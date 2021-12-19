«Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1639903381

19 декабря 2021, 11:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Кадис», который состоится 19 декабря 2021 года

«Реал» Мадрид

Подопечные Анчелотти уверенно захватили лидерство в турнирной таблице и набрали 42 очка, опережая «Севилью» на пять пунктов. Королевский клуб показывает самые стабильные результаты в чемпионате на данный момент и являются главными фаворитами на золотые медали. Мадридцы очень много забивают (39 мячей) и выиграли последние несколько матчей в Примере.

12 декабря «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Атлетико» на своем поле (2:0), а седьмого числа обыграл «Интер» в Лиге Чемпионов (2:0).

«Кадис»

«Кадис» пребывает в зоне вылета и дела у команды идут не лучшим образом. Коллектив занимает только 16 место с 13 очками и очень редко выигрывает. Матч с лидером чемпионата Испании не станет легким независимо от его сценария, однако в других встречах коллективу необходимо брать очки, чтобы бороться за выживание и радовать болельщиков результатами. В последних пяти матчах чемпионата Испании клуб набрал всего четыре очка.

16 декабря «Кадис» минимально обыграл «Альбасете» в кубке Испании (1:0), а 13 числа разошелся миром с «Гранадой» (1:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.186

Ничья – 2.19

Победит «Кадис» – 15.37

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл десять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Кадиса» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» выиграл пять из шести последних матчей у «Кадиса»

Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и показывают различные результаты. Предполагаем, что в этой встрече сенсации не будет и она завершится крупной победой клуба из Мадрида.