Антисборная 16-го тура РПЛ. Бенефис Рассказова и ОМОНа, весельчаки из «Спартака» и «Локомотива»

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вчера, 10:55

Многие фавориты потеряли очки.

Вратарь

Даниил Худяков («Локомотив»)

Ни один голкипер не стал прямым виновником поражения своей команды, но после анализа всех пропущенных мячей выходим на юниора из «Локомотива». 17-летнему парню не хватает опыта. А поскольку оборона зевала геройского Хлусевича и прицельного Маркова, то шансы спасти сокращались еще сильнее. Даниил садился на шпагат вместо реакции на удар в дальний угол, пропустил мяч над собой и потерял линию, когда Марков делал дубль.

Защитники

Георгий Зотов («Рубин») – ошибки тура

Правые защитники выстроились в очередь в этот состав, ошибаясь у своих ворот. Зотов подарил «Динамо» важный первый гол, когда замешкался в центре поля и позволил Грулеву отобрать мяч. Позже Зотов заработал пенальти, которое Моро не реализовал. Но яркие москвичи не успокоились. Захарян создал 9 моментов по флангу Зотова, а Скопинцев с этого же края сделал решающий навес перед голом Шиманьски.

Николай Рассказов («Спартак») – замена тура

Кофрие получил травму, пришлось выпускать Рассказова. В старые времена в футболе говорили, что после таких отрезков в карьере надо идти ставить свечку в церковь. Николай продержался на поле пару минут, получил две желтые карточки и оставил «Спартак» в меньшинстве. В полных составах команда лучше не играла, но стало еще сложнее. Рассказов неслучайно «любимчик» фанатов «красно-белых».

Алексей Никитин («Уфа») – герой-антигерой

Уникальная история, ведь сначала защитник огорчил Селихова, а в добавленное время нарушил правила в своей штрафной площади и заработал пенальти, подарившее фавориту ничью. К слову, сразу у нескольких футболистов «Уфы», и у Никитина тоже, заметны лишние для спортсмена килограммы. Камень в огород «Спартака» — упитанные бойцы Стукалова справлялись с москвичами до старта добавленного времени.

Мурило Серкейра («Локомотив»)

Сыграл до перерыва так, что Гисдоль снял защитника и выпустил Пабло. С новым сочетанием в центре защиты пропустили еще раз, но положительный результат «Арсенал» обеспечил до перерыва. Хлусевич и Марков без проблем забивали после передач Кингса Кангва, участвовали в чужом пиршестве и Рубыс, и Мурило. «Локомотив» поднял линию обороны выше, но пока неудачно.

Сергей Петров («Краснодар») – «стабильность» месяца

Рыбуса упомянем, но тут как с Рассказовым. Жаль человека, в карьере Петрова черная полоса. После травмы Сергей не пришел в себя, продолжает тур за туром ошибаться. Конечно, эпичный пас на Сафонова из прошлого тяжело повторить, но именно Сергей упустил Набиуллина перед голом. Также Петров сторожил воздух при угловом, когда «Химки» забили третий мяч. В атаке крайний защитник не отметился и был заменен.

Полузащитники

Квинси Промес («Спартак») – безударность тура

0 ударов, 0 созданных моментов за полтора часа. Промес проявил эмоции, лишь когда устроил дуэль взглядов с ребенком, подающим мячи. Все, на этом активное участие звездного голландца в матче в Уфе завершилось. Если у «Краснодара», «Рубина» или ЦСКА , невзирая на неудачи, на поле были старательные игроки, то «Спартак» оставил худшее впечатление недели. И лидер Промес растворился на поле вместе со всеми.

Наиль Умяров («Спартак»)

Капитан молодежной сборной, так что на возраст как оправдание кивать не будем, опыт у Наиля имеется. Сыграть так, чтобы у хавбеков с защитниками «Уфы» дух перехватило, у Умярова не получилось. Был частью безыдейного «Спартака», который проиграл сопернику в футбол, поскольку не показал ничего интересного. Конкретно Наиль оказался слаб в созидании – 0 созданных моментов.

Чидера Эджуке ( ЦСКА )

«Армейцы» активничали, но не стоит путать работу с мячом под присмотром фаворита – «Зенита», с доведением угроз у ворот Кержакова до реализации. Куда чаще Эджуке бывал в сборной тура в этом сезоне, но раз атака «армейцев» старательно, но мягко подошла к обстрелу ворот чемпионов, то Чидера заслужил порцию критики. Намеки на лидерство раздавал, а дошло до решающего экзамена против «Зенита» — ни разу не попал по воротам и был заменен.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак») – незаметность недели

Тяжело сказать, что швед делал на поле весь матч, ведь на его счету один удар и ни одного созданного момента. Даже Ломовицкий в одном подходе поучаствовал, а Соболев дождался удара в лицо, чтобы заработать пенальти. Александр был чуточку активнее, чем напарники, но все из группы атаки «Спартака» заслужили критику. У команды один удар в створ Беленова за 95 минут, и тот с пенальти.

Федор Смолов («Локомотив») – инертность тура

Взрослый дядя в составе с молодежью – Лисаковичем, Петровым и Марадишвили, поэтому отмечаем именно его инертность. Повести за собой атаку «Локомотива» опытный нападающий не сумел. Федор Михайлович лишь раз пробил по чужим воротам за 69 минут, а в оттяжке не создал ни одного момента. «Железнодорожники» горели 3:0, и Гисдоль решил, что 19-летний Борисенко нужен на поле сильнее, чем Смолов.

Главный тренер

Руй Витория («Спартак»)

Ганчаренко оправдывает то, что «Краснодар» играет вопреки его решениям. Гисдоля чуточку спасает от осуждения серия травм и множественные перестановки в «Локомотиве». Березуцкого – тот факт, что тактически сыграл против Семака умнее, чем многие другие преследователи «Зенита». А Витории оправданий нет. «Спартак» на волне победы с «Наполи» должен был летать полем, а зарылся носом в газон. Выдали бледный матч, должны были проиграть.

Жесть тура. Действия ОМОНа после игры ЦСКА – «Зенит»

Из 408 человек, которых задержали полицейские, лишь 14 обвинили в использовании пиротехники. Получается, схватили 394 невиновных людей. Тройке фанатов уже выписали штрафы и запреты на посещение матчей, но там будут апелляции. При попустительстве ЦСКА , РПЛ и РФС нарушили права зрителей футбольного матча.

За ночь придумали версию о хакерской атаке на камеры стадиона, но ее не озвучивали сразу. История дурно пахнет 773 миллионами рублей, которые потратят на внедрение Fan ID. Создавали картинку о «страшных футбольных хулиганах». Но когда лишь 14 из 408 удалось обвинить в использовании пиротехники, то остается посочувствовать болельщикам.

Их использовали в игре на большие деньги, людей унизили ни за что, а за превышение полномочий точно никого не накажут.