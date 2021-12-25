«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» не может исправить ситуацию в турнирной таблице нынешним составом и ждет существенного подкрепления в зимнее трансферное окно. Клуб занимает предпоследнее место в АПЛ и набрал только 10 очков, а отставание от 17 места, которое находится не в зоне вылета составляет всего три очка. Матч с «красными дьяволами» обещает быть очень сложным, и чтобы набрать очки «сорокам» нужна полная концентрация и самоотдача.
19 декабря «Ньюкасл Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а 16 числа уступил на выезде «Ливерпулю» (1:3).
«Манчестер Юнайтед»
С приходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», результаты клуба заметно улучшились. Команда несколько матчей не проигрывает, но все же находится на шестом месте с 27 очками и впереди еще очень много работы. Главной целью «Манчестер Юнайтед» является занять место в зоне Лиги Чемпионов и поэтому матч с аутсайдером АПЛ необходимо выигрывать, чтобы не терять уверенность в своих силах и подняться выше в турнирной таблице.
11 декабря «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Норвич» в чемпионате Англии (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 6.86
- Ничья – 4.55
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.487
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» одержал всего одну победу из десяти последних встреч на своем стадионе
- «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча у «Ньюкасла Юнайтед»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Хозяева не могут найти свою игру и шансов против «Манчестер Юнайтед» даже на своем поле минимальны. Прогнозируем уверенную победу гостей в этой встрече.