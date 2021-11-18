Чемпионы Европы, Роналду и Ибрагимович. Их может не хватать на ЧМ-2022

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18 ноября 2021, 00:10

Сборные, которые мы привыкли видеть на чемпионатах мира, но в Катаре их может не быть. «Соккер.ру» — о тех, кого могут назвать неудачниками отбора.

Любой отборочный цикл на крупный футбольный турнир среди своих итогов имеет неожиданное непопадание каких-то сборных, которые являются традиционными участниками финальных этапов. Само их присутствие на таких турнирах выглядит само собой разумеющимся, однако без сенсаций или подобия их не обходится не один цикл. И поскольку в этот раз отбор еще не завершился, но его основная часть позади, мы можем назвать топ сборных, чье отсутствие в Катаре станет большой неожиданностью. Не для всех из них ситуация критическая, но то, что они оказались на грани провала – неоспоримо.

1. Италия

Всего несколько месяцев назад сборная Италии плясала на улицах Лондона, отмечая победу на чемпионате Европы. Теперь же самое время оглянуться назад и вспомнить, насколько неудачными были для итальянцев последние чемпионаты мира – после победы в Германии в 2006-м. В 2010-м и 2014-м годах Италия не покидала групповой этап и вылетала с позорным для такой команды результатом.

А на ЧМ -2018 в России итальянцы вообще не попали. И вот теперь они оказались перед перспективой пропуска сразу двух подряд чемпионатов мира. Особенно досаден этот факт потому, что Италия ни разу не проиграла в квалификационном цикле. Нельзя сказать, что итальянцы были плохи, но они были небрежны, сыграв вничью в четырех матчах из восьми. Причем дважды им не удалось обыграть Швейцарию.

А потеря очков в матчах с Северной Ирландией и Болгарией подорвала надежды на быструю квалификацию. В стыковых матчах Италия будет главным фаворитом, и Роберто Манчини уверен в выходе на ЧМ , но вряд ли именно такой путь планировали поклонники итальянской сборной, оставившей болельщиков в неоднозначном положении.

2. Португалия

Похожая история и у португальцев, которые не были кошмарными в отборочном турнире. До ноябрьских матчей почти никто не сомневался в том, что Португалия обеспечит себе выход на чемпионат мира с первого места в группе. Однако нулевая ничья с Ирландией дала Сербии надежду на лидерство, хотя ей предстояло сыграть решающий матч в Португалии.

Это не помешало сербам вырвать победу со счетом 2:1, а находящийся в фантастической форме Митрович, который забил решающий мяч, показал, что усилий целой команды мало, чтобы его остановить. Обычно так говорят про Криштиану Роналду. Но португальская звезда может посетить Катар только в качестве зрителя. Правда, в стыковых матчах Португалия – одна из фавориток. Хотя она такой была и в этой группе. И мы видим, что вышло.

3. Швеция

Сборную Швеции тяжело сломить, это волевая мощная команда. Без нее чемпионат мира будет непросто представить, однако в данном случае исход борьбы в группе В скорее нужно назвать предсказуемым. Ведь шведам здесь противостояла Испания. Подопечные Луиса Энрике на старте пробуксовывали и рисковали присоединиться к Италии и Португалии в итоге, но все же взяли свое и в решающей очной встрече победили Швецию, которая долго шла в лидерах, однако перед встречей с Испанией сенсационно оступилась на Грузии и проиграла.

12 забитых голов в восьми матчах, возможно, говорят о недостатке остроты и креативности, хотя моменты создавать шведы умеют. На чемпионате мира в России они были в четвертьфинале. Теперь придется попотеть, чтобы попасть в Катар. Трудно сказать, что ждет Швецию в стыковых матчах, ведь играть против нее любому сопернику тяжело, но и самим шведам почти все матчи даются непросто, даже со слабыми оппонентами.

