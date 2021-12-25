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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 декабря 2021, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» не может исправить ситуацию в турнирной таблице нынешним составом и ждет существенного подкрепления в зимнее трансферное окно. Клуб занимает предпоследнее место в АПЛ и набрал только 10 очков, а отставание от 17 места, которое находится не в зоне вылета составляет всего три очка. Матч с «красными дьяволами» обещает быть очень сложным, и чтобы набрать очки «сорокам» нужна полная концентрация и самоотдача.

19 декабря «Ньюкасл Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а 16 числа уступил на выезде «Ливерпулю» (1:3).

«Манчестер Юнайтед»

С приходом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», результаты клуба заметно улучшились. Команда несколько матчей не проигрывает, но все же находится на шестом месте с 27 очками и впереди еще очень много работы. Главной целью «Манчестер Юнайтед» является занять место в зоне Лиги Чемпионов и поэтому матч с аутсайдером АПЛ необходимо выигрывать, чтобы не терять уверенность в своих силах и подняться выше в турнирной таблице.

11 декабря «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Норвич» в чемпионате Англии (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 6.86
  • Ничья – 4.55
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.487

Статистика

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Ньюкасл Юнайтед» одержал всего одну победу из десяти последних встреч на своем стадионе
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних матча у «Ньюкасла Юнайтед»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Хозяева не могут найти свою игру и шансов против «Манчестер Юнайтед» даже на своем поле минимальны. Прогнозируем уверенную победу гостей в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Gahi
Gahi
25 декабря 2021 в 20:08
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
25 декабря 2021 в 18:16
Челси не проиграет...
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