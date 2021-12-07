«Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Севилья», который состоится 08 декабря 2021 года
«Зальцбург»
«Зальцбург» после мощного старта в начале групповой стадии Лиги Чемпионов в последних поединках не смог набрать очков и теперь вопрос о выходе коллектива в плей-офф находится под вопросом. Австрийский клуб занимает второе место в группе с семью очками и в предстоящей встрече с лидером группы обязан побеждать, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 турнира. В чемпионате Австрии команда лидирует с 12-очковым отрывом и может чувствовать себя вполне комфортно.
04 декабря «Зальцбург» обыграл на своем поле «Хартберг», а 27 ноября уступил на выезде «Аустрии» Клагенфурт (1:2).
«Севилья»
«Севилья» провалила несколько матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но команде удалось в них спасаться и набирать очки. Сейчас коллектив лидирует в группе с восемью пунктами, однако поражение с большой долей вероятности откинет команду сразу на третью строчку, а ничья гарантирует место в 16 сильнейших команд турнира. В чемпионате Испании «Севилья» идет на втором месте с 31 очком и отстает от «Реала» на восемь баллов, при этом сыграв на одну игру меньше оппонента.
04 декабря «Севилья» минимально обыграла на своем поле «Вильярреал» (1:0), а в кубке страны прошли «Кордобу» (1:0) только в дополнительное время.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зальцбург» – 3.13
- Ничья – 3.5
- Победит «Севилья» – 2.37
Статистика
- Оба коллектива выиграли по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Зальцбург» проиграл всего один матч из последних 20 на своем стадионе
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» только в одном матче из десяти последних на выезде забила больше одного гола за игру.
Прогноз
Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.13. У «Зальцбурга» есть отличный шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и команда приложит максимум усилий для достижения этой цели. Прогнозируем тяжелую победу хозяев.