«Рома» — «Сампдория». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Сампдория», который состоится 22 декабря 2021 года

«Рома»

Подопечные Жозе Моуриньо удивили всю Италию, крупно обыграв «Аталанту» в прошлом туре. Тем не менее, стабильность столичного клуба оставляет желать лучшего. «Рома» занимает пятое место, набрав 31 очков, но отставание от лидера составляет 12 пунктов, что отыграть будет очень сложно. Коллектив выиграл два последних тура и имеет хорошую возможность продлить серию побед в предстоящем туре.

18 декабря «Рома» крупно выиграла в Бергамо у «Аталанты» (4:1), а 13 числа команда на своем поле выиграла у «Специи» (2:0).

«Сампдория»

Клуб неуверенно выступает в этом сезоне и держится ниже середины турнирной таблицы, но до зоны вылета достаточно далеко. «Сампдория» занимает 15 позицию и набрала 19 очков, что вряд ли позволит коллективу завершить сезон в еврокубках, но и понижение в классе ему вряд ли грозит. Команда пропустила 34 мяча, что является пятым результатом снизу и над защитной линией необходимо работать.

19 декабря «Сампдория» сыграла вничью с «Венецией» (1:1), а 16 числа обыграла на своем поле «Торино» (2:1) в кубке Италии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.598

Ничья – 4.46

Победит «Сампдория» – 5.69

Статистика

Шесть последних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» проиграла только два матча из десяти последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» выиграла восемь из десяти последних матчей на своем стадионе у «Сампдории»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. Команда Жозе Моуриньо получила мотивационный толчок в прошлом поединке, благодаря своей победе и проблем с середняком чемпионата Италии у римлян возникнуть не должно.