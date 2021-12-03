«Рома» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер», который состоится 04 декабря 2021 года

«Рома»

Клуб из столицы Италии показывает переменные результаты и в последних пяти матчах чемпионата смог набрать всего шесть очков. Такие результаты оставляют команду на пятом месте с 25 очками и не дают догнать ближайшего конкурента, отставание от которого насчитывает уже пять баллов. Матч с чемпионом Италии обещает быть интересным и напряженным, но Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов.

1 декабря «Рома» проиграла на выезде «Болонье» (0:1), а 28 ноября минимально обыграла на своем стадионе «Торино» (1:0).

«Интер»

«Интер» является одной из самых стабильных команд Италии на данном отрезке сезона и пытается догнать ушедших вперед лидеров Серии А «Наполи» и «Милан». Сейчас «черно-синие» занимают третье место в турнирной таблице и заработали 34 очка, что всего на два балла меньше, чем у «Наполи». У команды самая лучшая атака в чемпионате (36) мячей и римскому клубу придется уделать большое внимание обороне.

1 декабря «Интер» спокойно обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 ноября оказался сильнее «Венеции» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 3.93

Ничья – 3.75

Победит «Интер» – 1.99

Статистика

«Интер» не проигрывает уже десять матчей во всех турнирах

«Рома» одержала семь побед из десяти последних встреч на своем стадионе

Шесть из семи последних личных матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти поединков «Ромы» и «Интера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. В последних встречах коллективам сложно выявить победителя, особенно на поле «Ромы». Прогнозируем, что и в этот раз клубы поделят очки, хотя для каждого из них такой результат вряд ли будет выгодным.