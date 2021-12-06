Символическая сборная 17-го тура: фанаты клубов, Акинфеев, снайперы «Динамо» и «Краснодара»

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сегодня, 10:24

Тур, в котором тысячи героев.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – стена тура

Акинфеев, Помазун и Сафонов – три лучших голкипера тура. У Матвея два безумных сэйва подряд против «Сочи», у Ильи надежный подход, но дядя Игорь отразил 7 ударов «Крыльев Советов». Причем Акинфеев трижды герой. За футбол, за посвящение победы и за честность – сказал, что игра ЦСКА «была ужасной».

Защитники

Мехди Зеффан («Крылья Советов») – перехватчик тура

«Крылья Советов» смотрелись лучше, чем «армейцы», атаковали больше и разнообразнее. Зеффан не стал виновником пропущенного мяча – самарцам не повезло, что не он встречал Эджуке, а два других игрока. А вот Ахметова и Облякова правый латераль закрыл. Мехди нанес три удара и совершил безумные для этого параметра 7 перехватов.

Арсен Адамов («Урал»)

Уральцы с середины сентября пропустили всего четыре мяча в девяти поединках РПЛ . Впечатляющий показатель для аутсайдера. С реализацией моментов по-прежнему огромные проблемы, как и с их созданием, но Адамов и его коллеги работают на Помазуна качественно и понятно. У Арсена 5 выносов мяча, 5 перехватов и даже две обводки.

Максим Осипенко («Ростов») – король воздуха

Не самый простой поединок для защиты «Ростова». Но тут важна реакция на пропущенные мячи и общее состояние линии обороны против «Зенита» в гостях. Осипенко собрался, и хотя чемпионы отыгрались, винить Максима в этом странно. На счету рослого защитника 6 побед на втором этаже, 11 выносов мяча и 3 перехвата. Отпахал за двоих.

Полузащитники

Денис Макаров («Динамо»)

Странный матч для «Динамо». Шварц назвал игру курьезной, ведь в первом тайме остались в полном составе против девятерых соперников, а бегали в большинстве почти с самого начала. Но без красивого удара вингера и без передачи Дениса на Захаряна в финальном туре года не получили матч за «зимнее чемпионство» между Шварцем и Семаком. Макаров обеспечил победу.

Николай Калинский («Нижний Новгород») – дубль тура

Хавбек Кержакова реализовал пенальти, который привез Зотов, а позже снова вывел новичка РПЛ вперед, ведь Дрейер пытался вернуть «Рубин» в игру. Поединок получился сложным для хозяев, команда Слуцкого намного чаще была с мячом и постоянно атаковала. Но хозяева были эффективнее – 5 из 9 ударов в створ. Калинский реализовал два шанса из трех. И в первом круге его гол стал победным против «Рубина».

Кингс Кангва («Арсенал») – ассистент тура

Тулякам немножко повезло, что у «Химок» посыпались травмы и вынужденные замены, ломавшие игру, но хозяева открыли счет, и лишь после перерыва Давиташвили и Кингс Кангва помогли «Арсеналу» одержать такую важную победу в борьбе за выживание. Давиташвили сыграл хорошо, но именно хавбек создал оба мяча, причем во втором случае ассистировал родному брату Эвансу. У младшего Кангва 4 голевые передачи за две недели!

Клаудиньо («Зенит») – гол недели

Бразилец забил красивый мяч после четкой комбинации. Компенсировал незаметность Дзюбы и Ерохина в атаке. Также атакующий полузащитник хладнокровно реализовал пенальти, «Зенит» спас неудачный для себя поединок, который начал с разницей 0:2 в пользу «Ростова». Южане дали бой, но пока у Семака есть такие мастера, как Клаудиньо – в РПЛ проигрывают редко.

Виктор Классон («Краснодар») – пробуждение сезона

Знакомый успехами Виктор вернулся! В сложном поединке против соседей из Сочи «горожане» могли много забить и не меньше пропустить. Но Сафонов подстраховал, а Классон не только реализовал пенальти – подвиг для «горожан» в новом сезоне, но и закрыл точным ударом красивую комбинацию гостей. «Краснодар» вышел на третье место и показал привычный яркий футбол.

Квинси Промес («Спартак»)

У «красно-белых» никто не сыграл шикарно. «Ахмат» работал четко, особенно после удаления Соболева. Но одна команда не сумела реализовать подходы, а вот Мозес и Промес попали. Причем Квинси выручил команду на 87-й минуте, когда вера в победу «Спартака» иссякала. Голландец не замечал напарников, но рвался к воротам – на его счету четыре выстрела.

Нападающий

Николай Комличенко («Ростов»)

Центральные форварды не порадовали в этом туре, многие будут кандидатами в антисборную. Но вот Николай дрался за «Ростов» все семьдесят минут на поле до замены. Толкал ли Ракицкого? Ждем вердикта ЭСК РФС , а пока констатируем – после победы в том единоборстве форвард нанес красивый голевой удар, лишивший «Зенит» трех пунктов в итоге. Комличенко сыграл здорово, особенно без мяча при черновой работе.

Главный тренер

Александр Кержаков («Нижний Новгород»)

Целому ряду победителей повезло. Не обошлось без этого и в Нижнем Новгороде, где одноименный клуб владел мячом всего 29% времени и допустил 25 ударов по воротам Нигматуллина. Но отдаем должное главному тренеру команду Кержакову, который внятно объяснил не самым звездным (не считая Козлова) футболистам, как обижать фаворитов. Новичок РПЛ обыграл Слуцкого (дважды), Шварца, Виторию и Федотова. Кержаков точно не бесталанный тренер.

Симпатии недели. Проигравшие

«Сочи», «Уфа», «Рубин», «Химки», «Ахмат» и «Крылья Советов» проиграли. Но все не работали ужасно. Даже «Локомотив» держал мяч в меньшинстве и пытался создавать подходы к воротам «Урала». Часть победителей – ЦСКА , «Спартак» и «Краснодар», наоборот выступили спорно. Да и «Зенит» нарывался на поражение, невзирая на постоянное давление. Имеем дело с необычным туром – в непростых погодных условиях проигравшие команды сыграли достойно.

Акция тура. Фанаты показали солидарность