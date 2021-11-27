«Кадис» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 16:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Кадис» — «Атлетико», который состоится 28 ноября 2021 года

«Кадис»

«Кадис» выступает очень нестабильно и выиграл всего один матч из последних пяти встреч. Команда имеет 12 очков и занимает 17 место, опережая зону вылета всего на один пункт. Коллектив много пропускает (23 гола) и часто ошибается, что приводит к потере очков. В матче с чемпионом Испании клубу не смогут помочь четыре травмированных футболиста, что может повлиять на качество игры.

21 ноября «Кадис» был разгромлен аутсайдером «Хетафе» (0:4), а пятого числа неожиданно обыграли на выезде «Атлетик» (1:0).

«Атлетико»

«Матрасники» создали себе проблемы в Лиге Чемпионов поражением от «Милана» на своем стадионе (0:1) и пребывают не в лучшем настроении. В чемпионате Испании команда давно не проигрывает, но часто теряет очки, играю вничью. Подопечные Симеоне занимают четвертое место, набрав 26 очков. В игре с «Кадисом» будет отсутствовать Жоао Феликс и Кевин Триппьер, ввиду различных травм.

20 ноября «Атлетико» минимально обыграл на своем поле «Осасуну» (1:0), а седьмого числа разошелся миром с «Валенсией» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 8.07

Ничья – 4.07

Победит «Атлетико» – 1.523

Статистика

Четыре из пяти последних матчей мадридского клуба «обе забьют — нет»

«Кадис» не побеждал на своем поле в матчах чемпионата Испании нынешнего сезона

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных матчей с «Кадисом»

«Атлетико» одержал только одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.523. «Кадис» на своем стадионе еще не побеждал и вряд ли имеет большие шансы в этом поединке. Предполагаем, что команда Диего Симеоне одержит скромную победу и наберет три очка.