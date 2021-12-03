«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка», который состоится 04 декабря 2021 года

«Атлетико»

Мадридский клуб показывает стабильные выступления в этом сезоне, однако лидируют их «соседи» из «Реал» Мадрид. Команда Диего Симеоне в свою очередь занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера на семь пунктов, при этом имея на одну игру меньше в сыгранных. В предстоящем поединке с одним из новичков Ла-Лиги «Атлетико» не сможет рассчитывать на четырех футболистов, которые имеют повреждения.

28 ноября «Атлетико» крупно обыграл на выезде «Кадис» (4:1), а 24 ноября в Лиге Чемпионов на последних минутах уступил «Милану» (0:1).

«Мальорка»

«Мальорка» только вернулась в главный чемпионат Испании спустя несколько лет главной задачей команды является сохранение прописки. Клуб очень редко выигрывает и большинство матчей сводит к ничейным результатам. Это привело к тому, что «Мальорка» находится на 14 месте с 16 набранными очками, и чтобы подняться выше нужны только победы. В поединке с чемпионом Испании у коллектива будут отсутствовать четыре футболиста, которые получили травмы.

1 декабря «Мальорка» прошла в кубке Испании «Гимнастика Сеговиана» (2:0) в дополнительное время, а 27 ноября команда разошлась миром с «Хетафе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.326

Ничья – 5.35

Победит «Мальорка» – 11.79

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Мальорки» в основное время завершились ничьими

Четыре из шести матчей «матрасников» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл только четыре домашних матча у «Мальорки» из последних десяти встреч

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Мадридский клуб хоть и теряет очки в некоторых ничейных матчах, выглядит гораздо сильнее и увереннее «Мальорки». Предполагаем, что сенсации не случится и «Атлетико» прогнозировано наберет три балла в турнирную таблицу.