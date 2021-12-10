Лучшие футболисты групповой стадии ЛЕ. Два Саши и Витя из «Спартака», одноклубники Лунёва и Головина

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сегодня, 19:33

Заставили о себе говорить.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»; Россия)

Ни один вратарь не оказал такого влияния на результаты своей команды на групповой стадии Лиги Европы. Селихов справился с 13 из 15 ударов в створ своих ворот, отразил два пенальти от Варди и Пекхарта, а ведь забей любой из них — «Спартак» был бы третьим, а не первым. У Александра самый высокий рейтинг WhoScored среди всех футболистов Лиги Европы, принявших участие хотя бы в половине матчей группового этапа — 8.05. Абсолютный герой.

Защитники

Виктор Мозес («Спартак»; Нигерия)

«Спартак» прыгнул выше головы, опередив «Наполи» и «Лестер», поэтому в «идеальной команде» группового этапа Лиги Европы сразу три «красно-белых». Мозес — самый классный футболист «Спартака», и это было особенно заметно в международных матчах, где Виктор играет с особой мотивацией. Собственно, с Мозеса началось восхождение «Спартака» на первое место, когда он оставил «Наполи» в меньшинстве в гостевом матче. В играх против неаполитанцев и «Лестера» у нигерийца гол и четыре ассиста. И в защите действовал цепко и прилежно. В РПЛ играть с таким настроем у Виктора не всегда получается.

Бенуа Бадьяшиль («Монако»; Франция)

«Монако» выиграл сложную группу, в которой опередил «Реал Сосьедад» и ПСВ , пропустив всего лишь 4 мяча. Бадьяшиль не по годам зрело действует в центре обороны, оставил сильное впечатление. Бенуа — «скала с мозгами», да и опыт нагулял уже немалый: в 20 лет у одноклубника Александра Головина уже больше 100 матчей за «Монако».

Маркао («Галатасарай»; Бразилия)

«Галатасарай» довольно неожиданно оказался выше «Лацио» и «Марселя» в своей группе (о «Локомотиве» смиренно молчим), не проиграв ни одного матча — 3 победы, 3 ничьих. Часто турок подводит безалаберность в обороне, но в Лиге Европы «Галатасарай» умело оберегал свои ворота, пропустил всего 3 гола. Маркао — апологет нетипичной надежности «Галатасарая».

Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»; Англия)

«Вест Хэм» стартовал в Лиге Европы с трех сухих побед, которые и стали залогом победы в группе. Основной левый защитник «молотобойцев» сделал солидный вклад в завоевание путевки в 1/8 финала, причем не только традиционно уверенной позиционной игрой и четкими отборами в защите, но и тремя результативными передачами на партнеров.

Полузащитники

Джибриль Соу («Айнтрахт Ф»; Швейцария)

Швейцарский полузащитник — лучший футболист «Айнтрахта» в Лиге Европы. Неутомимый хавбек отвечает за структуру игры «орлов» в центре поля. Это настоящая прессинг-машина, Джибриль мастерски возвращает владение своей команде, а его подключения к атакам застают соперников врасплох. Не удивительно, что Соу сватают в «Манчестер Юнайтед», для футбола Рангника нужны такие парни.

Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия)

Райс — это игрок уровня Лиги чемпионов, чуть ли не все топ-клубы АПЛ мечтают отобрать его у «Вест Хэма». Цена вопроса больше 100 миллионов фунтов. Деклан — крупная рыба для Лиги Европы, он забил в первых двух матчах, хотя это и не входит в список его первоочередных задач, поспособствовал уверенному выходу в следующий раунд. С Райсом в составе «молотобойцы» могут замахнуться на хорошие результаты и в АПЛ , и в Лиге Европы.

Мирко Иванич («Црвена Звезда»; Черногория)

«Црвена Звезда» опередила в своей группе крепких соперников — «Брагу» и «Мидтьюлланд», а главными героями групповой стадии в составе «звездашей» стали вратарь Милан Борян, защитник Александар Драгович и атакующий хавбек Мирко Иванич. На счету черногорца 2 важнейших гола (всего «Црвена Звезда» забила 6) и ключевое влияние на стройность командных действий в созидательной фазе.

Нападающие

Карл Токо Экамби («Лион»; Камерун)

Самый результативный футболист групповой стадии Лиги Европы: забил 6 голов и дважды ассистировал партнерам, в двух матчах делал по три результативных действия. И пусть в соперниках были не самые грозные «Спарта» и «Брондбю», Карл свое место в символической сборной Лиги Европы заслужил, 8 баллов по системе «гол+пас» в мешке не утаишь.

Флориан Вирц («Байер»; Германия)

В обороне одноклубник Александра Головина, а в атаке — товарищ Андрея Лунёва по «Байеру». Российский вратарь дебютировал за «аптекарей» только в заключительном туре группового этапа ЛЕ , когда немецкий вундеркинд уже отдыхал, а до этого Вирц сделал «3+3» в пяти матчах. Флориана уже называют «вторым Хаверцом», очень хорош в свои 18 лет.

Александр Соболев («Спартак»; Россия)

Соболева много критиковали на старте сезона, но в матчах Лиги Европы форвард «Спартака» сыграл мощно: отметился дублями в домашних матчах против «Лестера» и «Наполи», отдал голевую передачу на победный гол на «Диего Марадоне». Гостевой матч с «Легией» Александр пропустил из-за перебора желтых карточек, а ведь по вчерашней игре имел шансы пополнить голевой счет. Но и так получилось неплохо: всего 3 выхода в стартовом составе и 5 баллов по системе «гол+пас» за 310 минут. Соболев в среднем тратил на одно результативное действие в Лиге Европы 62 минуте.

Тренерский триумвират

Руй Витория («Спартак»)/Фатих Терим («Галатасарай»)/Деян Станкович («Црвена Звезда»)

«Спартак», «Црвену Звезду» и «Галатасарай» не ждали на первых строчках, но они выиграли свои группы, и без качественной тренерской работы здесь точно не обошлось. Интересно, что двое из трех специалистов в ближайшие дни могут покинуть клубы, с которыми добились успехов в Лиге Европы: «Спартак» приготовил итальянца, чтобы заменить Руя Виторию на мостике, а Станкович сам хочет уехать в Италию, где его ждет «Сампдория».