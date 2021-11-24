«Зенит» прорвался в плей-офф Лиги Европы. С удалением и незабитым пенальти

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24 ноября 2021, 01:50

За тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы. «Соккер.ру» — о тяжелой ничьей с «Мальме».

Стартовый испуг

После разгрома «Мальме» со счетом 4:0 в Санкт-Петербурге кто-то мог ожидать, что в Швеции будет так же просто. Однако Сергей Семак предупреждал, что счет первой игры обманчив, поскольку шведы играли в меньшинстве тайм, да и складывалось все тогда очень уж в пользу «Зенита» — встреча могла развернуться и иначе.

Видимо, Семак перестарался в деле «накачки» своих подопечных, вселив в них не просто осторожность, а какой-то испуг. В первом тайме «Зенит», словно помня о том, что семь последних выездных матчей в Лиге чемпионов проиграл, вел себя слишком зажато и располагался крайне глубоко, позволяя «Мальме», не обладающему какими-то гениальными мастерами или невероятным куражом, диктовать условия, контролировать мяч. За тайм соперники нанесли на двоих шесть ударов, причем из двух попыток «Мальме» одна только пришлась в створ и стала голевой. После игры Семак пытался кое-как объяснить невнятный футбол своей команды в первом тайме:

В Лиге чемпионов все играют под давлением. Мы в Европе на тех ролях, на которых есть. Все зависит от уровня игры в целом. А это зависит от множества факторов. В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Мы об этом поговорим. Защитники прижимались, играли не так, как хотелось бы перед игрой. Ответственность за результат давила на команду. Когда отступать было некуда, во втором тайме давили, старались. Ребятам за второй тайм большое спасибо.

Предпринятые меры

Выводы по первому тайму тренер сделал в перерыве, проведя двойную замену. Во-первых, вместо Клаудиньо вышел Мостовой. Бразилец ощущал себя не в своей тарелке, успел схватить желтую карточку, а сэкономленные за пропущенный в чемпионате матч силы растрачивал попусту. Хотя понятно, что такой игрок может придумать нечто опасное из пустого места. Во-вторых, поле покинул Ловрен, уступив место Ерохину.

Семак перестроил тем самым схему, отказавшись от обороны в пять защитников – против «Мальме», после невнятного тайма, после пропущенного мяча он не мог не сделать этого. К тому же Деян снова отметился тем, что постоял, пока соперник забивал гол. Да, пассивность в опорной зоне тоже стоит отметить – Барриос обозначал давление на Бирманчевича, который легко в штрафную отдал голевой пас.

Но слишком уж издевательски Рикс семенил с мячом перед носом Ловрена перед тем, как нанес результативный удар. Тут еще можно вспомнить, как Деян едва не подвел под монастырь команду уже на 9-й минуте, подтолкнув Чолака в своей штрафной при розыгрыше стандарта. Судья эпизод проигнорировал. ВАР – тоже.

По сути, эти две замены и стали единственными у Семака. Он четко изменил то, что хотел изменить. И ждал результата, поскольку содержание игры «Зенита» все-таки стало иным во втором тайме.

Приключения Дзюбы. Часть первая: когда обидно

Ключевые события же разворачивались после перерыва вокруг Дзюбы, которого шведы называли перед игрой звездой. «Мальме», чувствуя, что получил от «Зенита» подарок, и не ощущая в себе сил развивать свое достижение, на протяжении второго тайма почти не атаковал. После перерыва у шведов всего два удара по воротам Кержакова. И оба – неточные. «Зенит» был активнее, агрессивнее, интенсивнее, нанес пять ударов за тайм, однако только два пришлись в створ. И оба – с пенальти. Так что тоже, конечно, в вопросе обострения стоит задуматься.

Главным драйвером «Зенита» стал Вендел, который пахал много и от души. Именно его стараниями петербуржцы заработали пенальти – он ворвался в штрафную, пошел до конца, вовремя откинул мяч и попал под подкат вратаря. Как потом сказал Семак, при этом Вендел получил жесткое рассечение на ноге, но доиграл до конца. Разобраться с обидчиком партнера с пенальти вызвался Дзюба. Он решил не мудрить и пробить по центру. Но обычно при этом мяч хотя бы приподнимают, чтобы падающий в сторону вратарь не имел шанса «оставить ноги».

Но Артем бил почти низом и не очень по центру, так что Далин ногой парировал. Обидно? Еще бы! Буквально через несколько минут Дзюба вроде бы реабилитировался, замкнув прострел справа в ворота. Судья уверенно «свистнул» офсайд, но повтор показал, что форвард мог находиться на линии с последним защитником. Но проверка ВАР выявила, что буквально на половину головы Дзюба был ближе к воротам. И тоже обидно.

Приключения Дзюбы. Часть вторая: когда вовремя

К компенсированному времени игра подкатывалась в классическом режиме, когда обе команды ничего содержательного показать не могут. Положение «Зенита» осложнялось тем, что он потерял Чистякова и остался в меньшинстве. Дмитрий в контактной борьбе перестарался. Но Дзюба, храня обиду за два предыдущих своих шанса, чувствуя, что его в ближайшей же паузе заменят – свежие игроки уже разминались – как раз в контакте и нашел свое счастье.

Обычный заброс в сторону Дзюбы в штрафную, обычная борьба в воздухе. И тут Артем падает и изображает боль. Поначалу показалось, что так он отбирает время у своей же команды, потому что шло компенсированное время, а петербуржцы судорожно пытались провести атаку, пока Дзюба там лежал. Однако судьи ВАР решили взглянуть, что же вызвало страдания форварда.

Оказалось, что Ларссон включил локти, пытаясь допрыгнуть до Дзюбы, и дал тому по лицу. Формальный повод для пенальти нашелся, и судья его использовал, посмотрев повтор самостоятельно. Ракицкий не стал повторять ошибок Дзюбы и положил мяч в угол. Ничья. Хэппи энд. «Зенит» теперь точно никуда не сдвинется с третьего места в группе, что обеспечивает ему плей-офф в Лиге Европы.