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Ошибки судьи и обречённый тренер. «Спартак» проиграл «Краснодару»

20 ноября 2021, 23:20
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«Спартак» кажется обреченным. К пропасти его подтолкнуло поражение от «Краснодара». «Соккер.ру» — об игре.

Остался лишь гнев

Хочется сразу вспомнить игру «Спартака» против «Локомотива», которой красно-белые заканчивали предыдущий отрезок перед матчами сборных. Тогда подопечные Руя Витории смогли взять ничью, уступая по ходу встречи и оставшись в меньшинстве. Именно вдесятером «Спартак» заиграл не просто зло и яростно, но и осмысленно и напористо. Он был лучше «Локомотива» и мог даже победить.

Тогда мы подчеркивали, что дело не в каких-то тактических находках, а именно в заведенности и эмоциях, ставку на которые делать на длинной дистанции невозможно. И матч с «Краснодаром» сразу же показал, в чем дело. В этой игре у «Спартака» снова была злость, был гнев, была агрессия, причем хорошая такая, спортивная. Красно-белые не выглядят обреченно на поле, не выглядят апатично и пассивно.

Они не смирились с неудачами и поражениями, со своим положением. Только вот теперь им эта заведенность ничего не дала, ни одного очка. Потому что сама по себе она не гарантирует ничего, кроме фона, на который нужно накладывать какое-то содержание. А его у «Спартака» не было. И вот на фоне этой непримиримости игроков к своему положению кажется, что тренер-то как раз со всем смирился и просто не имеет никаких идей по поводу исправления.

Спортивный гнев игроков тратится впустую, пока они не знаю, как и что им делать на поле. Сбивчивое отступление во время контратаки «Краснодара», когда тот забил гол в первом тайме – красноречивое тому подтверждение. Красно-белые не перестраивались сообразно ситуации, а просто мчались на пожар и попали под грамотную комбинацию «быков». Второй пропущенный гол, который случился с пенальти, спартаковцы тоже организовали своими наивными действиями у своей штрафной.

Не самая хитрая проникающая передача Сперцяна отрезала защитников, и Айртон, потерявший позицию, потянул Ионова за футболку, привозя себе одиннадцатиметровый. Внимательной плотной игры хватило бы, чтобы избежать таких неприятностей. Но в голове у спартаковцев слишком много гнева, слишком много эмоций и мало собранности и понимания того, что нужно делать.

Сухая статистика

Чисто статистически «Спартак» на фоне «Краснодара» смотрелся не так уж несчастно. В первом тайме спартаковцы были точнее соперника и направили в створ ворот Сафонова два удара из шести против одного из девяти у «быков». Да и мячом владели больше, были точнее в работе с мячом. После перерыва ситуация не сильно скорректировалась.

В итоге «Краснодар» нанес 16 ударов, а «Спартак» 14, но был точнее – четыре против трех в створ. Красно-белые работали с мячом больше 53 процентов времени с точностью 77 процентов против 75. В конце игры точность у москвичей просела, но это фактор усталости и сбивчивости из-за спешки, к которой призывал счет в пользу противника. При этом самым бьющим стал Соболев, на счету которого пять попыток. У Кабелла четыре удара по воротам.

Статистика Сухого

Отдельно, конечно, стоит сказать о работе судейской бригады. Вот мы говорим об игре, о результате, о том, что «Спартак» снова не смог победить, но ведь по содержанию игра была более-менее равной, и шансы взять победу имели обе команды. Возможно, ключевым фактором в исходе встречи стало судейство. А оно не выглядело идеальным. Мягко говоря. Особенно в первом тайме, который мог завершиться и потасовкой, окончательно выйдя из-под контроля главного арбитра Алексея Сухого.

Все началось с фола-фантома в исполнении Умярова, который получил желтую карточку якобы за игру рукой, которой на самом деле не было, что и показали все повторы. Но судья не видел эпизода и действовал по наитию либо поддавшись на сигналы краснодарцев. Оба варианта кажутся слишком опрометчивыми для главного судьи матча. А Умяров сел на карточку, к тому же «Краснодар» получил право на опасный штрафной, пусть и не использовал его как следует.

По истечении получаса встречи случилась еще более грубая ошибка Сухого. Он не заметил, что Вильена прямо на границе штрафной врезал по ноге Ларссону. Арбитр проигнорировал эпизод и продолжил игру. Вероятно, он сам момент стыка не видел и положился на ВАР, считая, что все случилось в пределах штрафной – в динамике так могло показаться. И тогда бы видеоассистенты точно вмешались.

Но удар по ноге Ларссон получил за пределами штрафной, то есть речь шла не о пенальти. И фол был. Но ВАР не мог вмешаться по правилам – он рассматривает только вопрос назначения одиннадцатиметрового, а не штрафного. Потому Сухой не получил подсказку и не дал «Спартаку» пробить опаснейший стандарт. По этим эпизодам можно было бы сказать, что арбитр «работает» против красно-белых.

Но дальнейшие события показали, что он просто «плавает» и не очень уверен в своих решениях, то есть ошибается в обе стороны. Например, никто не мог бы рассмотреть повода для пенальти в борьбе Петрова и Игнатова, но Сухой увидел и назначил одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара». Хотя с повторным ударом, который был назначен арбитром, он не ошибся. Но сигнал ему дал помощник, следивший за тем, чтобы вратарь не выходил с линии раньше времени. Второй тайм Сухой провел более ровно.

