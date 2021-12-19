«Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Кадис», который состоится 19 декабря 2021 года
«Реал» Мадрид
Подопечные Анчелотти уверенно захватили лидерство в турнирной таблице и набрали 42 очка, опережая «Севилью» на пять пунктов. Королевский клуб показывает самые стабильные результаты в чемпионате на данный момент и являются главными фаворитами на золотые медали. Мадридцы очень много забивают (39 мячей) и выиграли последние несколько матчей в Примере.
12 декабря «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Атлетико» на своем поле (2:0), а седьмого числа обыграл «Интер» в Лиге Чемпионов (2:0).
«Кадис»
«Кадис» пребывает в зоне вылета и дела у команды идут не лучшим образом. Коллектив занимает только 16 место с 13 очками и очень редко выигрывает. Матч с лидером чемпионата Испании не станет легким независимо от его сценария, однако в других встречах коллективу необходимо брать очки, чтобы бороться за выживание и радовать болельщиков результатами. В последних пяти матчах чемпионата Испании клуб набрал всего четыре очка.
16 декабря «Кадис» минимально обыграл «Альбасете» в кубке Испании (1:0), а 13 числа разошелся миром с «Гранадой» (1:1) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.186
- Ничья – 2.19
- Победит «Кадис» – 15.37
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл десять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Кадиса» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Реал» выиграл пять из шести последних матчей у «Кадиса»
- Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Реала» Мадрид с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и показывают различные результаты. Предполагаем, что в этой встрече сенсации не будет и она завершится крупной победой клуба из Мадрида.