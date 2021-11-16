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Экс-тренер «Спартака» отправил экс-тренера «Зенита» в стыки ЧМ-2022. Италия вновь рискует не попасть на чемпионат мира

16 ноября 2021, 12:01
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Зато Англия, Швейцария и Дания уже могут заказывать билеты в Катар.

Групповой раунд европейского отбора ЧМ-2022 близок к завершению: сегодня состоятся матчи последнего тура в трех последних группах, в двух из которых победители уже известны. А вчера не обошлось без сенсации: действующие чемпионы Европы не смогли завоевать прямую путевку на мундиаль и отправились в стыки, где уже собралась солидная компания.

Группа C

Пожалуй, итальянцы упустили путевку на чемпионат мира не вчера, а в прошлую пятницу, когда не смогли переиграть на «Олимпико» сборную Швейцарии. Игра лидеров группы завершилась со счетом 1:1, а на 90-й минуте Жоржиньо безобразно исполнил пенальти, лишив свою команду столь важной в турнирном смысле победы. И ведь не в первый раз! Вы не поверите, но в сентябре Италия и Швейцария тоже сыграли вничью (0:0), а Жоржиньо тоже не забил пенальти. У него все сбережения в швейцарском банке?

Так или иначе, перед заключительным туром у Италии при равенстве очков с Швейцарией было лишь шаткое преимущество перед соперником по разнице забитых и пропущенных голов (ключевой дополнительный параметр) — «+11» против «+9». Швейцарцы играли дома против Болгарии, а итальянцы отправились в Белфаст, где сборная Северной Ирландии не проигрывала и не пропускала голов в отборе ЧМ-2022. Чемпионам Европы прервать домашние серии северных ирландцев было не суждено — ничья 0:0 при рваной игре фаворитов.

Швейцария в параллельном матче рвала болгар на лоскуты в Люцерне, по такой игре нули к перерыву были чудом, но во втором тайме все встало на свои места: команда Мурата Якина забила четыре безответных мяча, а при таком результате итальянцам мало было выиграть даже со счетом 2:0. А ведь даже о «тухленькой» победе в Белфасте речи не шло, хозяева были куда ближе к успеху: Доннарумма совершил классный сэйв, а в самой концовке Бонуччи поймал мяч на линии брошенных голкипером ворот. Добро пожаловать в стыки, чемпионы Европы!

Экс-тренер «Спартака» отправил экс-тренера «Зенита» в стыки ЧМ-2022. Италия вновь рискует не попасть на чемпионат мира

- Прямую путевку в Катар в группе «C» оспаривали сборные под руководством тренеров с неудачным опытом работы в РПЛ: «Спартак» в сезоне-2014/15 стал шестым под началом Мурата Якина, а «Зенит» Роберто Манчини занял пятое место в сезоне-2017/18. Оба тренера получили нелестные характеристики от великих русских футболистов: Широков не считает Якина за тренера, у Дзюбы такое же мнение о Манчини.

- Итальянцы слабо выступили в не самой страшной отборочной группе: 4 победы и 4 ничьих. Причем в пяти последних матчах сумели выиграть лишь однажды (5:0 у Литвы).

- Сборная Италии пропустила ЧМ-2018, сенсационно уступив сборной Швеции в стыковых матчах. Теперь «Скуадре Адзурре» вновь предстоит пройти это испытание.

- Только один футболист сумел забить в рамках группы «C» больше 2 голов. На счету швейцарского форварда Бриля Эмболо 3 забитых мяча.

Группа F

Сборная Дании одержала 9 побед в 9 матчах отбора и досрочно оформила путевку в Катар. Шотландцы тоже заранее обеспечили себе второе место и участие в стыках. Таким образом, матч лидеров группы в заключительном туре не имел турнирного значения, но он, несомненно, был очень важен для десятков тысяч шотландцев, собравшихся на «Хэмпден Парк» и у экранов телевизоров.

В итоге выиграл тот, кто больше хотел, а для датчан возможность одержать 10 побед в 10 матчах отбора не стала достойной мотивацией. Сложилось впечатление, что главной задачей команды Каспера Хьюлманда на матч в Глазго было не злить хозяев и унести домой целые ноги. Если так, то у сборной Дании все получилось, а «Тартановая армия» порадовала свою публику голами Джона Суттара и Че Адамса, которые принесли победу 2:0 над победителем группы.

