«Кадис» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Кадис» — «Атлетико», который состоится 28 ноября 2021 года
«Кадис»
«Кадис» выступает очень нестабильно и выиграл всего один матч из последних пяти встреч. Команда имеет 12 очков и занимает 17 место, опережая зону вылета всего на один пункт. Коллектив много пропускает (23 гола) и часто ошибается, что приводит к потере очков. В матче с чемпионом Испании клубу не смогут помочь четыре травмированных футболиста, что может повлиять на качество игры.
21 ноября «Кадис» был разгромлен аутсайдером «Хетафе» (0:4), а пятого числа неожиданно обыграли на выезде «Атлетик» (1:0).
«Атлетико»
«Матрасники» создали себе проблемы в Лиге Чемпионов поражением от «Милана» на своем стадионе (0:1) и пребывают не в лучшем настроении. В чемпионате Испании команда давно не проигрывает, но часто теряет очки, играю вничью. Подопечные Симеоне занимают четвертое место, набрав 26 очков. В игре с «Кадисом» будет отсутствовать Жоао Феликс и Кевин Триппьер, ввиду различных травм.
20 ноября «Атлетико» минимально обыграл на своем поле «Осасуну» (1:0), а седьмого числа разошелся миром с «Валенсией» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 8.07
- Ничья – 4.07
- Победит «Атлетико» – 1.523
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей мадридского клуба «обе забьют — нет»
- «Кадис» не побеждал на своем поле в матчах чемпионата Испании нынешнего сезона
- «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных матчей с «Кадисом»
- «Атлетико» одержал только одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.523. «Кадис» на своем стадионе еще не побеждал и вряд ли имеет большие шансы в этом поединке. Предполагаем, что команда Диего Симеоне одержит скромную победу и наберет три очка.