«Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Барселона», который состоится 12 декабря 2021 года

«Осасуна»

Коллектив является середняком чемпионата Испании, но имеет проблемы с результатами, потому что не может выиграть несколько матчей подряд. «Осасуна» занимает 10 место с 21 набранными очками и претендовать на более высокие места ей будет крайне сложно. Чтобы исправить результаты, тренерский штаб обязан провести работу над ошибками и наладить игру в обороне. В игре с «Барселоной» команде не помогут два травмированных футболиста.

05 декабря «Осасуна» сыграла вничью с «Леванте» (0:0), а в кубке страны прошла «San Agustin» (4:0).

«Барселона»

Подопечные Хави впервые за 21 год не смогли пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, крупно проиграв в последнем матче «Баварии». Команда продолжит свой путь в Лиге Европы уже в феврале, а пока может сконцентрироваться на чемпионате Испании. В каталонском клубе очень много травмированных игроков, поэтому тренерскому штабу выбирать придется из крайне малого списка. Перед стартом очередного тура «Барселона» идет на седьмом месте с 23 очками в активе.

04 декабря «Барселона» минимально проиграла на своем поле «Бетису» (0:1), а 27 ноября обыграла «Вильярреал» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 4.1

Ничья – 3.69

Победит «Барселона» – 1.97

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла пять из семи последних матчей у «Осасуны»

Шесть из восьми выездных матчей «Барселоны завершились» исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на «Барселону», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Неудачные серии рано или поздно заканчиваются, и мы предполагаем, что нынешний поединок станет хорошим шансом для каталонцев набрать три очка. Прогнозируем успех гостей в этой встрече.