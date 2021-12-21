«Наполи» — «Специя». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Специя», который состоится 22 декабря 2021 года
«Наполи»
Команда из Неаполя провела плохой отрезок сезона, где упустила лидерство в Серии А и с трудом вышла в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, последний матч чемпионата был выигран, и эти три пункта очень важны для команды. «Наполи» идет на втором месте с 39 очками и отстает на четыре пункта от лидера и чемпиона Италии «Интера». Руководство и болельщики ждут от неаполитанцев только победы в предстоящем матче, если команда еще рассчитывает побороться за золотые медали.
19 декабря «Наполи» минимально обыграл на выезде «Милан» (1:0), а 12 числа уступила на своем поле «Эмполи» (0:1).
«Специя»
«Специя» не радует своих немногочисленных болельщиков успехами и имеет серию без побед из нескольких матчей в чемпионате Италии. Коллектив занимает 17 место и набрал всего 13 очков, что всего на три балла больше, чем у ближайшего оппонента из зоны вылета. Предстоящая встреча с командой из группы лидеров вряд ли будет иметь положительный результат, поэтому даже ничья устроила бы гостей. Также и разница забитых-пропущенных мячей оставляет желать лучшего (18:39).
19 декабря «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» (1:1), а в кубке Италии 12 числа команда уступила «Лечче» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.246
- Ничья – 6.52
- Победит «Специя» – 13.27
Статистика
- «Специя» не может выиграть уже семь матчей подряд
- Семь из десяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл пять из шести последних встреч со «Специей»
Прогноз
Поставить на победу «Наполи» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. «Специя» давно не побеждает в чемпионате, а сделать это на выезде с одним из лидеров Серии А будет еще сложнее. Прогнозируем уверенную победу неаполитанского клуба.