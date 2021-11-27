«Бетис» — «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 16:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Бетис» — «Леванте», который состоится 28 ноября 2021 года

«Бетис»

Севильская команда мощно начала сезон и даже после нескольких осечек остается в группе лидеров. Клуб занимает пятое место с 24 очками и отстает на шесть пунктов от лидера, при этом сыграв на одну игру больше. «Бетис» достаточно много забивает (22 мяча), что является одним из лучших результатов в чемпионате. В матче с последней командой Испании у клуба появится хороший шанс набрать три очка и постараться приблизиться к лидерам.

25 ноября «Бетис» обыграл «Ференцварош» в Лиге Европы (2:0), а седьмого числа в дерби уступил «Севилье» (0:2).

«Леванте»

«Леванте» никогда не хватал звезд с неба, но в этом сезоне команда выступает крайне неудачно. Клуб остается единственным в чемпионате Испании, кто еще не побеждал в новом сезоне. Тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в тренировочный процесс, чтобы исправить ситуацию и подняться вверх на несколько позиций. В коллективе присутствует только один травмированный игрок, поэтому к матчу команда готова практически в полном составе.

19 ноября «Леванте» разошелся миром с «Атлетиком» (0:0), а шестого числа команда проиграла на выезде «Алавесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.66

Ничья – 4.38

Победит «Леванте» – 5.09

Статистика

Пять последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Леванте» проиграл последние четыре матча на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Леванте» выиграл четыре из шести последних матчей у «Бетиса»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. «Леванте» в этом сезоне пока не может конкурировать с более сильными командами и в этом поединке вряд ли может рассчитывать на очки. Прогнозируем победу хозяев.