его стараниями петербуржцы заработали пенальти – он ворвался в штрафную, пошел до конца, вовремя откинул мяч и попал под подкат вратаря. Как потом сказал Семак, при этом Вендел получил жесткое рассечение на ноге, но доиграл до конца. Разобраться с обидчиком партнера с пенальти вызвался Дзюба. Он решил не мудрить и пробить по центру. Но обычно при этом мяч хотя бы приподнимают, чтобы падающий в сторону вратарь не имел шанса «оставить ноги».

Но Артем бил почти низом и не очень по центру, так что Далин ногой парировал. Обидно? Еще бы! Буквально через несколько минут Дзюба вроде бы реабилитировался, замкнув прострел справа в ворота. Судья уверенно «свистнул» офсайд, но повтор показал, что форвард мог находиться на линии с последним защитником. Но проверка ВАР выявила, что буквально на половину головы Дзюба был ближе к воротам. И тоже обидно.

Приключения Дзюбы. Часть вторая: когда вовремя

К компенсированному времени игра подкатывалась в классическом режиме, когда обе команды ничего содержательного показать не могут. Положение «Зенита» осложнялось тем, что он потерял Чистякова и остался в меньшинстве. Дмитрий в контактной борьбе перестарался. Но Дзюба, храня обиду за два предыдущих своих шанса, чувствуя, что его в ближайшей же паузе заменят – свежие игроки уже разминались – как раз в контакте и нашел свое счастье.

Обычный заброс в сторону Дзюбы в штрафную, обычная борьба в воздухе. И тут Артем падает и изображает боль. Поначалу показалось, что так он отбирает время у своей же команды, потому что шло компенсированное время, а петербуржцы судорожно пытались провести атаку, пока Дзюба там лежал. Однако судьи ВАР решили взглянуть, что же вызвало страдания форварда.

Оказалось, что Ларссон включил локти, пытаясь допрыгнуть до Дзюбы, и дал тому по лицу. Формальный повод для пенальти нашелся, и судья его использовал, посмотрев повтор самостоятельно. Ракицкий не стал повторять ошибок Дзюбы и положил мяч в угол. Ничья. Хэппи энд. «Зенит» теперь точно никуда не сдвинется с третьего места в группе, что обеспечивает ему плей-офф в Лиге Европы.

