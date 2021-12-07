«Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Севилья», который состоится 08 декабря 2021 года

«Зальцбург»

«Зальцбург» после мощного старта в начале групповой стадии Лиги Чемпионов в последних поединках не смог набрать очков и теперь вопрос о выходе коллектива в плей-офф находится под вопросом. Австрийский клуб занимает второе место в группе с семью очками и в предстоящей встрече с лидером группы обязан побеждать, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 турнира. В чемпионате Австрии команда лидирует с 12-очковым отрывом и может чувствовать себя вполне комфортно.

04 декабря «Зальцбург» обыграл на своем поле «Хартберг», а 27 ноября уступил на выезде «Аустрии» Клагенфурт (1:2).

«Севилья»

«Севилья» провалила несколько матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но команде удалось в них спасаться и набирать очки. Сейчас коллектив лидирует в группе с восемью пунктами, однако поражение с большой долей вероятности откинет команду сразу на третью строчку, а ничья гарантирует место в 16 сильнейших команд турнира. В чемпионате Испании «Севилья» идет на втором месте с 31 очком и отстает от «Реала» на восемь баллов, при этом сыграв на одну игру меньше оппонента.

04 декабря «Севилья» минимально обыграла на своем поле «Вильярреал» (1:0), а в кубке страны прошли «Кордобу» (1:0) только в дополнительное время.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 3.13

Ничья – 3.5

Победит «Севилья» – 2.37

Статистика

Оба коллектива выиграли по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл всего один матч из последних 20 на своем стадионе

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» только в одном матче из десяти последних на выезде забила больше одного гола за игру.

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.13. У «Зальцбурга» есть отличный шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и команда приложит максимум усилий для достижения этой цели. Прогнозируем тяжелую победу хозяев.