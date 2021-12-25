«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» не может исправить ситуацию в турнирной таблице нынешним составом и ждет существенного подкрепления в зимнее трансферное окно. Клуб занимает предпоследнее место в АПЛ и набрал только 10 очков, а отставание от 17 места, которое находится не в зоне вылета составляет всего три очка. Матч с «красными дьяволами» обещает быть очень сложным, и чтобы набрать очки «сорокам» нужна полная концентрация и самоотдача.

19 декабря «Ньюкасл Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а 16 числа уступил на выезде «Ливерпулю» (1:3).

«Манчестер Юнайтед»

С приходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», результаты клуба заметно улучшились. Команда несколько матчей не проигрывает, но все же находится на шестом месте с 27 очками и впереди еще очень много работы. Главной целью «Манчестер Юнайтед» является занять место в зоне Лиги Чемпионов и поэтому матч с аутсайдером АПЛ необходимо выигрывать, чтобы не терять уверенность в своих силах и подняться выше в турнирной таблице.

11 декабря «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Норвич» в чемпионате Англии (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 6.86

Ничья – 4.55

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.487

Статистика

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» одержал всего одну победу из десяти последних встреч на своем стадионе

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча у «Ньюкасла Юнайтед»

Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Хозяева не могут найти свою игру и шансов против «Манчестер Юнайтед» даже на своем поле минимальны. Прогнозируем уверенную победу гостей в этой встрече.