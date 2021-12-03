«Реал» Сосьедад — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Сосьедад — «Реал» Мадрид, который состоится 04 декабря 2021 года

«Реал» Сосьедад

Команда несколько туров находилась на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, но совсем недавно уступила ее нынешнему сопернику. Коллектив перед стартом очередного тура занимает третье место с 29 очками и продолжает претендовать на место в первой четверке чемпионата, что даст право выступления в Лиге Чемпионов. В клубе находятся четыре травмированных футболиста, которых тренерский штаб не сможет задействовать в матче с «королевским» клубом.

1 декабря «Реал» Сосьедад без проблем разобрался с «Панадерией» (4:0) в кубке Испании, а 28 ноября минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1).

«Реал» Мадрид

Коллектив Анчелотти набрал потрясающую форму и имеет серию побед из нескольких матчей. «Сливочные» захватили лидерство в чемпионате Испании и набрали 36 очков, что на семь пунктов больше, чем у ближайшего преследователя. Клуб практически решил все задачи в Лиге Чемпионов и сейчас будет ориентирован на максимальный результат в Примере. Команда все еще лишена Бейла и Себальоса, которые восстанавливаются после травм.

1 декабря «Реал» Мадрид минимально обыграл «Атлетик» (1:0), а 28 числа команда с трудом обыграла на своем поле «Севилью» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 3.31

Ничья – 3.58

Победит «Реал» Мадрид – 2.27

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад сыграл вничью в пяти из семи последних домашних стадионов

Пять из шести матчей между командами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Мадрид выиграла у «Реала» Сосьедад четыре из шести последних поединков на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. «Королевский» клуб показывает отличные результаты и ему вполне по силам одержать выездную победу над третьей командой нынешнего сезона. Прогнозируем победу гостей в один мяч.