Хотя после 70-й минуты случился стык Умярова с Черниковым, после которого краснодарцы требовали второго предупреждения для спартаковца. Но там повторы показывают, что вряд ли был для этого повод – Наиль первым сыграл в мяч. В целом же манера работы Сухого и его решения вызвали множество вопросов.

Судьба Витории

Кажется, что дальнейшая судьба главного тренера «Спартака» решена. И это понимает даже он сам, пусть и продолжает цепляться за место и отвечать очень расплывчато на прямые вопросы об отставке. Он профессионально продолжает отрабатывать контракт. А тем временем босс клуба проводит встречу с потенциальным преемником Витории.

Также стало известно, что нынешний тренер сохранит свой пост до зимней паузы. Она, конечно, не за горами, но если уже все решено, то чего тянуть? «Спартак» в тупике, тренер в тупике. К зимней паузе положение команды только усугубится. «Спартак» не знает побед уже семь матчей подряд, он в турнирной таблице РПЛ находится в нижней половине. Дальше падать, кажется, некуда.

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Все комментарии
BVG1
BVG1 ответ vdk57cns5g78 (раскрыть)
26 ноября в 15:58
Исключительно в пользу "топовых" (по меркам российского футбола) клубов!
vdk57cns5g78
vdk57cns5g78 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 ноября в 16:59
Тогда скажи в какую пользу
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
21 ноября в 20:43
Вы смотрели сегодняшний матч Ростова и Уфы. Такое можно смотреть.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
21 ноября в 20:39, ред.
Правда твоя. Всех в равные финансовые условия. И увидим, кто ТРЕНЕР на самом деле.
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov ответ Олег Борткевич (раскрыть)
21 ноября в 16:41
Посадить Зенит на бюджет Урала или Уфы где будет «крутой мачо»?
П.Пар
П.Пар
21 ноября в 12:22
Так руёво Спартак может играть только под руководством Руя Моржового
xajaks
xajaks
21 ноября в 12:04
До 16го места еще есть куда падать
Дед Мазая
Дед Мазая
21 ноября в 11:24, ред.
Хозяина надо менять. Пока Спартак в руках Федуна, этот кошмар не кончится. Витория слабый тренер, если сравнивать с тем же Бердыевым, у которого средние игроки выдавали свой максимум. Но, и игроки у него в основном шлак. Что изменит новый итальянец, с которым пообедал Федун? Очередной эксперимент?..
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
21 ноября в 11:04
Можно бесконечно ругать Виторию и радоваться его отставке, но если разобраться без предвзятости, то можно уверенно сказать, что вины тренера нет, в сложившемся положении команды. Наоборот, он делает все возможное, чтобы Спартак выглядел достойно на поле. И не один адекватный болельщик не посмеет заявить, что это не так. Беда команды , ужасающий кадровый голод. На каждую игру, тренер с трудом собирает 11 игроков. О заменах и усиления игры и мечтать не приходится. А играть приходится на три фронта. Кто виноват в том, что из всех клубов, Спартак оказался самым неукомплектованным?Замена тренера ничего не решит. Руководству команды надо думать о серьезной комплектации Спартака, а не о замене тренера.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 ноября в 10:55
У Спартака было больше моментов, оно и не удивительно, играли против слабой команды.
Селихов топ, Джикия опять привоз
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Олег Борткевич (раскрыть)
21 ноября в 09:55
Ну да, согласен. Краснодар не далеко ушел от Спартака по организации игры.
Открытый футбол с серьёзными командами даст трещину. Возможно Краснодар и заберётся в еврокубки. Но там его быстро отметелят. Набор игроков не плохой, и тогда тренер начинает вызывать вопросы.
Но как и в Спартаке, решения принимает собственник. А он уже несколько лет не может угадать с тренером.
RomM84
RomM84
21 ноября в 08:27, ред.
Судья Витории
Дейтсвительно кто же он? Может Сухой?
YVG
YVG
21 ноября в 04:30
У Краснодара была более осмысленная игра и он заслуженно победил, судейство просто ужасающее, во втором тайме явно в вползу спартака.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
21 ноября в 03:05
Совсем недавно с нетерпением ожидал встречи Зенита с Краснодаром, они были лучшими в РПЛ. Сейчас не жду, не интересно. И это при великолепном составе Краснодара. Весьма уважаемый мною г.Галицкий ошибся с тренером, может пора эту ошибку исправить? Оченнь хочется снова увидеть захватывающие игры Зенита и Краснодара, ведь таких матчей очень мало в нашем чемпионате!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
21 ноября в 02:41
По делу Краснодар выиграл у москвичей
Ironigor
Ironigor
21 ноября в 01:43
Ошибки судьи и обреченный тренер.
«Спартак» кажется обреченным. К пропасти его подтолкнуло поражение от «Краснодара».
rubin kazzzan
rubin kazzzan
21 ноября в 00:59
Спартаку пожелаем нового тренера!!!
weovulf
weovulf
21 ноября в 00:46
    gentlewolf
    gentlewolf
    21 ноября в 00:10
    Ставка на негров латералей не работает. Спартаку 6адо покупать двух фланговых зашитников на схему 433, а этих двух выводить в полузащиту. А может и 442 играть.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 ноября в 23:23
    Наши судьи не могут не ошибаться!
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