Парень с «Золотым мячом» не попал, в атаке — Роналду, Салах и Левандовски. «Идеальная команда» групповой стадии ЛЧ

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сегодня, 19:47

Лучшие игроки осени в Лиге чемпионов.

Групповой турнир Лиги чемпионов завершен, не считая матча между «Аталантой» и «Вильярреалом», который был перенесен из-за обрушившегося на Бергамо снегопада. Эта встреча определит последнего участника плей-офф, но уже не сможет повлиять на выбор лучших игроков осени в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» пришлось нелегко, особенно в атаке, но главные герои поместились в выстроенную по схеме 4-2-2-2 символическую сборную.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия)

«Реал» не играет в доминирующий футбол и не может похвастаться идеальной игрой в обороне, но пропустил всего лишь 3 мяча в 6 матчах. Лучший результат в Лиге чемпионов наравне с «Баварией». Но если у Мануэля Нойера в среднем 1.8 сэйва за игру, то у Тибо Куртуа — 3.7. «Великая бельгийская Стена» заставляет полевых футболистов «Реала» чувствовать себя уверенно.

Защитники

Расмус Кристенсен («Зальцбург»; Дания)

Не играл за сборную Дании на Евро-2020, но осенью стал получать вызовы в национальную команду. Мощный и подвижный Расмус создает сильное впечатление на фланге защиты, пройти его почти так же сложно, как праймового ван Дейка. В Лиге чемпионов Кристенсен запомнился классной игрой в обороне, а ведь в чемпионате Австрии еще и забивает регулярно.

Себастьян Коатес («Спортинг»; Уругвай)

«Спортинг» с Коатесом и без него — две разные команды. Когда капитан был на поле, «львы» пропустили 3 гола в 4 матчах, набрали 9 очков и завоевали путевку в плей-офф. Без Себастьяна — два поражения и 9 пропущенных. Настоящий лидер и очень качественный защитник, недаром в свое время прямиком из Уругвая поехал в «Ливерпуль». Если бы еще бычье здоровье вдобавок к талантам, до сих пор играл бы в АПЛ .

Дайот Упамекано («Бавария»; Франция)

Перешел в «Баварию» из «РБ Лейпциг» вместе с Юлианом Нагельсманном, что упростило адаптацию, хотя потребовалось время, чтобы набрать форму. Впрочем, в Лиге чемпионов Упамекано все матчи провел на высочайшем уровне, 23-летний парень так уверен в своих силах, будто уже десяток лет отмотал в центре обороны «Баварии».

Жоау Канселу («Манчестер Сити»; Португалия)

Выход «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов — коллективная заслуга, в команде «Манчестер Сити» с каждым сезоном все сложнее выделять футболистов персонально, «горожане» сильны единством своего футбольного механизма. Но Канселу этой осенью выглядит потрясающе во всех матчах и турнирах, конкретно в Лиге чемпионов крайний защитник отметился двумя голами и хет-триком из ассистов в домашней игре с «Брюгге».

Полузащитники

Джордан Хендерсон («Ливерпуль»; Англия)

«Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл 6 из 6 матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, а начали «красные» свою победную поступь с домашней победы над «Миланом» 3:2, и решающий гол в той игре забил Хендо. Больше капитан не отличался, но мастерски дергал за ниточки в центре поля. Представить «Ливерпуль» Клоппа без Джордана невозможно.

Марцело Брозович («Интер»; Хорватия)

В составе победителя Лиги чемпионов обязательно должен быть хорватский футболист, и Брозович с Перишичем оставляют «Интеру» шанс на триумф, а пока «нерадзурри» впервые за четыре последних розыгрыша преодолели групповую стадию. Марцело — тот парень, который собирает пазл командной игры при каждом выходе на поле, у хавбека 92% точных передач и феноменальный объем работы. Звездный уровень, но Брозович все еще недооцененный широкой публикой футболист.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

За оставшихся парней пусть говорят голы, так будет честнее всего. Салах — лучший футболист первого круга Английской Премьер-Лиги с огромным отрывом, но и в Лиге чемпионов он о себе регулярно напоминает голами. Мохамед забил 7 раз, отличался в 5 из 6 встреч. Без его вмешательства «Ливерпуль» вряд ли выскочил бы в плей-офф так легко.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

А вот МЮ без голов Роналду и вовсе мог не выйти из группы, такое с «красными дьяволами» уже случалось в прошлом году. 6 голов Криштиану принесли манкунианцам три победы и ничью в гостевом матче с «Аталантой». Оказал феноменальное влияние на результат и вытащил «Ман Юнайтед» в 1/8 финала, несмотря на игровые проблемы и управленческий кризис.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

У Роберта 9 голов и 2 ассиста на групповой стадии, не сумел забить только в ворота «Барселоны» в последнем матче, зато помог отличиться другу Мюллеру. Из 22 голов «Баварии» (лучший результат на групповой стадии) Левандовски принял непосредственное участие в 11. Когда в ход идут числа такого порядка, слова излишни.

Себастьен Аллер («Аякс»; Кот-д`Ивуар)

Невероятно, но факт: на зимние каникулы лучшим бомбардиром Лиги чемпионов ушел не Роберт Левандовски, а Себастьен Аллер из «Аякса», который забил 10 мячей, отличившись в каждом из шести матчей групповой стадии. Ивуарийский форвард проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов, но выглядит совсем не как новичок.

Тренерский триумвират

Особого внимания заслуживает работа трех тренеров.

Маттиас Яйссле («Зальцбург»; Германия)

Австрийская команда впервые попала в плей-офф Лиги чемпионов под руководством самого молодого тренера нынешнего розыгрыша (Маттиасу — 33 года). Группа была ровной, но мало кто ставил на «Зальцбург» в компании клубов из топ-чемпионов, а они обошли «Севилью» и «Вольфсбург».

Рубен Аморим («Спортинг»; Португалия)

«Спортинг» доказывает, что долгожданная победа в чемпионате Португалии не была случайностью. Весной «львов» ждали скорее в Лиге Европы, но они сумели остаться в Лиге чемпионов, отправив в турнир классом ниже дортмундскую «Боруссию» с Эрлингом Холандом.

Юрий Вернидуб («Шериф»; Украина)

Сотворил сенсацию, выведя «Шериф» в основную сетку Лиги чемпионов, а уж победы над «Шахтером» и «Реалом» — за гранью. «Шериф» набрал 7 очков и вышел в Лигу Европы, хотя после жеребьевки группового этапа их небрежно похлопывали по плечу и подмигивали, кивая на последнее место в группе.