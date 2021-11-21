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«Спартак» теперь ближе к ФНЛ, чем к еврокубкам. 7 матчей без побед, а Промеса обвинили в покушении на убийство

21 ноября 2021, 14:25
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Рассказываем, что будет дальше.

Ваноли одобрили, хотя Виторию ещё не уволили

Федун не проявил даже формального уважения к Витории в день казни. Леонид Арнольдович боится за здоровье, поэтому с Ваноли не обедал ни в какой Италии, в клубе уже отреагировали на свежие сплетни. Но Руй де-факто уволен, а новый тренер одобрен высшим руководством. Можно упрекнуть португальца, что не ушел сам? Витория и не скрывал, что к шейхам и к Федуну приехал за деньгами.

Хотя бы миллионы получит, раз на гладиаторской арене не сложилось. Но подход «Спартака» крайне спорный. Ваноли должен понимать, куда попадает – у него не будет никакой поддержки. Бывший помощник Конте может узнать у Карреры и Тедеско, как в «Спартаке» обращаются с наставниками, независимо от результатов. И дело не в одной наемной позиции. Ко многим несправедливое отношение, совсем не обязательно в негативном значении словосочетания.

Были ведь и те, кого жестко переоценивали, как Измайлова, Рианчо, Родионова, Кононова, Асхабадзе и Попова. Все не отвечали уровню. Впрочем, как и молодой Карпин. Хотя Георгиевич, в отличие от многих, затащил кризисный коллектив с 8-го места после первого круга на четвертое в 2010-м году. Прошли годы, а «Спартак» не поменялся. Предлагают просто поверить, что салат из Каттани, Камоцци, Кузьмичева, Мижигурскиса и Ваноли не отравит организм клуба.

Руководство «Спартака» много раз изменяло одним специалистам с другими, ошибаясь в выборе. Теперь нашли тренера за спиной действующего. Повторяют сказку, что Витория «легитимный». Еще один пример изменчивости, и вряд ли последний. У Салиховой, если проводить параллели с криминальными сюжетами, вкус мужчины – убила в Витории тренера «Спартака» без личного знакомства, невзлюбила сразу и на расстоянии. Сделала все, чтобы ее слово стало последним.

- «Спартак» переживет десятую отставку наставника за десять лет. Напоминает старый подход «Ахмата», но даже эмоциональные грозненцы сменили тактику. А московский клуб никак не научится ставить на тех, кому сами же потом готовы доверять.

- Решение оставить Виторию до конца года может стоить клубу миллионы евро, если не попадут в плей-офф Лиги Конференций, а в РПЛ потеряют шансы на европейскую путевку. А потенциальным инвесторам не нравится, что «Спартак» мало зарабатывает.

Вожака чемпионского состава судят за покушение

Промес никогда не был ближе к тюремному заключению, чем сейчас. В Нидерландах, где уровень преступности крайне низкий, любую пьяную драку с поножовщиной будут рассматривать как покушение. По закону подход верный, поэтому футболисту прокуроры выдвинули два серьезных обвинения – попытка непредумышленного убийства и нападение при отягчающих обстоятельствах (с оружием).

Если Промесу хватило ума при свидетелях размахивать ножом, а дополнительно выкрикнуть жертве нечто в стиле «я тебя убью», то точно сядет. Ненадолго, где-то на год, выйдет досрочно. Учтите, что прокуроры в любой стране мира с реальной судебной системой тащат на рассмотрение только верные дела. Без доказательств никто бы Квинси в суд не приглашал. В пьяной потасовке кузен Промеса, якобы оскорбивший его мать, получил ножом по ноге.

Рана около колена, рядом артерия – отсюда покушение на жизнь. А дальше включаются адвокаты потерпевшего. Братец грозится подать иск на богатого родственника, ведь у кузена начинаются «невероятные проблемы со здоровьем» (вот вам эксперты, все подтвердят). Когда обвиняемый не хочет мировой (читай, отказывается платить), то пишут жалобу в полицию спустя месяцы после нападения. А суду теперь разбираться.

Нанесение ножевых ранений ведет к обвинительному приговору, но лишь по мягкому обвинению. Приплетать две статьи, одна из которых сложнее доказуема и грознее – стандартная практика. А для «Спартака» такой практикой стали необдуманные трансферы. Зато в контракте Промеса есть пункт о разрыве в случае обвинительного приговора. Плюс «Аякс» получает деньги за трансфер траншами раз в полгода.

