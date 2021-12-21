«Наполи» — «Специя». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Специя», который состоится 22 декабря 2021 года

«Наполи»

Команда из Неаполя провела плохой отрезок сезона, где упустила лидерство в Серии А и с трудом вышла в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, последний матч чемпионата был выигран, и эти три пункта очень важны для команды. «Наполи» идет на втором месте с 39 очками и отстает на четыре пункта от лидера и чемпиона Италии «Интера». Руководство и болельщики ждут от неаполитанцев только победы в предстоящем матче, если команда еще рассчитывает побороться за золотые медали.

19 декабря «Наполи» минимально обыграл на выезде «Милан» (1:0), а 12 числа уступила на своем поле «Эмполи» (0:1).

«Специя»

«Специя» не радует своих немногочисленных болельщиков успехами и имеет серию без побед из нескольких матчей в чемпионате Италии. Коллектив занимает 17 место и набрал всего 13 очков, что всего на три балла больше, чем у ближайшего оппонента из зоны вылета. Предстоящая встреча с командой из группы лидеров вряд ли будет иметь положительный результат, поэтому даже ничья устроила бы гостей. Также и разница забитых-пропущенных мячей оставляет желать лучшего (18:39).

19 декабря «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» (1:1), а в кубке Италии 12 числа команда уступила «Лечче» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.246

Ничья – 6.52

Победит «Специя» – 13.27

Статистика

«Специя» не может выиграть уже семь матчей подряд

Семь из десяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл пять из шести последних встреч со «Специей»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. «Специя» давно не побеждает в чемпионате, а сделать это на выезде с одним из лидеров Серии А будет еще сложнее. Прогнозируем уверенную победу неаполитанского клуба.