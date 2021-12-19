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«Торино» — «Верона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

19 декабря 2021, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 19 декабря 2021 года

«Торино»

Туринский клуб не хватает звезд с неба в этом сезоне и занимает только 13 место с 22 очками. Коллектив старается в последних встречах регулярно набирать очки и проиграл только одну встречу в пяти турах. Коллектив немного пропускает (18 мячей), однако тренерскому штабу необходимо поработать над атакующей линии, чтобы лучше реализовывать свои моменты и улучшить результаты.

16 декабря «Торино» проиграл на выезде «Сампдории» (1:2), а 12 числа на своем стадионе оказался сильнее «Болоньи» (2:1).

«Верона»

«Верона» продолжает оставаться главной угрозой для успешных клубов Италии, а вот в матчах с середняками дела у нее обстоят несколько сложнее. Клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы и занимает 11 место, набрав 23 балла. Матч с примерно равным соперником обещает быть интересным с голевыми моментами у обоих ворот, несмотря на то, что «Верона» не очень удачно играет на выезде

15 декабря «Верона» проиграла в кубке Италии «Эмполи» (3:4), а 12 числа в чемпионате уступила «Аталанте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 2.29
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Верона» – 3.43

Статистика

  • Оба коллектива выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Торино» не знает поражений на своем стадионе уже пять поединков подряд
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Семь из десяти поединков «Торино» и «Вероны» закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.29. «Верона» очень плохо выступает в выездных матчах этого сезона, поэтому шансов у команды много не будет. Предполагаем, что «Торино» одержит минимальную победу в нерезультативном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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