«Нулевой», «дубоватый», «самый бесполезный на свете» и «турист». Нелестные отзывы о российских форвардах

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03 января 2022, 16:44

Дзюба, Кокорин и Смолов в главных ролях.

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко однажды заявил, что Кокорин и Смолов по своему потенциалу заслуживают играть в «Реале», «Барселоне», «Ювентусе» или в одном из грандов АПЛ . «Спящий Гигант», увы, не избавился от свойственных российским футболистам заблуждений о своем собственном уровне и классе коллег по ремеслу, хотя мне и, уверен, многим читателям «Соккер.ру» никогда не понять, как можно оценивать потенциал футболиста в отрыве от реальных достижений и профессионализма. Куда чаще отечественные форварды получали нелестные оценки от футбольных людей и болельщиков. Чаша сия не минула никого, и разве едкие комментарии в большинстве случаев далеки от истины?

Футбольный агент Дмитрий Селюк о Федоре Смолове:

Это какая-то новогодняя шутка. Зачем Смолов нужен «Динамо»? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе. Для «бело-голубых» такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих.

Итальянский журналист Бенедетто Феррара об Александре Кокорине:

Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический «Кокогол». Он приобрёл туристический пакет в агентстве. В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками «фиалок». А ещё ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займёт место Дэниэла Крейга. Фильм будет называться «Нет времени играть».

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец об Артеме Дзюбе:

Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже», а не умение играть в футбол. О чём можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались? Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь. Все эти его выигранные единоборства вверху, это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА — толкайся, бейся, рубись.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили об Антоне Заболотном:

Я очень сильно удивился, когда услышал фамилию Заболотного в окончательном списке сборной России. Не хочу обижать Антона, но он нетехничный, дубоватый футболист. Центральный нападающий должен быть хладнокровным.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко об Александре Кокорине:

Ему надо перестать позориться и закончить уже с футболом. Это самый бесполезный футболист на свете. От меня и то было бы больше пользы на поле, чем от Кокорина.

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов об Артеме Дзюбе:

Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все… Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях. Артем уже не нужен «Зениту». Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб. Его время уходит. Ну вот сколько он еще сможет играть? Только Ибрагимович долго играет, но он не похож на Дзюбу. Он намного лучше в свои 40 лет, больше двигается и выигрывает борьбу.

Тренер «Динамо» Андрей Воронин о Федоре Смолове и Александре Кокорине:

Смолов и Кокорин были очень одарёнными. Когда я только пришёл в клуб, видел мало настолько перспективных молодых пацанов. Они растеряли свой потенциал. Когда молодым игрокам дают большие контракты здесь, они не хотят никуда ехать. Они покупают дорогие машины, ходят по дорогим ресторанам, надевают самые дорогие часы. Зачем ехать куда-то, если тут тебе дадут миллион, а там тебе дадут двести тысяч? Их система испортила. Не только их, многих футболистов.

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов об Александре Соболеве:

К сожалению, Александр не прогрессирует. Я смотрю на наших молодых игроков, и прогрессируют единицы. Соболев как раз из тех, кто мало прогрессирует, не растет. Мало у него футбольных навыков, нет футбольной школы. А сколько ныряет? Почему не бьется до конца, а сразу падает? За симуляцию положена карточка, но судьи попадаются. Соболев же обманул судью из Франции на Евро. Не было там пенальти, а он назначил.

Нестабильность — бич всех российских футболистов

И на примере форвардов это заметнее всего, ведь показатель их эффективности — голы, а их количество легко отследить. Самая цельная карьера получается у Артема Дзюбы, хотя он заиграл на приличном уровне после 25, а у того же Смолова есть розыгрыши РПЛ с 20 забитыми мячами, а есть с двумя или тремя. И какой Федор настоящий? Российские форварды действительно не обделены талантом, но у них нет мотивации, чтобы поддерживать себя в лучшей форме годами, поэтому и катаются, словно на американских горках.

Яркие всплески были у того же Кокорина, но он преждевременно закончил с футболом, хотя никому и не сказал об этом. Прослеживаются традиционные черты у представителя нового поколения нападающих Соболева, чья игра в «Спартаке» иногда впечатляет, а порой удручает. Нередко игровые перепады напрямую связаны с личным благополучием: наши форварды удивительным образом прибавляют в эффективности в погоне за новыми контрактами и падают в бездну после подписания новых соглашений. По большом счету, на них нельзя положиться, поэтому так часто о российских нападающих говорят в уничижительном ключе.