Будет вердикт – можно не платить, таков уговор. Но в Москве не учли, в каком моральном состоянии будет Квинси, когда ему светит реальный, хотя вряд ли длительный срок. Ваноли должен четко понимать, что если не захватит власть над трансферами, то его ждут сюрпризы. Итальянцу точно нужно обсуждать уход из клуба Кофрие и Хендрикса, чтобы расчистить места для своих легионеров. По Ларссону, Жиго и Промесу дела открыты. Будет ли у них мотивация?

- «Спартак» затягивал, как и многие клубы РПЛ, с прощаниями с футболистами. Пожалуй, только Кокорина вовремя отдали «Фиорентине» за деньги, сэкономив 3 млн в год на зарплате. Умный ход, но с Тилем, Шюррле и далее по списку получалось куда хуже.

- Ваноли сможет подписать иностранца зимой, только если «Спартак» покинут Хендрикс, Кофрие или другие легионеры. Очевидно, что новому тренеру нужны будут игроки, которым сам доверяет. Промеса никто до решения суда не заберет, но его не получится «спрятать» от суда — задержат на любом выезде в пределах ЕС, если приговорят.

«Спартак» ближе к стыковым матчам, чем к еврокубкам

Уже десятые в таблице. А если «Ростов» обыграет «Уфу», то по регламенту за счет гола, забитого Глебовым в Москве, обойдет «Спартак» в таблице при равенстве очков. Но 11-е место после первого круга не станет их худшим в истории РПЛ, ведь бывали 12-ми и 14-ми. Получили четвертый слабейший результат в истории по набранным очкам на экваторе сезона – лишь 19 из 45 возможных, 6 поражений, 4 мировые.

Теперь предположим, что у Ваноли получается. Приходит серия без поражений. Надо отыграть лишь шесть пунктов, чтобы войти в четверку. А дальше что? Пожалуй, путевка в Лигу Конференций мало что даст «Спартаку». Мастерству вылетов в квалификациях давно обучены. «Краснодар» тоже беспорядочный, но даже он обыграл «красно-белых» и будет ближе к еврокубкам, чем столичный клуб.

Не удивительно, что фанаты «Спартака» огорчены. Витория ходит безутешным, вот и команда у него депрессивная. Всплески активности в Лиге Европы скорее были компенсация за будничные страдания в РПЛ. И тоже могут ни к чему предметному не привезти. Воруют счастье фанатов, не зарабатывая на этом. Приезд Ваноли может подарить традиционный всплеск дофамина, но до первых серьезных матчей.

Сложно поверить, что в клубе учли опыт предыдущих девяти тренерских отставок (за все время при новых владельцах их было еще больше). В этот раз решили, что Витории лучше заплатить меньше, но оставить его на игры против «Наполи» и последние матчи в РПЛ. Календарь не такой сложный, как у МЮ – сменщику Сульшера играть против «Челси» и «Арсенала». А «Спартак» повстречает более скромных соперников.

- «Уфа» и «Ахмат» — непростые оппоненты, не говоря о «Сочи». Теоретически «Спартак» может до конца года опуститься в зону стыковых матчей, ведь до команды Кержакова сейчас лишь пять пунктов, а с реализацией моментов и обороной у столичного клуба не все в порядке.

- «Спартак» не вылетит в ФНЛ и вряд ли будет в стыковых матчах. Но опыт предыдущих неудачных первых кругов показывает, что чаще оставались в середине таблицы. Им тяжело выбраться, когда затягивает серия неудач – слабая работа тренера, травмы, дисквалификации и серии без побед.

