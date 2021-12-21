«Венеция» — «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» — «Лацио», который состоится 22 декабря 2021 года

«Венеция»

«Венеция» является новичком Серии А и борется за выживание в этом сезоне, однако уже давно не радовала своих фанатов победами. Клуб идет на 16 месте и набрал всего 17 очков, опережая зону вылета на семь баллов. Чтобы еще больше обезопасить себя от возможности понижения в классе и возврате в Серию B, тренерскому штабу необходимо усиление в зимнее трансферное окно на откровенно проблемные позиции.

19 декабря «Венеция» сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), а 14 числа обыграла в кубке Италии «Тернану» (3:1).

«Лацио»

Римский клуб с переменным успехом выступает в чемпионате Италии и на данный момент не является одним из претендентов на Скудетто. В последних пяти матчах подопечные Сарри набрали семь очков и занимают восьмое место. Чтобы улучшить свое турнирное положение, коллективу необходимо обыгрывать «Венецию» и подниматься вверх по турнирной таблице. У римлян также наблюдаются большие проблемы с обороной (34 пропущенных мяча).

17 декабря «Лацио» обыграл на своем поле «Дженоа» (3:1), а 12 числа проиграла на выезде «Сассуоло» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Венеция» – 4.49

Ничья – 3.8

Победит «Лацио» – 1.862

Статистика

Четыре последних матча «Венеции» завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл всего два выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Лацио» не выиграл ни одного матча из четырех с «Венецией» на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Игру римского клуба и результаты довольно трудно предсказать в последнее время, однако шансы на победу над «Венецией» у них определенно будут. Прогнозируем сложную и минимальную победу «Лацио».