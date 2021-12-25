«Кортрейк» — «Антверпен». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Кортрейк» — «Антверпен», который состоится 26 декабря 2021 года

«Кортрейк»

Несколько дней назад «Кортрейк» вылетел из кубка Бельгии и теперь может сосредоточиться исключительно на чемпионате страны. Коллектив идет на седьмом месте и всеми силами старается не покинуть зону плей-офф, а в последних пяти встречах набрал десять очков. В предстоящем матче с одним из лидеров чемпионата Бельгии всех болельщиков ждет интересный и принципиальный поединок, где ничья вряд ли устроит хотя бы одну из команд.

23 декабря «Кортрейк» проиграл «Андерлехту» в кубке Бельгии (0:3), а 17 числа обыграл в чемпионате «Серен Юнайтед» (2:0).

«Антверпен»

«Антверпен» идет на третьем месте в чемпионате и набрал уже 37 очков. Клуб отстает от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» на девять баллов, и чтобы продолжать борьбу необходимо набирать очки в каждом матче. Коллектив набрал десять очков за последние пять туров, что является неплохим результатом. «Антверпен» не смог хорошо выступить в групповом этапе Лиги Европы, поэтому команда все силы отдаст борьбе за самые высокие места в чемпионате.

19 декабря «Антверпен» сыграл вничью с «Генком» в чемпионате (1:1), а 16 числа обыграл «Эйпен» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кортрейк» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Антверпен» – 2.6

Статистика

«Антверпен» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Кортрейк» одержал четыре победы

«Кортрейк» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

«Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Кортрейка»

Шесть из десяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Оба клуба пытаются достигать результата в каждом матче и в первую очередь будут надежны в обороне. Предполагаем, что большого количества забитых голов ждать не следует.