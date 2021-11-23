Дерзкие динамовцы, забивной Агаларов, новички «Зенита» и «Сочи». Лучшие игроки первого круга РПЛ-2021/22.

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23 ноября 2021, 12:15

Сильные и умелые.

Гамид Агаларов («Уфа») — неожиданный лучший стрелок РПЛ

И тут Гамида прорвало. Форвард молодежной сборной России в предыдущих сезонах провел 17 матчей в РПЛ за «Анжи» и «Уфу», но забитыми мячами не отметился, а в нынешней кампании у Агаларова 13 голов в 15 матчах. Лучший результат в Премьер-Лиге. Тот случай, когда за форварда говорят голы. Не удивительно, что на «Уфу» сыпятся предложения по лучшему снайперу РПЛ .

Артем Дзюба («Зенит») — по-прежнему на высоте

На старте сезона был не в форме, но потом раскочегарился и закончил первый круг с показателем «10+3» по системе «гол плюс пас». А ведь даже не всегда попадал в стартовый состав «Зенита». Дзюба остается звездой РПЛ , а прерванные отношения со сборной России идут только на пользу клубной карьере.

Матео Касьерра («Сочи») — блестяще заменил «незаменимого» Заболотного

Заболотный был ключевой фигурой в схемах Владимира Федотова, ожидалось, что его потеря больно ударит по «Сочи», однако отряд не заметил потери бойца, потому что приобретенный на замену Антону колумбиец Касьерра оказался очень ловким парнем: в 9 матчах забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Малком («Зенит») — на шаг впереди

Бразилец всегда выделялся, но в предыдущих сезонах нередко выглядел декоративным элементом, но с добавлением Клаудиньо в состав и скоростей в атаку Малком расцвел: генерирует опасные атаки, шикарно продвигает мяч вперед, мастерски отдает обостряющие передачи.

Себастьян Шиманьски («Динамо») — подвижный мозг команды

Сандро Шварц сформировал интересный ансамбль, в «Динамо» у каждого своя роль, а стиль игры определяют в равной степени Моро, Фомин, Захарян и Шимански. Каждый хорош по своему, а поляка можно назвать подвижным креативным центром «бело-голубых»: Себастьян забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Клаудиньо («Зенит») — трудолюбивый плеймейкер

«Зенит» давно охотился на плеймейкером и с Клаудиньо попал в «яблочко». Бразилец подкупает не только артистизмом и красивыми ударами, у него исключительно профессиональный подход к командной работе: легко переключается между конструированием игры на прессинг, будет отбирать мячи даже в опорной зоне, если есть тактическая необходимость.

Реми Кабелла («Краснодар») — организатор

По ходу матча «Краснодара» и «Спартака» поймал себя на мысли, что у двух частных клубов РПЛ жутко неорганизованные команды, разница только в темпераменте: «быки» играют весело и в атаку, что искажает восприятие, а «Спартак» выглядел Пьеро на фоне Арлекина. Хорошо, что «Краснодара» есть футболист, способный принимать оптимальные решения в потоках общего хаоса: Кабелла придает стройности «быкам» своими умными ходами.

Арсен Захарян («Динамо») — в 18 выглядит не хуже, чем в 17

Радуемся за Арсена, которому удалось избежать пресловутого «синдрома второго сезона»: в 18 лет Захарян так же хорош, как в и в 17. Во многом даже стал лучше, с приобретенным опытом растет эффективность. Арсен собрал охапку симпатий благодаря своему таланту и раннему старту во взрослом футболе, а теперь радуемся тому, что он придерживается правильной траектории развития.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») — полезный парень

Смолов зависит от партнеров и настроения, да и другим атакующим игрокам «Локо» не хватает стабильности, а вот Рифат часто играет неброско, но делает результат. 5 голов и 4 ассиста служат ему порукой.

Чидера Эджуке ( ЦСКА ) — не может жить без финтов

Раньше регулярно отмечали, что у Эджуке финты ради финтов, а ноги быстрее мыслей. В новом сезоне Чидера не отказался от своего фирменного стиля, но добился прогресса в принятии решений, теперь у нигерийца есть голы и пасы под удары партнерам. Он самый опасный в атаке ЦСКА и лучший дриблер всей лиги.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») — усилитель защиты

У «Динамо» пружинистый центр поля и атака, но в защите у «бело-голубых» есть рыхловатые зоны, которые прикрывает своей активностью новичок Бальбуэна. Есть защитники-созерцатели, которые делают упор на чтение игры, а Фабиан всегда в действии, и его агрессивная манера способствует успехам «Динамо».

Даниил Глебов («Ростов») — 22-летний капитан

Первая половина чемпионата получилась сложной для «Ростова», но даже в таких обстоятельствах молодой капитан проявил себя с лучшей стороны. К цепкой игре в опорной зоне Глебов добавил результативные действия, стал привлекаться в сборную и чувствует на себе интерес со стороны ведущих клубов РПЛ . При этом рассуждает о следующем шаге в карьере очень по-взрослому.

Матвей Сафонов («Краснодар») — лучший среди вратарей

Прямо сейчас в Премьер-Лиге нет вратаря, который на голову возвышался бы над коллегами по амплуа, но Сафонов может достичь этого статуса, если не бросит весла. Удивительно, как «Краснодар» пропустил 14 голов (лучший результат наравне с ЦСКА ) с далеко не самой надежной обороной, но факт остается фактом. И благодарить за это нужно Матвея.

Сильвие Бегич («Крылья Советов») — столп обороны

Бегичу не нашлось места в составе «Рубина», хорват поехал в «Крылья Советов» на правах аренды и сходу стал лидером обороны. Волжане с Бегичем в составе пропустили 8 голов, а «Рубин» после ухода Сильвие 17 раз вынимал мяч из сетки. Команду Игоря Осинькина обычно хвалят за игру в атаке, но там коллективные усилия, а Бегич стал центром надежности обороны.

Кристиан Нобоа («Сочи») — сердце и душа