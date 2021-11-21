«Спартак» теперь ближе к ФНЛ, чем к еврокубкам. 7 матчей без побед, а Промеса обвинили в покушении на убийство

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21 ноября 2021, 14:25

Рассказываем, что будет дальше.

Ваноли одобрили, хотя Виторию ещё не уволили

Федун не проявил даже формального уважения к Витории в день казни. Леонид Арнольдович боится за здоровье, поэтому с Ваноли не обедал ни в какой Италии, в клубе уже отреагировали на свежие сплетни. Но Руй де-факто уволен, а новый тренер одобрен высшим руководством. Можно упрекнуть португальца, что не ушел сам? Витория и не скрывал, что к шейхам и к Федуну приехал за деньгами.

Хотя бы миллионы получит, раз на гладиаторской арене не сложилось. Но подход «Спартака» крайне спорный. Ваноли должен понимать, куда попадает – у него не будет никакой поддержки. Бывший помощник Конте может узнать у Карреры и Тедеско, как в «Спартаке» обращаются с наставниками, независимо от результатов. И дело не в одной наемной позиции. Ко многим несправедливое отношение, совсем не обязательно в негативном значении словосочетания.

Были ведь и те, кого жестко переоценивали, как Измайлова, Рианчо, Родионова, Кононова, Асхабадзе и Попова. Все не отвечали уровню. Впрочем, как и молодой Карпин. Хотя Георгиевич, в отличие от многих, затащил кризисный коллектив с 8-го места после первого круга на четвертое в 2010-м году. Прошли годы, а «Спартак» не поменялся. Предлагают просто поверить, что салат из Каттани, Камоцци, Кузьмичева, Мижигурскиса и Ваноли не отравит организм клуба.

Руководство «Спартака» много раз изменяло одним специалистам с другими, ошибаясь в выборе. Теперь нашли тренера за спиной действующего. Повторяют сказку, что Витория «легитимный». Еще один пример изменчивости, и вряд ли последний. У Салиховой, если проводить параллели с криминальными сюжетами, вкус мужчины – убила в Витории тренера «Спартака» без личного знакомства, невзлюбила сразу и на расстоянии. Сделала все, чтобы ее слово стало последним.

- «Спартак» переживет десятую отставку наставника за десять лет. Напоминает старый подход «Ахмата», но даже эмоциональные грозненцы сменили тактику. А московский клуб никак не научится ставить на тех, кому сами же потом готовы доверять.

- Решение оставить Виторию до конца года может стоить клубу миллионы евро, если не попадут в плей-офф Лиги Конференций, а в РПЛ потеряют шансы на европейскую путевку. А потенциальным инвесторам не нравится, что «Спартак» мало зарабатывает.

Вожака чемпионского состава судят за покушение

Промес никогда не был ближе к тюремному заключению, чем сейчас. В Нидерландах, где уровень преступности крайне низкий, любую пьяную драку с поножовщиной будут рассматривать как покушение. По закону подход верный, поэтому футболисту прокуроры выдвинули два серьезных обвинения – попытка непредумышленного убийства и нападение при отягчающих обстоятельствах (с оружием).

Если Промесу хватило ума при свидетелях размахивать ножом, а дополнительно выкрикнуть жертве нечто в стиле «я тебя убью», то точно сядет. Ненадолго, где-то на год, выйдет досрочно. Учтите, что прокуроры в любой стране мира с реальной судебной системой тащат на рассмотрение только верные дела. Без доказательств никто бы Квинси в суд не приглашал. В пьяной потасовке кузен Промеса, якобы оскорбивший его мать, получил ножом по ноге.

Рана около колена, рядом артерия – отсюда покушение на жизнь. А дальше включаются адвокаты потерпевшего. Братец грозится подать иск на богатого родственника, ведь у кузена начинаются «невероятные проблемы со здоровьем» (вот вам эксперты, все подтвердят). Когда обвиняемый не хочет мировой (читай, отказывается платить), то пишут жалобу в полицию спустя месяцы после нападения. А суду теперь разбираться.

Нанесение ножевых ранений ведет к обвинительному приговору, но лишь по мягкому обвинению. Приплетать две статьи, одна из которых сложнее доказуема и грознее – стандартная практика. А для «Спартака» такой практикой стали необдуманные трансферы. Зато в контракте Промеса есть пункт о разрыве в случае обвинительного приговора. Плюс «Аякс» получает деньги за трансфер траншами раз в полгода.

Будет вердикт – можно не платить, таков уговор. Но в Москве не учли, в каком моральном состоянии будет Квинси, когда ему светит реальный, хотя вряд ли длительный срок. Ваноли должен четко понимать, что если не захватит власть над трансферами, то его ждут сюрпризы. Итальянцу точно нужно обсуждать уход из клуба Кофрие и Хендрикса, чтобы расчистить места для своих легионеров. По Ларссону, Жиго и Промесу дела открыты. Будет ли у них мотивация?

- «Спартак» затягивал, как и многие клубы РПЛ , с прощаниями с футболистами. Пожалуй, только Кокорина вовремя отдали «Фиорентине» за деньги, сэкономив 3 млн в год на зарплате. Умный ход, но с Тилем, Шюррле и далее по списку получалось куда хуже.

- Ваноли сможет подписать иностранца зимой, только если «Спартак» покинут Хендрикс, Кофрие или другие легионеры. Очевидно, что новому тренеру нужны будут игроки, которым сам доверяет. Промеса никто до решения суда не заберет, но его не получится «спрятать» от суда — задержат на любом выезде в пределах ЕС , если приговорят.

«Спартак» ближе к стыковым матчам, чем к еврокубкам

Уже десятые в таблице. А если «Ростов» обыграет «Уфу», то по регламенту за счет гола, забитого Глебовым в Москве, обойдет «Спартак» в таблице при равенстве очков. Но 11-е место после первого круга не станет их худшим в истории РПЛ , ведь бывали 12-ми и 14-ми. Получили четвертый слабейший результат в истории по набранным очкам на экваторе сезона – лишь 19 из 45 возможных, 6 поражений, 4 мировые.

Теперь предположим, что у Ваноли получается. Приходит серия без поражений. Надо отыграть лишь шесть пунктов, чтобы войти в четверку. А дальше что? Пожалуй, путевка в Лигу Конференций мало что даст «Спартаку». Мастерству вылетов в квалификациях давно обучены. «Краснодар» тоже беспорядочный, но даже он обыграл «красно-белых» и будет ближе к еврокубкам, чем столичный клуб.

Не удивительно, что фанаты «Спартака» огорчены. Витория ходит безутешным, вот и команда у него депрессивная. Всплески активности в Лиге Европы скорее были компенсация за будничные страдания в РПЛ . И тоже могут ни к чему предметному не привезти. Воруют счастье фанатов, не зарабатывая на этом. Приезд Ваноли может подарить традиционный всплеск дофамина, но до первых серьезных матчей.

Сложно поверить, что в клубе учли опыт предыдущих девяти тренерских отставок (за все время при новых владельцах их было еще больше). В этот раз решили, что Витории лучше заплатить меньше, но оставить его на игры против «Наполи» и последние матчи в РПЛ . Календарь не такой сложный, как у МЮ – сменщику Сульшера играть против «Челси» и «Арсенала». А «Спартак» повстречает более скромных соперников.

- «Уфа» и «Ахмат» — непростые оппоненты, не говоря о «Сочи». Теоретически «Спартак» может до конца года опуститься в зону стыковых матчей, ведь до команды Кержакова сейчас лишь пять пунктов, а с реализацией моментов и обороной у столичного клуба не все в порядке.