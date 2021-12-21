«Венеция» — «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» — «Лацио», который состоится 22 декабря 2021 года
«Венеция»
«Венеция» является новичком Серии А и борется за выживание в этом сезоне, однако уже давно не радовала своих фанатов победами. Клуб идет на 16 месте и набрал всего 17 очков, опережая зону вылета на семь баллов. Чтобы еще больше обезопасить себя от возможности понижения в классе и возврате в Серию B, тренерскому штабу необходимо усиление в зимнее трансферное окно на откровенно проблемные позиции.
19 декабря «Венеция» сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), а 14 числа обыграла в кубке Италии «Тернану» (3:1).
«Лацио»
Римский клуб с переменным успехом выступает в чемпионате Италии и на данный момент не является одним из претендентов на Скудетто. В последних пяти матчах подопечные Сарри набрали семь очков и занимают восьмое место. Чтобы улучшить свое турнирное положение, коллективу необходимо обыгрывать «Венецию» и подниматься вверх по турнирной таблице. У римлян также наблюдаются большие проблемы с обороной (34 пропущенных мяча).
17 декабря «Лацио» обыграл на своем поле «Дженоа» (3:1), а 12 числа проиграла на выезде «Сассуоло» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Венеция» – 4.49
- Ничья – 3.8
- Победит «Лацио» – 1.862
Статистика
- Четыре последних матча «Венеции» завершились исходом «обе забьют»
- «Лацио» выиграл всего два выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Лацио» не выиграл ни одного матча из четырех с «Венецией» на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Игру римского клуба и результаты довольно трудно предсказать в последнее время, однако шансы на победу над «Венецией» у них определенно будут. Прогнозируем сложную и минимальную победу «Лацио».