«Торино» — «Верона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 19 декабря 2021 года
«Торино»
Туринский клуб не хватает звезд с неба в этом сезоне и занимает только 13 место с 22 очками. Коллектив старается в последних встречах регулярно набирать очки и проиграл только одну встречу в пяти турах. Коллектив немного пропускает (18 мячей), однако тренерскому штабу необходимо поработать над атакующей линии, чтобы лучше реализовывать свои моменты и улучшить результаты.
16 декабря «Торино» проиграл на выезде «Сампдории» (1:2), а 12 числа на своем стадионе оказался сильнее «Болоньи» (2:1).
«Верона»
«Верона» продолжает оставаться главной угрозой для успешных клубов Италии, а вот в матчах с середняками дела у нее обстоят несколько сложнее. Клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы и занимает 11 место, набрав 23 балла. Матч с примерно равным соперником обещает быть интересным с голевыми моментами у обоих ворот, несмотря на то, что «Верона» не очень удачно играет на выезде
15 декабря «Верона» проиграла в кубке Италии «Эмполи» (3:4), а 12 числа в чемпионате уступила «Аталанте» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 2.29
- Ничья – 3.4
- Победит «Верона» – 3.43
Статистика
- Оба коллектива выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Торино» не знает поражений на своем стадионе уже пять поединков подряд
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти поединков «Торино» и «Вероны» закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.29. «Верона» очень плохо выступает в выездных матчах этого сезона, поэтому шансов у команды много не будет. Предполагаем, что «Торино» одержит минимальную победу в нерезультативном поединке.