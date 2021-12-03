«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», который состоится 04 декабря 2021 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» является середняком АПЛ и может создать проблемы любому сопернику в отдельном матче, но на дистанции команде не хватает стабильности. Клуб занимает восьмое место с 21 очком в активе и если регулярно набирать очки в дальнейших поединках, то у него есть шансы побороться за зону еврокубков. В предстоящей игре с «Ливерпулем» команде не помогут четыре травмированных футболиста.

1 декабря «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а 27 октября команда с тем же счетом разошлась миром с «Норвичем».

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в последние несколько месяцев демонстрируют очень интересный и результативный футбол. Команда занимает первое место по количеству забитых мячей (43), что на целых десять мячей больше, чем у лидера «Челси». Клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 31 баллом в активе и отстает от лидера всего на два пункта. Единственной серьезной проблемой «Ливерпуля» является большое количество травмированных игроков.

1 декабря «Ливерпуль» крупно обыграл в принципиальном матче «Эвертон» (4:1), а 27 ноября разгромил «Саутгемптон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон»– 7.97

Ничья – 4.89

Победит «Ливерпуль» – 1.436

Статистика

Пять из шести последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «Вулверхэмптона»

Прогноз