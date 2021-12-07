«Легия» — «Спартак». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Легия» — «Спартак», который состоится 09 декабря 2021 года

«Легия»

Польский коллектив имеет большие проблемы в чемпионате Польши и находится в зоне вылета с 12 очками. Такой расклад совсем не устраивает руководство и болельщиков. В Лиге Европы клуб идет на четвертом месте с шестью очками, но победа в заключительном туре группового этапа гарантирует ему место в плей-офф. Это может быть хорошей возможностью реабилитироваться перед болельщиками. В матче с российским клубом коллективу не смогут помочь пять футболистов по причине различных травм.

05 декабря «Легия» проиграла «Краковии» (0:1) в чемпионате Польши, а первого числа в кубке страны обыграла «Motor Lublin» (2:1).

«Спартак»

«Народная» команда неплохо выступила в пяти предыдущих турах Лиги Европы, но для выхода в стадию плей-офф ей требуется побеждать. «Спартак» идет на втором месте с семью очками, отставая от «Лестера» на один пункт. В чемпионате России у клуба не все так радужно, ведь девятое место и 23 очка не являются тем результатом, которого ждут от клуба. В матче с «Легией» московский клуб не может рассчитывать на четыре травмированных футболиста, среди которых Соболев и Понсе.

04 декабря «Спартак» с трудом обыграл на своем поле «Ахмат» (2:1), а 29 ноября команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Легия» – 2.94

Ничья – 3.66

Победит «Спартак» – 2.38

Статистика

«Легия» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних поединков «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» и «Легия» выиграли по два матча и один свели к ничейному результату в пяти последних личных встречах

«Спартак» забивал в восьми из десяти последних выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. Польский клуб находится не в лучших физических кондициях, о чем говорят их последние выступления во внутреннем первенстве. Предполагаем, что «Спартаку» по силам оформить выездную победу и пройти в весеннюю часть турнира.