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санек002
санек002
27 ноября в 13:04
хоть тут то не пролетите!удачи!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Чист (раскрыть)
25 ноября в 14:48
Был бы Дзюба бревном от которого отскакивает в ворота, он бы столько не забил. Как и у любого из нас у него есть достоинства и недостатки.
Достоинства: За счет своей массы и роста устойчив и успешен в единоборствах. Он игрок свалки в штрафной. Очевидно низкий болевой порог, в борьбе, в штрафной, бьют и пинают не по детски. За угловатостью движений своя хитрость. Так он прячет варианты продвижения с мячом.
Недостатки: Он встраивается только в определённую модель, с ним команда обречена на безвариантность в атаке. Низкая скорость, очень сильно мешает его использовать. И наконец он игрок настроения, подвержен многодневным спадам. Не может ровно играть длительные промежутки времени.
Расцвет Дзюбы произошел, когда в РПЛ сложилась определённая модель игры, которая очень подошла Дзюбе.
Как то так.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
25 ноября в 14:27
Вот же мастера пера и слова. Вылет в ЛЕ преподносится как прорыв в ЛЕ) Пора монитор в зомбопанель переименовывать.
Чист
Чист ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
25 ноября в 13:18
Не понимаю почему держат Дзюбу -что он вышел на игру и чец то пенальти забил а иногда и даже не забивает а потом от него рикошетом залетает -но ведь это не его игра а просто подфартило -ну гда он обыгал обвёл и забил гол -какая топ команда играет на одного форварда который пасётся около штравной -это проходит только со слабыми командами -и Зенитне уровень Зенита -раз уж тратите такие большие деньги то и тренера соответсвующего пригласите а чемпионат Зенит и без тренера возьмёт
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
24 ноября в 17:25
Семак не тянет уровень ЛЧ.
Чемп можно и без тренера выигрывать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 ноября в 14:27, ред.
В таких случаях говорят, что хорошо там, где нас нет))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
24 ноября в 14:24, ред.
Ну так и будем пока играть в ЛЕ. Какие вопросы, самое главное прошли в весну. Конечно есть, пусть играют и развиваются. В ЛЕ тоже не мало хороших команд.
David Young
David Young ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 ноября в 14:23
Группа клубу за который Вы болеете досталась весьма сложная, повезло только с Мальмё.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 ноября в 14:23
Ну офк, Зенит привык играть в группе, где сильнейший соперник это Бенфика (и не выходить из нее). Но теперь усилиями Зенита (Спартака, Локо, ЦСКА и т.д.) первой корзины не видать нам как ушей. Дальше - хуже.
В связи с чем вопрос - если цель Зенита максимум 3 место в группе, зачем тратить сотни лямов на команду? В газпром-лиге Зенит может стать чемпионом и с составом из 13-летних пацанов
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
24 ноября в 14:22, ред.
Нет не только. В группе В, есть Ливер, но с Атлетико можно играть. Они в этом сезоне не айс. Есть группа с МЮ....Аякс кажется мощным, но Боруссия в этом сезоне практически без Холанна играет и это не может не влиять. Есть Бавария, но Барса нынешняя даже говорить не хочется. В группе Реала Интер классный, но его игрокам стабильности не хватает. А группа G....со всеми можно играть. Лишь одна группа, как наша группа А. Там да и Сити и ПСЖ....мощно. Но из 8 групп, лишь 2 имеют 2 супертопклуба опытных. Юве может барахлить в серии А, но именно опытный тренер и игроки в ЛЧ решают. Да вчера бросили играть, но дома тоже Челси приложили.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 ноября в 14:03, ред.
А кто должен был быть в группе ЛЧ чтобы был прорыв? Там всегда будут Ювентусы, Челси, Реалы и прочие Баварии с Ливерпулями))
112910415
112910415
24 ноября в 13:59
это мастерство, это уровень
viv
viv ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
24 ноября в 13:11, ред.
Зенит 6 лет не выигрывал на выезде в Лиге чемпионов. Последние 7 встреч завершились поражениями. Несколько лет 4 место, так что нечего на других кивать.
В Лиге чемпионов Зенит неконкурентоспособен. Особенно показательно то, как команда проводит матчи на выезде. Забила всего один мяч (да и то в ворота Мальме , почти не создавала моментов.
Чтобы на таком уровне добиваться успеха, нужно показывать результат вне зависимости от места и времени. Нужно играть в смелый и атакующий футбол.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
24 ноября в 12:43
Ну а какой прорыв должен был быть, если в группе ЛЧ Юве и Челси. Задачу выполнили, будем играть. Бодаться с ними реально сложно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 ноября в 12:20
Так о том и речь, что никакого прорыва тут нет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
24 ноября в 12:16
А как его рассматривать, если Спартак стал чемпионом только в ЛЕ и отобрался, хоть потом и сразу вылетел с Каррерой, Локо с Семиным вообще никуда...Цска в Гончаренко в первой ЛЧ тоже только ЛЕ. Юве и Челси сильнее, заняли своё место. Надо отменять лимит.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ d_fincher (раскрыть)
24 ноября в 12:07
Ну да действительно, вратарь не играет в мяч, шипами в кость разрывает....конечно это и есть футбол
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
24 ноября в 12:04
Воспарили в праведном гневе, забыли ЦСКА из года в год на четвёртом месте, забыли Спартак с его 1-18, забыли Локо всегда на последнем месте в группе из года в год.
По результатам в ЛЧ Зенит не далеко ушёл от выше перечисленных.
На сегодня Зенит сильнейший В РПЛ, поэтому играет в ЛЧ. А результаты, они не провальны, авосек не собирали. Хотелось бы лучше, будем надеяться.
Думаю что клуб будет анализировать и работать над ошибками
Моё личное мнение, Семак достиг своей тренерской планки.
Но я не знаю всего и могу ошибаться.
Так же на мой взгляд не стабилен Дзюба. Хорошие матчи чередуются с провальными. Ему летом 34. и для задач Зенита он уже не тянет.
Думаю летом Зенит перекроит своё нападение. Поживём, увидим.
А главный вывод: игра не внятная, но результат есть.
Зенит весной в Европе.
Так что не надо заламывать руки, считать чужие миллионы. За своих переживайте.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
24 ноября в 11:57
Дожили! Теперь уже вылет из ЛЧ в ЛЕ рассматривается как прорыв и достижение))
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
24 ноября в 11:21
    Oliver S
    Oliver S
    24 ноября в 11:16
    Питерские пишут, что выход в плей-офф ЛЧ был нереален изначально, так а вы легионеров каждый год за миллионы покупаете с какой целью? Чтобы в РПЛ Химки с Уфой обыгрывать? Или вам еще один состав нужен? Или еще один тренер специально для еврокубков? Разберитесь уже в себе и не нужно адекватную критику воспринимать в штыки.
    Roger Young
    Roger Young
    24 ноября в 11:01
    Позорная игра. С такой игрой вообще не понимаю зачем выходить в плей-офф
    viv
    viv
    24 ноября в 10:40
    Деньги вложенные в Зенит, не оправдывают себя, Зенит не конкурентно способен в ЛЧ.
    Андрeй Попов
    Андрeй Попов ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    24 ноября в 10:34
    Володька Быстров походу забыл как он играл за Зенит и сколько на нем левых пендалей дали и как он валялся и карточки выпрашивал.
    Не ссы Володька с твоего времени ничего не поменялось)
    Андрeй Попов
    Андрeй Попов
    24 ноября в 10:33
    Да игра получилась унылая, в этом сезоне Зенит "домашняя" команда, на выезде не играют вообще.
    Дзюба конечно то еще пенальтист)
    По второму пендалю, факт нарушения есть - есть, с локтями прыгать нельзя - нельзя, судья сначала ничего не дал, потом ВАР отправил его смотреть повтор.
    По факту Семак молодец что в перерыве поменял Клаудиньо - игра не пошла у него и Ловрена - этот вообще даже уровень РПЛ не тянет.
    Чистяков разочаровал, много боролся, но бесталково, все с руками -зацепами с прямыми ногами в подкате.
    Семак достиг потолка в Зените, нам нужен хороший европейский тренер , когда у Зенита был такой то в Европах было все в порядке.
    leonidspb1958
    leonidspb1958
    24 ноября в 10:07
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      24 ноября в 09:59
        sv_1969
        sv_1969 ответ Аксинья (раскрыть)
        24 ноября в 09:58
        он должен снять видео по этому эпизоду! Просто обязан!!!
        Nick Ch
        Nick Ch
        24 ноября в 09:57
        Оба пеналя левые, а Дзюба - дно, которое, как и ожидалось, после матча в ЛЧ значительно тише и скромнее, чем после игр нашей лиги приколов...
        sv_1969
        sv_1969 ответ halfbeek (раскрыть)
        24 ноября в 09:57
        надо добавить газу)))
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