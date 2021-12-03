«Рома» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер», который состоится 04 декабря 2021 года
«Рома»
Клуб из столицы Италии показывает переменные результаты и в последних пяти матчах чемпионата смог набрать всего шесть очков. Такие результаты оставляют команду на пятом месте с 25 очками и не дают догнать ближайшего конкурента, отставание от которого насчитывает уже пять баллов. Матч с чемпионом Италии обещает быть интересным и напряженным, но Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов.
1 декабря «Рома» проиграла на выезде «Болонье» (0:1), а 28 ноября минимально обыграла на своем стадионе «Торино» (1:0).
«Интер»
«Интер» является одной из самых стабильных команд Италии на данном отрезке сезона и пытается догнать ушедших вперед лидеров Серии А «Наполи» и «Милан». Сейчас «черно-синие» занимают третье место в турнирной таблице и заработали 34 очка, что всего на два балла меньше, чем у «Наполи». У команды самая лучшая атака в чемпионате (36) мячей и римскому клубу придется уделать большое внимание обороне.
1 декабря «Интер» спокойно обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 ноября оказался сильнее «Венеции» на выезде (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 3.93
- Ничья – 3.75
- Победит «Интер» – 1.99
Статистика
- «Интер» не проигрывает уже десять матчей во всех турнирах
- «Рома» одержала семь побед из десяти последних встреч на своем стадионе
- Шесть из семи последних личных матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Семь из десяти поединков «Ромы» и «Интера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. В последних встречах коллективам сложно выявить победителя, особенно на поле «Ромы». Прогнозируем, что и в этот раз клубы поделят очки, хотя для каждого из них такой результат вряд ли будет выгодным.