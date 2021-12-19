«Торино» — «Верона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1639908746

19 декабря 2021, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 19 декабря 2021 года

«Торино»

Туринский клуб не хватает звезд с неба в этом сезоне и занимает только 13 место с 22 очками. Коллектив старается в последних встречах регулярно набирать очки и проиграл только одну встречу в пяти турах. Коллектив немного пропускает (18 мячей), однако тренерскому штабу необходимо поработать над атакующей линии, чтобы лучше реализовывать свои моменты и улучшить результаты.

16 декабря «Торино» проиграл на выезде «Сампдории» (1:2), а 12 числа на своем стадионе оказался сильнее «Болоньи» (2:1).

«Верона»

«Верона» продолжает оставаться главной угрозой для успешных клубов Италии, а вот в матчах с середняками дела у нее обстоят несколько сложнее. Клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы и занимает 11 место, набрав 23 балла. Матч с примерно равным соперником обещает быть интересным с голевыми моментами у обоих ворот, несмотря на то, что «Верона» не очень удачно играет на выезде

15 декабря «Верона» проиграла в кубке Италии «Эмполи» (3:4), а 12 числа в чемпионате уступила «Аталанте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.29

Ничья – 3.4

Победит «Верона» – 3.43

Статистика

Оба коллектива выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Торино» не знает поражений на своем стадионе уже пять поединков подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти поединков «Торино» и «Вероны» закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.29. «Верона» очень плохо выступает в выездных матчах этого сезона, поэтому шансов у команды много не будет. Предполагаем, что «Торино» одержит минимальную победу в нерезультативном поединке.