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Антисборная 15-го тура: арбитры, два Заболотных и авторы четырёх красных карточек

22 ноября 2021, 20:48
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Айртон
Айртон
Защитник
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Листопад из удалений – особенность тура.

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи»)

Заболотный дважды совершил технические роковые ошибки. В первом случае остался у ближней штанги, не перестроился и не достал удар Абильдгора – мяч летел не сильно, шаг влево помог бы дотянуться до мяча. А когда бил Дрейер, то рикошета не было, но Николай пропустил мяч над собой чуть левее. Умеет играть намного надежнее, а тут два удара «Рубина» в створ за весь матч – два гола команды Слуцкого.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

В этот раз не было такой явной ошибки, более того – Игнатов схватил Петрова за руку, когда тот падал, чтобы завалиться за ним следом. Но проблема в том, что судья мог трактовать поведение защитника, как попытку соединить фол с собственным падением. Проход соперника Сергей грамотно не остановил. Если Вильена разминулся с ошибкой на сантиметры – сбил Ларссона за штрафной площадью, то Петров огорчил Сафонова. И в атаке играл средне, поэтому вместо него быстро вышел Спайич.

Бруно Фукс (ЦСКА) – дебютант года

Какой красавец, сначала бразилец лечился, потом снова лечился. В первой игре в основе ЦСКА зазевался, оказался за спиной у соперника и получил законную красную карточку. Неправильный выбор позиции на таком уровне вредит команде любого защитника. Еще повезло, что «Химки» простили Акинфеева с пенальти – пробили мимо.

Максим Беляев («Арсенал»)

Вместо жалоб на Бальбуэна стоило лучше выбирать позицию. Соперник, когда забивал, сыграл против Беляева жестко, но в рамках правил, ведь все голы смотрят судьи VAR, фола не было. Тюкавин и Грулев при поддержке Шиманьски, Моро и Фомина четко разобрали оборону «Арсенала», и поскольку Беляев в ее составе самый звездный, логично увидеть его в этом составе после 5:1 в гостях.

Игорь Юрганов («Сочи») – захват тура

Пауза на матчи сборных не пошла на пользу защитнику. Вообще, видно, как эти перерывы влияют именно на футболистов, которые не играют за сборные – появляется тяжесть, с ней чаще справляются молодые. Юрганову 27 лет, у него немного опыта на высоком уровне. Поэтому когда Хакшабанович выиграл позицию и рвался к воротам Заболотного, то Юрганов не придумал ничего лучше, чем схватить соперника руками. Чистая красная карточка.

Лукас Айртон («Спартак») – классика жанра

Составляли рейтинг «привозов» среди игроков москвичей в защите, и он позволяет понять, что с Айртоном персонально Витория явно недорабатывает. У Лукаса постоянно скверные решения у собственных ворот. На этот раз явно потянул за руку Ионова, и хотя «Краснодар» и «Спартак» могли сыграть вничью, удар Крыховяка с точки отдал преимущество «быкам», и они его не упустили.

Полузащитники

Джирано Керк («Локомотив»)

Учитываем, что «железнодорожники» лишились Едвая, Баринова, Куликова, Марадишвили и Жемалетдинова перед матчем, а Смолова в день игры. Но Керка взяли, чтобы он делал разницу, а голландец без поддержки названных напарников провел слабый матч. Заработал желтую карточку, ни разу не попал в створ ворот «Ахмата», поэтому был заменен вторым после молодого Петрова.

Петрус Бумаль («Нижний Новгород») – удаление тура

Смысла в фолах Бумаля не было, они были явными и необязательными. Полузащитник «Нижнего Новгорода» при счете 2:1 в пользу «Зенита» — Козлов сократил отрыв, зачем-то подарил петербуржцам легкий второй тайм и возможность забить еще три мяча. Кержаков увидел две желтые карточки своему футболисту за две минуты, и это невероятно странное удаление. Тренеру надо поговорить с игроком, на профессиональном уровне такой подход недопустим.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Странный футболист, ведь четкий гол позволяет спросить, почему Оливер до сих пор не в топ-5, а глупая вторая желтая карточка за игру прямой ногой на чужой половине – понять, почему Слуцкий до сих пор работает с датчанином. Оливер умеет отбирать мяч, но у него слишком жесткий подход в рядовых ситуациях. Нужно играть тоньше, а разрушитель выбирает самые простые решения и порой ошибается. Оставил «Рубин» в меньшинстве, и казанцам повезло, что Дрейера подстраховал соотечественника.

Квинси Промес («Спартак») – пустая активность тура

Пример, как сильный футболист может быть на мяче, собрать парочку ударов и последних передач, а по факту сыграть сыро и неэффективно. Промес не делает разницу, поскольку мыслями он в суде в Нидерландах, где ему светит реальный тюремный срок за нападение на кузена. Растерянность Квинси можно понять, но вместе с Ларссоном грамотную игру в атаке для «Спартака» в Краснодаре не устроили. Одна из причин поражения.

