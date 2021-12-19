«Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Бетис», который состоится 19 декабря 2021 года
«Атлетик»
Клуб из Бильбао проводит довольно средний сезон и давно уже не может выиграть в чемпионате Испании. Коллектив занимает 12 место и набрал 21 очко. «Атлетик» вряд ли может претендовать на самые высокие места, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо решить проблемы в обороне и чаще реализовывать моменты. Матч с набравшим ход «Бетисом», станет очень интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.
11 декабря «Атлетик» минимально проиграл на своем поле «Севилья» (0:1), а шестого числа сыграл в безголевую ничью с «Хетафе» (0:0).
«Бетис»
«Бетис» очень мощно проводит сезон и в последних матчах проиграл лишь в заключительном туре Лиги Европы, не имеющем турнирного значения. Команда вышла уже на третье место в турнирной таблице и отличается хорошей атакующей линией, забив 30 мячей, что является вторым результатом в чемпионате Испании. Игра с «Атлетиком» достаточно принципиальная для обеих команд и на выезде команде придется непросто, учитывая статистику личных встреч.
16 декабря «Бетис» обыграл в дополнительное время в кубке Испании «Талаверу» (4:2), а 12 числа уверенно обыграл «Реал» Сосьедад (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» – 2.25
- Ничья – 3.42
- Победит «Бетис» – 3.5
Статистика
- «Бетис» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Атлетик» выиграл четыре из десяти последних домашних поединков
- «Атлетик» выиграл восемь последних матчей на своем поле у «Бетиса»
- Шесть из девяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. В нынешнем сезоне у гостей есть отличная возможность прервать выездную серию поражений с «Атлетиком», ведь на данный момент гости пребывают в отличной форме и показывают хорошие результаты.