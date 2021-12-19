«Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 декабря 2021, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Бетис», который состоится 19 декабря 2021 года

«Атлетик»

Клуб из Бильбао проводит довольно средний сезон и давно уже не может выиграть в чемпионате Испании. Коллектив занимает 12 место и набрал 21 очко. «Атлетик» вряд ли может претендовать на самые высокие места, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо решить проблемы в обороне и чаще реализовывать моменты. Матч с набравшим ход «Бетисом», станет очень интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

11 декабря «Атлетик» минимально проиграл на своем поле «Севилья» (0:1), а шестого числа сыграл в безголевую ничью с «Хетафе» (0:0).

«Бетис»

«Бетис» очень мощно проводит сезон и в последних матчах проиграл лишь в заключительном туре Лиги Европы, не имеющем турнирного значения. Команда вышла уже на третье место в турнирной таблице и отличается хорошей атакующей линией, забив 30 мячей, что является вторым результатом в чемпионате Испании. Игра с «Атлетиком» достаточно принципиальная для обеих команд и на выезде команде придется непросто, учитывая статистику личных встреч.

16 декабря «Бетис» обыграл в дополнительное время в кубке Испании «Талаверу» (4:2), а 12 числа уверенно обыграл «Реал» Сосьедад (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 2.25

Ничья – 3.42

Победит «Бетис» – 3.5

Статистика

«Бетис» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» выиграл четыре из десяти последних домашних поединков

«Атлетик» выиграл восемь последних матчей на своем поле у «Бетиса»

Шесть из девяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. В нынешнем сезоне у гостей есть отличная возможность прервать выездную серию поражений с «Атлетиком», ведь на данный момент гости пребывают в отличной форме и показывают хорошие результаты.