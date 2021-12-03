«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», который состоится 04 декабря 2021 года
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» является середняком АПЛ и может создать проблемы любому сопернику в отдельном матче, но на дистанции команде не хватает стабильности. Клуб занимает восьмое место с 21 очком в активе и если регулярно набирать очки в дальнейших поединках, то у него есть шансы побороться за зону еврокубков. В предстоящей игре с «Ливерпулем» команде не помогут четыре травмированных футболиста.
1 декабря «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а 27 октября команда с тем же счетом разошлась миром с «Норвичем».
«Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клоппа в последние несколько месяцев демонстрируют очень интересный и результативный футбол. Команда занимает первое место по количеству забитых мячей (43), что на целых десять мячей больше, чем у лидера «Челси». Клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 31 баллом в активе и отстает от лидера всего на два пункта. Единственной серьезной проблемой «Ливерпуля» является большое количество травмированных игроков.
1 декабря «Ливерпуль» крупно обыграл в принципиальном матче «Эвертон» (4:1), а 27 ноября разгромил «Саутгемптон» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон»– 7.97
- Ничья – 4.89
- Победит «Ливерпуль» – 1.436
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «Вулверхэмптона»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Остановить «красных» на данный момент очень сложно и «Вулверхэмптон» на данном отрезке времени не сможет конкурировать с одним из лидеров АПЛ. Прогнозируем уверенную победу «Ливерпуля».