4. Мексика

Мексиканцы выходили в 1/8 финала чемпионатов мира каждый раз, начиная с 1994 года. Но они рискуют даже не попасть на ЧМ -2022, и это будет большой сенсацией, учитывая вроде бы слабый уровень конкуренции в зоне КОНКАКАФ . После восьми проведенных матчей квалификации Мексика находится не там, где ее ждут.

Канада и США лидируют в таблице – этим сборным мексиканцы как раз и проиграли в двух ноябрьских матчах, а Мексика замыкает тройку, идя вровень с Панамой. Впереди несколько сложных матчей, где не будет уже встреч с главными аутсайдерами отбора Гондурасом и Сальвадором. Зато есть еще один матч с США . И риск для Мексики пролететь мимо чемпионата мира существует. Хотя мексиканцы оказывались и в более тяжелых ситуациях в отборе.

Например, стремясь на ЧМ -2014, Мексика в последнем туре отбора проиграла Коста-Рике, а Панаме в таком случае оставалось лишь справиться с США , которые ранее себе гарантировали выход на чемпионат. Панама вела со счетом 2:1 до 90-й минуты, и была готова к первому в своей истории выходу на чемпионат мира, но в компенсированное время США забили дважды и отправили Мексику туда вместо Панамы.

5. Австралия

Австралию нельзя назвать футбольной сверхдержавой, но на последних четырех чемпионатах мира она выступала. И смотрелась весьма недурно, регулярно портя кровь и обыгрывая более топовых соперников. Однако в нынешнем отборе австралийцы попали в группу к Японии и Саудовской Аравии – последняя удивительно хороша в отборах на чемпионаты мира, хотя на них самих выступает из рук вон плохо – уж в России это помнят хорошо.

На данный момент Австралия в своей группе лишь третья и рискует попасть в межконтинентальные стыковые матчи, где светят встречи с Новой Зеландией, Мексикой, Перу, Чили или Уругваем. Это не идеально, но может быть не так грустно, как в отборе к 1998 году, когда Австралия не проиграла в квалификации, но не вышла на чемпионат мира после двухраундового противостояния с Ираном, проигранного лишь по гостевым голам.

6. Чили

Сборная Чили приучила в последние годы к веселому футболу и поведению, в том числе за пределами футбольного поля. Однако смена поколений происходит не безболезненно. На данный момент в южноамериканском отборе чилийцы не попадают даже в зону стыковых матчей. А осталось сыграть четыре игры, и Чили еще будут противостоять Колумбия и Уругвай.

Будет непросто выиграть эти два матча. Прошли те времена, когда Алексис Санчес и Артуро Видаль рвали и метали, принося своей сборной победы. Когда чилийцы не попали на ЧМ -2018, это было неожиданностью, но они рискуют войти дважды в одну реку в не самом конкурентном отборе.

7. Уругвай

Двукратные чемпионы мира не прошли квалификацию на ЧМ всего шесть раз в своей истории. Возможно, это случится в седьмой раз. Уругвайцы в турнирной таблице еще ниже чилийцев, а впереди у них с ними встреча, а также с Парагваем. У Уругвая также идет смена поколений, и она сказывается. Но можно вспомнить тяжелейший отбор на ЧМ -2014, когда уругвайцы не выиграли ни одного из своих первых пяти выездных матчей, пропустили четыре мяча от Боливии и Колумбии в гостях. Но непревзойденная игра дома позволила занять пятое место в отборе и пробиться на ЧМ в стыковых матчах.

8. Кот-д’Ивуар

Пока мы говорили лишь о тех, кто создал себе проблемы, но еще способен их решить. А вот ивуарийцы свой отбор на чемпионат мира завершили. Исторически одна из самых наполненных звездами африканских сборных не будет выступать на чемпионате мира в Катаре. Отбор в Африке в этом году был жестким, поэтому в этой группе сенсация ожидалась: жребий принес туда Камерун. И вылет любой из этих сборных был бы потерей. Ивуарийцы и камерунцы обменялись победами, но все решила нулевая ничья Кот-д’Ивуара со скромным Мозамбиком.