Экс-тренер «Спартака» отправил экс-тренера «Зенита» в стыки ЧМ-2022. Италия вновь рискует не попасть на чемпионат мира

- Сборная Дании завершила отбор с разницей забитых и пропущенных голов 30:3, причем все три мяча датчане пропустили в двух последних матчах. Им удалось одержать 8 сухих побед подряд с общим счетом 27:0.

- Две первых строчки в списке лучших бомбардиров группы заняли израильские форварды, которых на чемпионате мира мы не увидим: Эран Захави забил 8 голов, а Мунас Даббур — 6.

- Занявшая четвертое место в итоговой таблице группы «C» Австрия не прощается с надеждами сыграть на мундиале в Катаре. Дело в том, что у «Дас Тим» есть пропуск в стыковые матчи благодаря успешному выступлению в Лиге Наций-2020/21.

Группа I

В этой группе тоже не могло быть больших сюрпризов в последний игровой день. Сборная Англии в гостевом матче не пощадила худшую команду планеты (у Сан-Марино последнее место в рейтинге ФИФА). Вице-чемпионы Европы выиграли со счетом 10:0, Харри Кейн забил 4 мяча и побил рекорд, державшийся больше ста лет.

Занявшие второе место поляки завершили отбор домашним поражением от Венгрии (1:2). Несмотря на выполнение задачи-минимум, в Польше зреет недовольство португальским тренером Паулу Соузой, который провалил Евро-2020 и на минорной ноте завершил отборочный турнир ЧМ-2022. Не исключаю, что к стыкам «Кадру» будет готовить другой тренер.

Экс-тренер «Спартака» отправил экс-тренера «Зенита» в стыки ЧМ-2022. Италия вновь рискует не попасть на чемпионат мира

- Сборная Англии де-факто стала самой результативной командой европейского отбора с 39 забитыми мячами. Немцы с 36 голами остались позади, а голландцы вряд ли забьют в ворота Норвегии 8 мячей.

- «Покер» в ворота Сан-Марино позволил Харри Кейну взобраться на первое место в списке бомбардиров всего отбора. У англичанина 12 забитых мячей. Занимающий вторую строчку Мемфис Депай отстает на один гол, но у него сегодня будет возможность пополнить голевой счет в игре с Норвегией.

- Сборная Сан-Марино проиграла все 10 матчей с общим счетом 1:46.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
16 ноября в 20:50, ред.
аффтар, учи географию: глазго - столица китая
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 ноября в 14:48
У итальи просто энергим не осталось.
Но зато точно ясно что Жоржиньо никакого ЗМ
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 ноября в 14:47
Зазитник Сан Марино сигнализировал офсайд поднятой рукой в которую мяч прилетел
Пенальти.
Сразу было понятно что этот тренер не для Польши . Пассажир
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 ноября в 14:01
Ждём соперника в плей офф! Всю злость сорвем
volga.kot
volga.kot
16 ноября в 13:58
Федя Кудряшов кудрявым росчерком ноги отправил нас в стыки! Герой!!!!!
Goosfraba
Goosfraba
16 ноября в 13:19
Искренне рад за швейцарцев, недолюбливаю Италию ещё с 90-х. Когда играли Мальдини, Барези, Виалли, Дзола - это была команда мужиков, а потом команда девочек, за редким исключением.
YVG
YVG
16 ноября в 12:43
Скоро вполне возможен обратный вариант.
shlomo
shlomo
16 ноября в 12:42
Спасибо за статью..... ну что, пока макаронники за бортом...:).... ну и Швейцария, просто красавцы (без особого напряга и проблем разбомбила дома Болгарию 4:0).... команде Мурата Якина нужно было побеждать как можно крупнее, чтобы обойти соперника по разнице (по очкам у них равенство), что она с учпехом и сделала..... более того, победа швейцарцев с таким счетом оставляла итальянцев вторыми даже в случае их минимальной победы в Белфасте ( Итальянцам нужно было забивать минимум два...).... но в таком случае пришлось бы считать и остальные доппоказатели, а второй после разницы и забитых мячей показатель – результаты очных матчей с учетом голов на выезде..... и при равной разнице и равном количестве забитых мячей дальше прошла бы Швейцария, потому что в гостях сыграла с итальянцами 1:1, а дома – 0:0....одним словом БРАВО, Щвейцария!
25процентный клоун
25процентный клоун
16 ноября в 12:40
Вот вам и Жоржиньо...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 ноября в 12:07
Перед началом заключительных матчей даже не мог предположить, что Италия упустит прямую путевку в Катар:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 ноября в 12:04
Мир тесен, а земля круглая!
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