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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», который состоится 04 декабря 2021 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» является середняком АПЛ и может создать проблемы любому сопернику в отдельном матче, но на дистанции команде не хватает стабильности. Клуб занимает восьмое место с 21 очком в активе и если регулярно набирать очки в дальнейших поединках, то у него есть шансы побороться за зону еврокубков. В предстоящей игре с «Ливерпулем» команде не помогут четыре травмированных футболиста.

1 декабря «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а 27 октября команда с тем же счетом разошлась миром с «Норвичем».

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в последние несколько месяцев демонстрируют очень интересный и результативный футбол. Команда занимает первое место по количеству забитых мячей (43), что на целых десять мячей больше, чем у лидера «Челси». Клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 31 баллом в активе и отстает от лидера всего на два пункта. Единственной серьезной проблемой «Ливерпуля» является большое количество травмированных игроков.

1 декабря «Ливерпуль» крупно обыграл в принципиальном матче «Эвертон» (4:1), а 27 ноября разгромил «Саутгемптон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон»– 7.97
  • Ничья – 4.89
  • Победит «Ливерпуль» – 1.436

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «Вулверхэмптона»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Остановить «красных» на данный момент очень сложно и «Вулверхэмптон» на данном отрезке времени не сможет конкурировать с одним из лидеров АПЛ. Прогнозируем уверенную победу «Ливерпуля».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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сегодня в 11:48
Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграет матч.
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сегодня в 10:48
Футбольный клуб «Ливерпуль» одержит победу.
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