Нападающий

Антон Заболотный (ЦСКА)

До чего же хорош форвард сборной России. А если без иронии, то Заболотный за полный матч против «Химок» ни разу не пробил по воротам. При этом его оставили до конца, ведь в меньшинстве Березуцкий надеялся на удачный навес от Облякова, Дзагоева или Фернандеса. Конечно, Антон играет на зависимой позиции, но пусть учится у Дзюбы или Агаларова. Они ищут мяч и моменты, а Заболотный стоит и смотрит, как ЦСКА теряет очки.

Главный тренер

Руй Витория («Спартак»)

Кержаков и Божович проиграли по 5:1, но у нет состава «Спартака», которому надо реабилитироваться после 7:1 и ничьих в РПЛ. А Витория мог куда лучше продумать план на игру против «Краснодара», который слишком явно атакует, хотя надежнее, чем раньше, защищается. Но оборону Сафонова могли пробить, если бы активность Соболева, Промеса и Ларссона не была пустой. Без пенальти ушли бы с поля без забитых мячей.

Затмение тура. Двенадцать худших минут «Арсенала» в сезоне

С пятнадцатой по двадцать седьмую минуты «Динамо» забило тулякам 4 мяча, создав четыре момента. Зажали соперника на его половине, отдавали передачи с точностью 88%, а оборона бедняги Коченкова оказалась в роли статистов. Шиманьски и Грулев делали, что хотели, а после 4:0 матч можно было прекращать.

Недоумение тура. Паническая атака у арбитров

Непонятно, что произошло, ведь ничего невероятного в эпизодах, когда Сухой или Иванов выносили свои решения, не происходило. Раз Мурило выписывали прямую красную карточку, то смотрели повтор – стоило ограничиться желтой, ведь явного лишения голевой возможности не было, мяч до фола ушел сильно в сторону от ворот. У Сухого часть решений верные, но размахивал карточками и не контролировал игру. Хочется более взвешенного судейства, особенно когда скорости от самих команд средние или же одни громят других, и достаточно быть техническим наблюдателем в матче. Вместо этого рефери плодят скандалы.

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астраханец
астраханец
23 ноября в 14:07
Заслуженная красная у Фукса? Лол, автор, ты что употребляшь? Там и пенальим то спорный, а уж крансой там вообще не пахнет!
KnowSoccer
KnowSoccer
23 ноября в 11:00
Не соглашусь на счет Заболотного. Весь матч боролся. Голов не забил, но и команда весь матч оборонялась. Вот Чалов, да. Вышел и растворился.
морозз
морозз
23 ноября в 10:03
Заболотный это амаргедон или по русски пипец, форвард без ударов по воротам!
Союзник противников
Союзник противников ответ Absinthe2 (раскрыть)
23 ноября в 09:42
Главный почтмейстер скоро кого-нибудь переманит из "РОстова",или купит через Селюка отличную "Белоснежку" и Антошка уйдёт куда-нибудь,а Ванька ,видимо,такое творит на тренировках,что второй недотренер не может не выпускать его в основе.Ну а то,что болтуны у экрана хвалят его,так это тайные враги ЦСКА.Как,кстати,и непонятного Мухина который боевитый,но туповатый,последний пас которого гарантировано-НОЛЬ! Но им так восхищаются! Вот и "царят" в середине Мухин и Обляков...
112910415
112910415
23 ноября в 06:40
Руй готовится обыгрывать Наполи
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
22 ноября в 23:39
Где Мурило тогда
Absinthe2
Absinthe2 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 ноября в 23:18
Да брось паниковать, Заболотный у вас еще разыграется, а Обляков, как тут недавно писали, это вообще восторг) Два восторга в одной команде - это ж бомба)
YVG
YVG
22 ноября в 22:05
Стоит добавить Чалов - замена тура.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 ноября в 21:26
Нормальная сборная, особенно понравилась оценка Антона Заболотного, 0 уларов по воротам это приговор для нападающего. хоть он и старался, но в дали от ворот.
Союзник противников
Союзник противников
22 ноября в 21:11
Я не люблю Антошку Заболотного,но автор "лепит горбатого к стенке",исходя из своих клубных симпатий и желания "сделать вкуснее".На нём за матч сфолили раз двадцать,на разных участках поля,и треть-на жёлтую.Отрабатывал в обороне(в опорной зоне),где,по замыслу ученика Вити-Лёши,должны царствовать ВАнька и Алан.Первый весь матч был кривой,как беспутная жизнь алкоголика,а второй предсказуемо быстро сдох.Так что словосочетание "стоит и смотрит",сродни "писатель пописывает,читатель почитывает". Вот кого от ЦСКА я бы точно включил в этот список,так это Облякова.
shlomo
shlomo
22 ноября в 21:02, ред.
Спасибо за статью.....ну что, все по делу....и как не странно все на своих местах.. единственное не соглашусь по поводу Руй Витория ... ну некем ему играть... что он может сделать, если у него в обойме ноль дубль ноль ( не самому же на поле выходить...)....по последним новостям, очевидно, что вопрос с увольнением Руя Витории уже решён, а нам остаётся только догадываться когда это произойдёт (но пока он готовит команду к матчу с Наполи...)....и как мне кажется, что болельщики на Федуна злы, а не на Руя!
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