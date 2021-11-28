«Марсель» — «Труа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 15:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Труа», который состоится 28 ноября 2021 года

«Марсель»

«Марсель» проиграл в прошлом туре Лиги Европы «Галатасараю» (2:4) и потерял шансы на плей-офф Лиги Европы. Чтобы попасть в Лигу Конференций коллективу достаточно не проиграть «Локомотиву» в последнем матче групповой стадии. В чемпионате Франции команда идет на пятом месте с 23 очками и не проигрывает несколько матчей, однако чаще играет вничью. В игре с «Труа» коллективу не смогут помочь Джангиз Ундер, у которого повреждение спины.

07 ноября «Марсель» не смог обыграть на своем поле «Мец» (0:0), а четвертого числа разошелся миром с «Лацио» (2:2) в Лиге Европы.

«Труа»

«Труа» только в этом году вернулся в Лигу 1 и главной задачей коллектива является сохранение прописки в чемпионате. Команда играет очень нестабильно и занимает только 17 место с 13 очками, опережая зону вылета всего на один пункт. Чтобы выполнить свою цель, тренерскому штабу предстоит еще много сложной работы и борьбы в каждом поединке. В предстоящем поединке команде не помогут сразу пять травмированных исполнителей.

21 ноября «Труа» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (0:1), а пятого числа на выезде крупно уступил «Лансу» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.512

Ничья – 4.68

Победит «Труа» – 6.64

Статистика

«Марсель» выиграл два из десяти последних матча во всех турнирах

«Труа» смог одержать три победы из десяти последних встреч на выезде

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Труа»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.512. Хозяева гораздо сильнее на данном отрезком времени, чем их оппонент и имеют большие шансы на успех. Прогнозируем, что «Марсель» выиграет эту встречу и наберет три очка в копилку турнирной таблицы.