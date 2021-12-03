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«Рома» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер», который состоится 04 декабря 2021 года

«Рома»

Клуб из столицы Италии показывает переменные результаты и в последних пяти матчах чемпионата смог набрать всего шесть очков. Такие результаты оставляют команду на пятом месте с 25 очками и не дают догнать ближайшего конкурента, отставание от которого насчитывает уже пять баллов. Матч с чемпионом Италии обещает быть интересным и напряженным, но Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов.

1 декабря «Рома» проиграла на выезде «Болонье» (0:1), а 28 ноября минимально обыграла на своем стадионе «Торино» (1:0).

«Интер»

«Интер» является одной из самых стабильных команд Италии на данном отрезке сезона и пытается догнать ушедших вперед лидеров Серии А «Наполи» и «Милан». Сейчас «черно-синие» занимают третье место в турнирной таблице и заработали 34 очка, что всего на два балла меньше, чем у «Наполи». У команды самая лучшая атака в чемпионате (36) мячей и римскому клубу придется уделать большое внимание обороне.

1 декабря «Интер» спокойно обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 ноября оказался сильнее «Венеции» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 3.93
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Интер» – 1.99

Статистика

  • «Интер» не проигрывает уже десять матчей во всех турнирах
  • «Рома» одержала семь побед из десяти последних встреч на своем стадионе
  • Шесть из семи последних личных матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Семь из десяти поединков «Ромы» и «Интера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. В последних встречах коллективам сложно выявить победителя, особенно на поле «Ромы». Прогнозируем, что и в этот раз клубы поделят очки, хотя для каждого из них такой результат вряд ли будет выгодным.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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вчера в 21:21
Футбольный клуб Интер (Милан) выиграет матч.
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6dhrzecuv5ep
вчера в 20:23
Футбольный клуб Интер (Милан) одержит победу.
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