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Все комментарии
Эспиноза
Эспиноза
22 ноября в 11:01
Уже было. В прошлый раз судьи тащили и никто не завершил карьеру. Теперь у Спартака есть ещё один инструмент - грозиться сняться с чемпионата. Так что Спартак от ФНЛ бесконечно далёк.
Зато как весело и от души спартачи радовались вылету Динамо
Серж 129
Серж 129
22 ноября в 09:02
В Мозгах у Федуна и КО по моему опилки отсюда о вот это все
Правдин Семён
Правдин Семён
22 ноября в 02:39
Багров почему-то решил сплавить из Спартака Кофрие. Слава Богу, от него ничего не зависит )) А надо бы сбагрить Ларссона и Промеса. Хендрикса,только если найдется кто-то в центр поля (не так уж он и плох). Ну и Жиго,если переподписать нельзя.
альсато
альсато ответ Zubr1 (раскрыть)
21 ноября в 20:36
..РУКОВОДСТВО нужно убрать...читайте Крылова!
Zubr1
Zubr1
21 ноября в 20:18
В Спвртаке вместе с горе -тренером Руем надо в срочном порядке убрать всю ничтожную оборрну, джикию, жиго, рассказов, маслов Иначе Спартаку быть в ФНЛ. Руководство , очнитесь пока не поздно!!!
oFANATo
oFANATo
21 ноября в 19:23
Первый круг завершён....а спартак ближе к ФНЛ, чем к еврокубкам. 😋
ABir
ABir
21 ноября в 19:12
Этим во многом объясняется блеклая и невдохновенная игра Промеса. Не до футбола, когда срок грозит
112910415
112910415
21 ноября в 17:34
середина таблицы уже становится привычной и даже ускользающей позицией ((
leonidspb1958
leonidspb1958
21 ноября в 17:10
карма спартача перепачкана вдрызг...
halfbeek
halfbeek
21 ноября в 17:03
Современный российский бизнес склонен к поиску быстрых решений и совсем не способен действовать в долгую. Федун наитипичнейший представитель этой волны.
praporchik zadov
praporchik zadov
21 ноября в 17:02
Неужели они думают что если поменять тренера то всё наладится....?
Сп62
Сп62
21 ноября в 15:48
Для меня очевидно, что поставь сейчас в место Руя того же Юрана или Шалимова, хуже бы не было. Неужели этот Ваноли лучше Стукалова или Федотова? Разница только в сумме неустойки при увольнении. Значит кому-то это выгодно. Разумеется, только не Спартаку.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
21 ноября в 15:27
В Пердив они не вылетят. Состав Спартака всё таки техничен и грамотен, и его уровень выше второй по значимости лиги России. Чемпионство они тоже не возьмут. Большое отставание и тот же уровень. Остальное в тумане будущего.
Диапозон от еврокубкого места до 12-14 места.
shlomo
shlomo
21 ноября в 14:52
Спасибо за статью...ну что, грустный первый круг Спартака, хуже было лишь в двух сезонах (Сезон-2003 – 12-е место, 16 очков, разница мячей – 18:22 , Сезон-2004 – 14-е место, 16 очков, 22:26...).... ну а так что, ну какой футбол ? ... Спартак - не про это.... то Федун с Газизовым судится.... то Зарема с Поповым воюет.... то переводчик Руя не так переводит.... это ж не европейский клуб, а какие то цыганские интриги в 5-й румынской лиге ... потому все эти Скалы, Эмери и Руи отсюда пробкой вылетают с выпученными от ужаса глазами (разок Каррере фортануло, но и он под конец хлебнул интриг в византийском стиле....).... и в качестве резюме... как вы не садитесь, вы в музыканты... какой адекватный человек будет в таком клубе работать?.... причём тут сам Руй?.... Спартак вот допустим вчера очень сильно прибавил во втором тайме, что сделал Ганчаренко как повёл в счёте?.... поставил чистого ЦЗ направо, дабы выключить Промеса и освежил ЛФА Классоном.... кого выпускать тренеру Спартака? .... из-за травм и карточек на лавке вообще никого! .... ему никого не приобрели, хотя бы средненького паспортиста .... в итоге выходит Николя, дабы Кофрие не оставил команду в меньшинстве да Ломовицкий.... усиление достойное сломить Краснодар, точно..... а больше никого нет!...... я не считаю что Руй плохой тренер.... просто он плохо погуглил про клуб, когда сюда переходил, и очень зря не обратил антисимпатий одной мадамы.... плюс он видимо не знает, что такое холдинг Спартак и господин Андреев со своими лежебоками паспортными, которые кладут на всё и вся после переподписаний хороших контрактов и откатов.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 ноября в 14:27
Да всё у них норм будет,ониж народные! 😜
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