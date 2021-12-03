«Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта», который состоится 04 декабря 2021 года

«Наполи»

Неаполитанцы проводят один из лучших сезонов за последние годы, а потеря очков в некоторых матчах не должна сильно беспокоить болельщиков, ведь пройти футбольный год на одних победах практически невозможно. Клуб единолично лидирует в турнирной таблице Серии А и смог набрать 36 очков, опережая ближайшего конкурента на один пункт. Большой проблемой для Спалетти станет отсутствие четырех травмированных футболистов.

1 декабря «Наполи» не смог обыграть на выезде «Сассуоло» (2:2), а 28 ноября команда разгромила «Лацио» (4:0).

«Аталанта»

Подопечные Гасперини выглядели не самой уверенной командой на старте сезона, но в последние месяцы коллектив стабильно набирает очки. «Аталанта» идет четвертой в турнирной таблице и отстает от лидера всего на пять очков, что оставляет клубу шансы на более высокие места. Матч с «Наполи» станет одним из двух центральных в этом туре Серии А, поэтому обещает быть сложным, но зрелищным.

30 ноября «Аталанта» крупно обыграла «Венецию» (4:0), а 27 числа в тяжелом поединка оказалась сильнее «Ювентуса» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.52

Ничья – 3.58

Победит «Аталанта» – 2.89

Статистика

«Наполи» выиграл один из пяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» не уходит без забитого мяча в 11 последних выездных поединках

«Аталанта» выиграла три из пяти последних матчей с «Наполи»

Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.52. Клуб из Неаполя очень сильно играет на своем поле и постарается с первых минут оказать серьезное давление на оборону соперника. Предполагаем, что хозяева смогут вырвать минимальную победу и оставит первое место в таблице за собой.