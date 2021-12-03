«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1638522543

сегодня, 12:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити», который состоится 04 декабря 2021 года

«Уотфорд»

Команда после возвращения в АПЛ не может на данный момент составить конкуренцию более сильным коллективам, однако вполне способны на несколько сенсаций в сезоне. Клуб занимает 17 место с 13 набранными очками и находится в одном шаге от зоны вылета. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует внести изменения в игровой процесс и возможно стартовый состав. В коллективе присутствуют пять травмированных футболистов, которые не смогут помочь в матче с чемпионом страны.

1 декабря «Уотфорд» проиграл на своем поле «Челси» (1:2), а 28 ноября команда проиграла на выезде «Лестеру» (2:4).

«Манчестер Сити»

Коллектив под руководством Гвардиолы набрал хороший ход и идет без потери очков в АПЛ уже несколько матчей. Команда идет на втором месте и всего на один пункт отстает от лидера, что говорит о том, что интрига в борьбе за чемпионов с каждым туром будет накаляться все больше. «Горожане» приложат все усилия, чтобы не потерять очки в выездном матче с аутсайдером и продолжить погоню за Челси в гонке за первую позицию.

1 декабря «Манчестер Сити» оказался сильнее «Астон Виллы» (2:1), а 28 числа на своем поле минимально обыграл «Вест Хэм» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд»– 14.75

Ничья – 7.42

Победит «Манчестер Сити» – 1.207

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл 13 последних матчей у «Уотфорда» во всех турнирах

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Клубы находятся на разных полюсах турнирной таблицы, а «горожане» имеют отличную статистику личных встреч против «Уотфорда». Прогнозируем уверенную победу гостей в этом поединке.