Антисборная 15-го тура: арбитры, два Заболотных и авторы четырёх красных карточек

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22 ноября 2021, 20:48

Листопад из удалений – особенность тура.

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи»)

Заболотный дважды совершил технические роковые ошибки. В первом случае остался у ближней штанги, не перестроился и не достал удар Абильдгора – мяч летел не сильно, шаг влево помог бы дотянуться до мяча. А когда бил Дрейер, то рикошета не было, но Николай пропустил мяч над собой чуть левее. Умеет играть намного надежнее, а тут два удара «Рубина» в створ за весь матч – два гола команды Слуцкого.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

В этот раз не было такой явной ошибки, более того – Игнатов схватил Петрова за руку, когда тот падал, чтобы завалиться за ним следом. Но проблема в том, что судья мог трактовать поведение защитника, как попытку соединить фол с собственным падением. Проход соперника Сергей грамотно не остановил. Если Вильена разминулся с ошибкой на сантиметры – сбил Ларссона за штрафной площадью, то Петров огорчил Сафонова. И в атаке играл средне, поэтому вместо него быстро вышел Спайич.

Бруно Фукс ( ЦСКА ) – дебютант года

Какой красавец, сначала бразилец лечился, потом снова лечился. В первой игре в основе ЦСКА зазевался, оказался за спиной у соперника и получил законную красную карточку. Неправильный выбор позиции на таком уровне вредит команде любого защитника. Еще повезло, что «Химки» простили Акинфеева с пенальти – пробили мимо.

Максим Беляев («Арсенал»)

Вместо жалоб на Бальбуэна стоило лучше выбирать позицию. Соперник, когда забивал, сыграл против Беляева жестко, но в рамках правил, ведь все голы смотрят судьи VAR , фола не было. Тюкавин и Грулев при поддержке Шиманьски, Моро и Фомина четко разобрали оборону «Арсенала», и поскольку Беляев в ее составе самый звездный, логично увидеть его в этом составе после 5:1 в гостях.

Игорь Юрганов («Сочи») – захват тура

Пауза на матчи сборных не пошла на пользу защитнику. Вообще, видно, как эти перерывы влияют именно на футболистов, которые не играют за сборные – появляется тяжесть, с ней чаще справляются молодые. Юрганову 27 лет, у него немного опыта на высоком уровне. Поэтому когда Хакшабанович выиграл позицию и рвался к воротам Заболотного, то Юрганов не придумал ничего лучше, чем схватить соперника руками. Чистая красная карточка.

Лукас Айртон («Спартак») – классика жанра

Составляли рейтинг «привозов» среди игроков москвичей в защите, и он позволяет понять, что с Айртоном персонально Витория явно недорабатывает. У Лукаса постоянно скверные решения у собственных ворот. На этот раз явно потянул за руку Ионова, и хотя «Краснодар» и «Спартак» могли сыграть вничью, удар Крыховяка с точки отдал преимущество «быкам», и они его не упустили.

Полузащитники

Джирано Керк («Локомотив»)

Учитываем, что «железнодорожники» лишились Едвая, Баринова, Куликова, Марадишвили и Жемалетдинова перед матчем, а Смолова в день игры. Но Керка взяли, чтобы он делал разницу, а голландец без поддержки названных напарников провел слабый матч. Заработал желтую карточку, ни разу не попал в створ ворот «Ахмата», поэтому был заменен вторым после молодого Петрова.

Петрус Бумаль («Нижний Новгород») – удаление тура

Смысла в фолах Бумаля не было, они были явными и необязательными. Полузащитник «Нижнего Новгорода» при счете 2:1 в пользу «Зенита» — Козлов сократил отрыв, зачем-то подарил петербуржцам легкий второй тайм и возможность забить еще три мяча. Кержаков увидел две желтые карточки своему футболисту за две минуты, и это невероятно странное удаление. Тренеру надо поговорить с игроком, на профессиональном уровне такой подход недопустим.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Странный футболист, ведь четкий гол позволяет спросить, почему Оливер до сих пор не в топ-5, а глупая вторая желтая карточка за игру прямой ногой на чужой половине – понять, почему Слуцкий до сих пор работает с датчанином. Оливер умеет отбирать мяч, но у него слишком жесткий подход в рядовых ситуациях. Нужно играть тоньше, а разрушитель выбирает самые простые решения и порой ошибается. Оставил «Рубин» в меньшинстве, и казанцам повезло, что Дрейера подстраховал соотечественника.

Квинси Промес («Спартак») – пустая активность тура

Пример, как сильный футболист может быть на мяче, собрать парочку ударов и последних передач, а по факту сыграть сыро и неэффективно. Промес не делает разницу, поскольку мыслями он в суде в Нидерландах, где ему светит реальный тюремный срок за нападение на кузена. Растерянность Квинси можно понять, но вместе с Ларссоном грамотную игру в атаке для «Спартака» в Краснодаре не устроили. Одна из причин поражения.

Нападающий

Антон Заболотный ( ЦСКА )

До чего же хорош форвард сборной России. А если без иронии, то Заболотный за полный матч против «Химок» ни разу не пробил по воротам. При этом его оставили до конца, ведь в меньшинстве Березуцкий надеялся на удачный навес от Облякова, Дзагоева или Фернандеса. Конечно, Антон играет на зависимой позиции, но пусть учится у Дзюбы или Агаларова. Они ищут мяч и моменты, а Заболотный стоит и смотрит, как ЦСКА теряет очки.

Главный тренер

Руй Витория («Спартак»)

Кержаков и Божович проиграли по 5:1, но у нет состава «Спартака», которому надо реабилитироваться после 7:1 и ничьих в РПЛ . А Витория мог куда лучше продумать план на игру против «Краснодара», который слишком явно атакует, хотя надежнее, чем раньше, защищается. Но оборону Сафонова могли пробить, если бы активность Соболева, Промеса и Ларссона не была пустой. Без пенальти ушли бы с поля без забитых мячей.

Затмение тура. Двенадцать худших минут «Арсенала» в сезоне

С пятнадцатой по двадцать седьмую минуты «Динамо» забило тулякам 4 мяча, создав четыре момента. Зажали соперника на его половине, отдавали передачи с точностью 88%, а оборона бедняги Коченкова оказалась в роли статистов. Шиманьски и Грулев делали, что хотели, а после 4:0 матч можно было прекращать.

Недоумение тура. Паническая атака у арбитров

Непонятно, что произошло, ведь ничего невероятного в эпизодах, когда Сухой или Иванов выносили свои решения, не происходило. Раз Мурило выписывали прямую красную карточку, то смотрели повтор – стоило ограничиться желтой, ведь явного лишения голевой возможности не было, мяч до фола ушел сильно в сторону от ворот. У Сухого часть решений верные, но размахивал карточками и не контролировал игру. Хочется более взвешенного судейства, особенно когда скорости от самих команд средние или же одни громят других, и достаточно быть техническим наблюдателем в матче. Вместо этого рефери плодят скандалы.