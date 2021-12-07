«Наполи» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Лестер», который состоится 09 декабря 2021 года

«Наполи»

В последних играх неаполитанский клуб не похож на себя в начале сезона. Команда упустила лидерство в чемпионате Италии и еще не гарантировала себе плей-офф в Лиге Европы. Во внутреннем первенстве «Наполи» идет на третьем месте с 34 очками и отстает на пару баллов от «Милана». Чтобы пройти в весеннюю часть Лиги Европы неаполитанцам, которые идут на третьем месте с семью очками, необходимо набирать очки, но в предстоящем поединке команде не смогут помочь сразу семь травмированных исполнителей.

04 декабря «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» (2:3), а первого числа разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).

«Лестер»

«Лестер» очень нестабильно выглядит в нынешнем сезоне и в чемпионате Англии расположился только на 11 месте. Коллектив вряд ли поборется за высокие места в АПЛ , поэтому необходимо бороться в Лиге Европы, где он лидирует с восемью очками, однако нуждается в наборе баллов, ведь при поражении у команды не будет шансов попасть в плей-офф. В игре с «Наполи» команда не сможет рассчитывать на трех исполнителей.

05 декабря «Лестер» уступил «Астон Вилле» (1:2), а первого числа разошелся миром с «Саутгемптоном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.13

Ничья – 3.84

Победит «Лестер» – 3.29

Статистика

Пять последних матчей «Лестера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» забивал в последних 25 матчах на своем стадионе во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Лестера» закончились исходом «обе забьют»

Оба коллектива одержали всего по четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Неаполитанцы не уходят без забитого мяча со своего стадионе уже долгое время и им по силам одержать важную победу, обеспечив себе первое или второе место в группе, которое дает право выйти в плей-офф Лиги Европы.