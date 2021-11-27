«Валенсия» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Райо Вальекано», который состоится 27 ноября 2021 года

«Валенсия»

«Валенсию» лихорадит очередной сезон, и команда не может выбраться даже в зону еврокубков, где в нынешнем сезоне также не участвует. Коллектив мало побеждает и в последних пяти встречах смог набрать пять очков, что не может удовлетворить запросы болельщиков и надежды руководства. Результатом этому является текущее 10 место в чемпионате и туманные перспективы на будущее клуба.

21 числа «Валенсия» выстояла на выезде с «Реалом» Сосьедад (0:0), седьмого числа смогла отыграть на своем стадионе с «Атлетико» (3:3).

«Райо Вальекано»

Команда в последнее время стала чаще терять очки в чемпионате, но еще удерживает высокое для себя шестое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» имеет в своем активе 23 очка, а разнице мячей могут позавидовать многие другие клубы чемпионата (22:15). Перед игрой с «Валенсией» в лазарете клуба находятся всего два футболиста, поэтому на матч тренерский штаб может располагать практически целой обоймой игроков.

22 ноября «Райо Вальекано» уверенно обыграл на своем поле «Мальорку» (3:1), а шестого числа проиграл на везде мадридскому «Реалу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.01

Ничья – 3.49

Победит «Райо Вальекано» – 4.17

Статистика

«Райо Вальекано» выиграл шесть матчей из десяти последних, а «Валенсия» одержала всего одну победу

«Валенсия» сыграла вничью в трех из четырех последних домашних встречах

«Райо Вальекано» проиграл в последних трех матчах чемпионата Испании

«Валенсия» выиграла семь из десяти домашних поединков с «Райо Вальекано», а проиграла только один

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.49. «Валенсия» неважно выступает в последних матчах и уверенности в ее победе нет, несмотря на статут домашней встречи. Предполагаем, что команды обменяются голами и не выявят победителя в это поединке.