Вернул легенду и веру в команду. Чем Сульшер запомнится в МЮ

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22 ноября 2021, 23:53

Английская пресса продолжает прощаться с Сульшером, уволенным из МЮ . «Соккер.ру» вспоминает самые яркие моменты его карьеры на «Олд Траффорд».

Само по себе назначение Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера МЮ было воспринято неоднозначно. Кто-то видел в этом шанс установить некую преемственность, отдать дань клубным традициям, другие усматривали в таком шаге жест отчаяния руководства, которое все больше теряло доверие со стороны болельщиков, предпринимало неудачные попытки нанять тренера, терпело провал за провалом.

Сульшер же сразу получил большой запас доверия со стороны поклонников клуба, и это гарантировало хоть какой-то положительный фон для боссов, обеспечивало им передышку. Норвежцу удалось задержаться, и МЮ под его руководством провел 168 матчей – больше, чем под началом любого другого тренера эпохи после Алекса Фергюсона. Выиграл он 91 матч.

И пусть в отличие от ван Гала и Моуриньо Сульшеру не удалось завоевать трофеев, определенными событиями в тренерской карьере на «Олд Траффорд» он запомнится. Это будут не поражения от «Ливерпуля» (0:5) или «Уотфорда» (1:4), которые стали последними каплями и подтолкнули к увольнению. На каждое печальное событие найдется и радостное. Вспомним их, пока идут пересуды по поводу кандидатов на оставленный пост Сульшера.

Преодолел проклятие полуфиналов

Когда Сульшер возглавил МЮ в 2018 году, он проиграл подряд четыре полуфинала в разных турнирах. Стали поговаривать о каком-то проклятии, которое якобы преследует тренера. И за каждый обидный вылет норвежец получал мощную порцию критики. Особенно доставалось, например, после проигрышей «Манчестер Сити» в Кубке Лиги.

Но все же финал у Сульшера был. Он преодолел «проклятие» в Лиге Европы в прошлом сезоне, когда в полуфинале МЮ прошел «Рому», победив со счетом 8:5 по сумме двух встреч. Тогда болельщики поверили, что трофеи с Сульшером возможны. Но в финале было досадное поражение от «Вильярреала» в серии пенальти. Может быть, вылететь в полуфинале все же было бы менее обидно.

Рекордные серии

Пусть Сульшер не привез на «Олд Траффорд» ни одного трофея, определенные рекорды на свой счет он успел записать. Самым примечательным из рекордов была беспроигрышная гостевая серия, которая продолжалась с февраля 2020 года по октябрь 2021-го. МЮ побил рекорд по самой длинной беспроигрышной выездной серии в Премьер-Лиге. 29 матчей подряд в гостях без поражений – это достижение Сульшера запомнится надолго.

Подписание Бруну Фернандеша

Сейчас МЮ принято очень сильно ругать за тактику подписаний, которой клуб придерживался с Сульшером. Боссы поверили в него и вкладывались по полной, так что «Юнайтед» за время руководства норвежца выложил денег на трансферном рынке больше, чем другие клубы в Англии. И, как видим, выхлоп оказался неэффективным – трофеев нет, тренер отправлен в отставку – стройте все заново.

Но что неоспоримо – это большая трансферная удача в виде подписания Фернандеша. В первом же сезоне Бруну получил премию лучшему игроку месяца четыре раза, а по итогам года стал лучшим футболистом МЮ в сезоне. Когда португалец пришел на «Олд Траффорд», команда переживала худший старт в высшем дивизионе за последние 30 лет.

Сульшер хотел быстрого и атакующего футбола, и Фернандеш его мгновенно предоставил. Он перешел из «Спортинга» за 47 миллионов фунтов и стоил каждого пенни. В своем первом сезоне Бруну забил 28 мячей в 58 матчах и сделал 17 голевых передач, сделав «Юнайтед» снова креативным и зубастым.

Двойная победа над «Манчестер Сити»

Дерби Манчестера – отдельное состязание. И Сульшер в нем не был мальчиком для битья. Особенно триумфальным с точки зрения локального противостояния стал сезон-2019/20, когда МЮ удалось в обоих кругах победить «Сити».

В том сезоне «Юнайтед» проиграл «горожанам» в Кубке Лиги, но в чемпионате был убедительнее. На «Этихаде» голы Рэшфорда и Марсьяля принесли победу со счетом 2:1, а на «Олд Траффорд» мячи того же Марсьяля и Мактоминея позволили победить со счетом 2:0. И это фанаты тоже запомнят. Сульшер снова заставил их гордиться командой.

Возвращение Криштиану Роналду

Если приобретение Фернандеша станет историей раскрытия таланта, то подписание Роналду стало историей красивого и неожиданного возвращения. Оно случилось в тот миг, когда казалось, что «Манчестер Сити» договорится с португальской легендой МЮ и тем самым нанесет еще один удар по «красным дьяволам». Этого не случилось. Сейчас Сульшера и руководство клуба обвиняют в импульсивности, в отсутствие расчета при подписании возрастного Роналду.

Но даже если бы это был чисто имиджевый ход, он удался красиво. Воссоединение норвежца и португальца, которые успели еще поиграть вместе, вышло очень символичным. И Роналду даже в своем возрасте несколько раз доказывал свою ценность и состоятельность. Пусть сейчас, когда восторг и чувство ностальгии фанатов МЮ улеглись, к подписанию и к игре Роналду возникают вопросы. Появились даже конспирологические теории, связывающие португальца и отставку тренеров его команд.

Победа над ПСЖ

В карьере Сульшера на тренерском посту не было триумфальных красивых финалов, но были другие запоминающиеся матчи. И если выделять один, то почти наверняка болельщики назовут игру в Париже в марте 2019 года. Тогда Сульшер заставил поверить в себя, влюбил в себя заново поклонников МЮ и вернул веру в команду. Этому предшествовало домашнее поражение со счетом 0:2 в феврале – с удалением Поля Погба в конце.