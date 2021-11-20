Ошибки судьи и обречённый тренер. «Спартак» проиграл «Краснодару»

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20 ноября 2021, 23:20

«Спартак» кажется обреченным. К пропасти его подтолкнуло поражение от «Краснодара». «Соккер.ру» — об игре.

Остался лишь гнев

Хочется сразу вспомнить игру «Спартака» против «Локомотива», которой красно-белые заканчивали предыдущий отрезок перед матчами сборных. Тогда подопечные Руя Витории смогли взять ничью, уступая по ходу встречи и оставшись в меньшинстве. Именно вдесятером «Спартак» заиграл не просто зло и яростно, но и осмысленно и напористо. Он был лучше «Локомотива» и мог даже победить.

Тогда мы подчеркивали, что дело не в каких-то тактических находках, а именно в заведенности и эмоциях, ставку на которые делать на длинной дистанции невозможно. И матч с «Краснодаром» сразу же показал, в чем дело. В этой игре у «Спартака» снова была злость, был гнев, была агрессия, причем хорошая такая, спортивная. Красно-белые не выглядят обреченно на поле, не выглядят апатично и пассивно.

Они не смирились с неудачами и поражениями, со своим положением. Только вот теперь им эта заведенность ничего не дала, ни одного очка. Потому что сама по себе она не гарантирует ничего, кроме фона, на который нужно накладывать какое-то содержание. А его у «Спартака» не было. И вот на фоне этой непримиримости игроков к своему положению кажется, что тренер-то как раз со всем смирился и просто не имеет никаких идей по поводу исправления.

Спортивный гнев игроков тратится впустую, пока они не знаю, как и что им делать на поле. Сбивчивое отступление во время контратаки «Краснодара», когда тот забил гол в первом тайме – красноречивое тому подтверждение. Красно-белые не перестраивались сообразно ситуации, а просто мчались на пожар и попали под грамотную комбинацию «быков». Второй пропущенный гол, который случился с пенальти, спартаковцы тоже организовали своими наивными действиями у своей штрафной.

Не самая хитрая проникающая передача Сперцяна отрезала защитников, и Айртон, потерявший позицию, потянул Ионова за футболку, привозя себе одиннадцатиметровый. Внимательной плотной игры хватило бы, чтобы избежать таких неприятностей. Но в голове у спартаковцев слишком много гнева, слишком много эмоций и мало собранности и понимания того, что нужно делать.

Сухая статистика

Чисто статистически «Спартак» на фоне «Краснодара» смотрелся не так уж несчастно. В первом тайме спартаковцы были точнее соперника и направили в створ ворот Сафонова два удара из шести против одного из девяти у «быков». Да и мячом владели больше, были точнее в работе с мячом. После перерыва ситуация не сильно скорректировалась.

В итоге «Краснодар» нанес 16 ударов, а «Спартак» 14, но был точнее – четыре против трех в створ. Красно-белые работали с мячом больше 53 процентов времени с точностью 77 процентов против 75. В конце игры точность у москвичей просела, но это фактор усталости и сбивчивости из-за спешки, к которой призывал счет в пользу противника. При этом самым бьющим стал Соболев, на счету которого пять попыток. У Кабелла четыре удара по воротам.

Статистика Сухого

Отдельно, конечно, стоит сказать о работе судейской бригады. Вот мы говорим об игре, о результате, о том, что «Спартак» снова не смог победить, но ведь по содержанию игра была более-менее равной, и шансы взять победу имели обе команды. Возможно, ключевым фактором в исходе встречи стало судейство. А оно не выглядело идеальным. Мягко говоря. Особенно в первом тайме, который мог завершиться и потасовкой, окончательно выйдя из-под контроля главного арбитра Алексея Сухого.

Все началось с фола-фантома в исполнении Умярова, который получил желтую карточку якобы за игру рукой, которой на самом деле не было, что и показали все повторы. Но судья не видел эпизода и действовал по наитию либо поддавшись на сигналы краснодарцев. Оба варианта кажутся слишком опрометчивыми для главного судьи матча. А Умяров сел на карточку, к тому же «Краснодар» получил право на опасный штрафной, пусть и не использовал его как следует.

По истечении получаса встречи случилась еще более грубая ошибка Сухого. Он не заметил, что Вильена прямо на границе штрафной врезал по ноге Ларссону. Арбитр проигнорировал эпизод и продолжил игру. Вероятно, он сам момент стыка не видел и положился на ВАР, считая, что все случилось в пределах штрафной – в динамике так могло показаться. И тогда бы видеоассистенты точно вмешались.

Но удар по ноге Ларссон получил за пределами штрафной, то есть речь шла не о пенальти. И фол был. Но ВАР не мог вмешаться по правилам – он рассматривает только вопрос назначения одиннадцатиметрового, а не штрафного. Потому Сухой не получил подсказку и не дал «Спартаку» пробить опаснейший стандарт. По этим эпизодам можно было бы сказать, что арбитр «работает» против красно-белых.

Но дальнейшие события показали, что он просто «плавает» и не очень уверен в своих решениях, то есть ошибается в обе стороны. Например, никто не мог бы рассмотреть повода для пенальти в борьбе Петрова и Игнатова, но Сухой увидел и назначил одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара». Хотя с повторным ударом, который был назначен арбитром, он не ошибся. Но сигнал ему дал помощник, следивший за тем, чтобы вратарь не выходил с линии раньше времени. Второй тайм Сухой провел более ровно.

Хотя после 70-й минуты случился стык Умярова с Черниковым, после которого краснодарцы требовали второго предупреждения для спартаковца. Но там повторы показывают, что вряд ли был для этого повод – Наиль первым сыграл в мяч. В целом же манера работы Сухого и его решения вызвали множество вопросов.

Судьба Витории

Кажется, что дальнейшая судьба главного тренера «Спартака» решена. И это понимает даже он сам, пусть и продолжает цепляться за место и отвечать очень расплывчато на прямые вопросы об отставке. Он профессионально продолжает отрабатывать контракт. А тем временем босс клуба проводит встречу с потенциальным преемником Витории.