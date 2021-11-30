Символическая сборная 16-го тура: неудержимые Шиманьски, Кабелла и Хлусевич

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вчера, 15:57

Творческие люди соседствуют с бойцами.

Вратарь

Денис Адамов («Сочи») – дебютант тура

Лантратов дважды выручил «Химки», отразил пенальти от Крыховяка, но пропустил трижды. Адамов не смог взять только хитрый удар Аугустиняка, зато на его счету пять добротных сэйвов. Третий вратарь «Сочи» после Джанаева и Заболотного провел прекрасный поединок. Даже удаление у южан не смутило Адамова. Сильный дебют 23-летнего вратаря может заставить ветеранов появляться на поле реже.

Защитники

Даниил Хлусевич («Арсенал») – игрок тура

Латераль туляков не обидится, если отправить его закрывать бровку, ведь в «Спартаке» займется именно этим. А против «Локомотива» фланговый футболист молодежной сборной атаковал много и успешно. Четыре удара, три созданных момента, быстрый гол, умная голевая передача и много активных действий делают Хлусевича лучшим игроком тура.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Дрейер забил с пенальти, Бакаев с игры, но оборона «бело-голубых» не совершала ошибки постоянно. Зато в атаке проявили себя многие – по ударам счет 9:21 в пользу «Динамо». Бальбуэна нанес два выстрела, один из них стал голевым. В обороне акцент у москвичей сместился на ошибки Варелы, а Бальбуэна стал одной из причин важной победы.

Эрвинг Джо Ботака-Иобома («Уфа»)

Уроженец Московской области и бывший защитник школы «Локомотива» в 23 года нашел себе местечко в Уфе. Ботака-Иобома выделяется в команде с ветераном Йокичем и снайпером Алагаровым. Невысокий центральный защитник против атаки «Спартака» сыграл безупречно – победил во всех единоборствах, шесть раз вынес мяч от ворот, совершил четыре перехвата. Беленов скучал благодаря настолько точным действиям.

Мирослав Богосовац («Ахмат»)

Сербский защитник уже бывал самым активным левым защитником дивизиона, после возвращения на поле набирал осенью вместе с «Ахматом». «Ростов» сначала пострадал из-за активности правого фланга команды Талалаева, а во втором тайме умный пас Богосоваца привел ко второму забитому мячу. Мирослав сыграл технично, совершив пять успешных обводок на своем левом фланге.

Полузащитники

Артем Полярус («Ахмат»)

Атакующий полузащитник несколько туров подряд метил в состав, теперь заслужил место, ведь на его счету очередной гол, как и против «Локомотива». Артем сам заработал (после его прострела соперник явно сыграл рукой) и реализовал пенальти. Полярус важен для команды, поскольку исполняет стандарты, бьет по воротам, создает моменты.

Себастьян Шиманьски («Динамо») – плеймейкер тура

Создал 10 моментов по сумме ударов и передач. Будет так играть – быстро уедет, так что наслаждаемся решениями Себастьяна, пока радует Шварца и фанатов «Динамо». Поляк навесил мяч на Бальбуэна, а потом оказался самым метким в штрафной «Рубина». Без его действий получали победу казанцев 2:1, а два результативных хода полузащитника перевернули игру. Смекалистые Захарян и Шиманьски здорово помогают успешному «Динамо».

Кингс Кангва («Арсенал») – передачи недели

Красиво сыграл против сложного соперника. Кангва смело смещался в центр поля, активно искал свободные зоны между линиями – Бека Бека и Баринов его теряли, а Марадишвили не успевал страховать опорную зону. Сразу две передачи Кингса оказались голевыми. Герой матча против «Зенита» — автор победного гола, теперь занялся разрушением (7 отборов) и созиданием.

Реми Кабелла («Краснодар») – настырность месяца

Без Сафонова и Кабелла «горожане» могли быть в таблице соседями «Спартака». И так опережают на пять пунктов, а одно добыли против аутсайдера – «Химок». Уверенно выиграли первый тайм, потом пропустили два мяча. Если бы не гол и пас француза, то «Краснодар» ждало поражение 2:3 после очередной порции ошибок в защите и нереализованного Крыховяком пенальти.

Клаудиньо («Зенит»)

Понимаем, что каждый зритель матча ЦСКА и «Зенита» не увидел футбол, о котором можно долго рассуждать. Это был элитный аналог скучнейшей ничьей «Нижнего Новгорода» и «Крылья Советов». С той лишь разницей, что у Клаудиньо есть класс. Пускай он не был самым активным, но сделал разницу в ключевой момент. Разогнал голевую атаку «Зенита», но хотя повезло – мяч попал в сетку ворот Акинфеева после рикошета. Впрочем, везет тому, кто везет.

Нападающий

Евгений Марков («Арсенал») – дубль тура

Остальные центральные нападающие футбольные выходные в свой актив занести не смогут. У туляков плохи дела – были послденими в таблице. Но Божович умеет настроить на матчи против лидеров, вроде «Зенита» и «Локомотива». Со вторыми было проще, поскольку у Гисдоля все плохо, а еще травмы и другие потери. «Арсенал» разнес оборону «железнодорожников» усилиями Кангва, Хлусевича и Маркова. В атаке аутсайдер сыграл намного круче, чем ЦСКА , «Локомотив» и «Спартак».

Главный тренер

Миодраг Божович («Арсенал») – мотиватор тура

У Талалаева получается, ведь «Ахмат» давно готовился к такой серии – три победы подряд. У «Арсенала» же была порка от «Динамо» (проиграли 5:1), но черногорский наставник нашел правильные слова накануне матча против «Локомотива». А поскольку в защите у Гисдоля были игроки основы – только вратарь юный, в центре Баринов, а в атаке Смолов, то «Арсенал» обыграл достойного соперника. Набрали важнейшие три очка в борьбе за вылет.

Очарование тура. Солидная игра аутсайдеров

«Арсенал», «Химки» и «Урал» по качеству футбола не уступили своим соперникам. В результате сражение претендентов на первую тройку против кандидатов на вылет завершилось двумя ничьими и поражением фаворита «Локомотива». Понятно, что у команды Шалимова, Черевченко или Стуколова нет стабильности, но «пассажиров» в этом сезоне точно нет. Даже «Зениту» и «Динамо» — явным лидерам, будет непросто победить Глушакова, Йокича и Бикфалви во втором круге.