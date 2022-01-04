«МЮ выглядел таким жалким». Проиграли «Вулверхэмптону» на «Олд Траффорд» впервые за 42 года 

А Рангник не волшебник.
«Вулверхэмптон» не побеждал на «Олд Траффорд» 42 года
В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» закрывали очной встречей новогодне-рождественский марафон в АПЛ, который все-таки состоялся, хотя из-за вспышек коронавируса в командах были сыграны не все запланированные матчи. В ближайший уик-энд элитные английские клубы включатся в борьбу за Кубок Англии, а снова сыграют в Премьер-Лиге почти через две недели. Конечно, было очень важно начать 2022 год и завершить интенсивный отрезок календаря на мажорной ноте. И это удалось «Вулверхэмптону», который подобрался к поверженному «Манчестер Юнайтед» на расстояние одной победы в турнирной таблице.
На самом деле, победу «волков» не приходится считать сенсацией, если убрать с чела МЮ воображаемую корону и смотреть на результаты команд в текущем сезоне: встречались соседи по таблице, да и выиграл тот, кто показал больше на поле. Другое дело, что в историческом контексте это событие: безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» на «Олд Траффорд» насчитывала 13 матчей, в последний раз «волки» добивались успеха в логове «дьяволов» в феврале 1980 года, когда победили 1:0. Проигравшим всегда больно, когда рушатся такие серии, тем более «Манчестер Юнайтед» и его фанаты, конечно же, не считают «Вулверхэмптон» себе ровней.
Ральф Рангник впервые проиграл у руля МЮ
«Вулверхэмптон» выиграл на «Олд Траффорд» впервые за 42 года, Фил Джонс впервые за два года сыграл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, а Ральф Рангник потерпел первое поражение в Англии. Немецкий специалист стартовал в Премьер-Лиге с двух сухих побед над ФК «Кристал Пэлас» и «Норвичем», потом была ничья с «Ньюкаслом», победа над «Бернли» и, наконец, поражение от «Вулверхэмптона». Итого, 10 из 15 возможных очков в пяти стартовых матчах АПЛ.
Не выдающийся результат, учитывая, что играли с тремя худшими командами сезона и двумя середняками. Единственному сопернику из верхней части таблицы проиграли, а уверенно разобрались только с «Бернли», дважды выиграли по 1:0, а после ничьей с «Ньюкаслом» Гари Невилл назвал свою бывшую команду «кучкой болванов». Это прозвучало бы почти комплиментом в перерыве матча с «Вулверхэмптоном» и после финального свистка, зафиксировавшего первое поражение «красных дьяволов» после расставания с Оле-Гуннаром Сульшером.
«Вулверхэмптон» нанес 15 ударов по воротам Де Хеа в первом тайме
Пожалуй, самой яркой характеристикой игры МЮ во вчерашнем матче стало голосование болельщиков ногами в концовке. Честно говоря, изумился, когда увидел парней и девушек, покидающих трибуны на 90-й минуте, накануне еще пяти добавленных. Только не на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» однажды перевернул финал Лиги чемпионов за полторы минуты, а тут свидетели стольких Ферги-таймов (да и Оле-таймов в последнее время было немало) снялись со своих мест и поспешили ретироваться, когда оставалось играть целых пять.
И эти разочарованные люди не были похожи на туристов, просто игра «Ман Юнайтед» к 90-й минуте им настолько осточертела, что не нашли в себе сил досматривать. Статистика подбрасывает неоспоримые аргументы: в первом тайме «Вулверхэмптон» нанес 15 ударов по воротам Де Хеа. С сезона 2003/04, когда стали подсчитывать удары, МЮ никому не позволял так резвиться на «Олд Траффорд». Свой гол «волки» забили в концовке, отличился «старичок» Моутиньо, и это была награда за игру, в которой гости разгромили «дьяволов» по ударам со счетом 19:9. И 6:2 по попаданиям в створ.
У «Ман Юнайтед» были свои моменты, должен был забивать вышедший на замену Бруну Фернандеш, который попал в перекладину и мог спасти свою команду от поражения, если бы лучше исполнил штрафной с опасной позиции на последних секундах. Но вся острота у ворот Жозе Са — следствие спонтанных выпадов и удачных индивидуальных действий. Эксперты сходятся во мнении, что «Манчестер Юнайтед» был очень плох, например, Джейми Реднапп назвал выступление манкунианцев «жалким зрелищем»:
Рангник пришел со своей знаменитой схемой 4-2-2-2 и навязывает ее, несмотря на то, что у него нет подходящих игроков. Давно не видел «Манчестер Юнайтед» настолько лишенным уверенности и идеи. Футболисты совершают те же ошибки, что и при Сульшере, только теперь они еще меньше понимают, что от них требуется на поле.
«Манчестер Юнайтед» в заложниках у Рангника
Вокруг Ральфа Рангника удивительная аура: «Локомотив» дал ему на трансферы десятки миллионов евро, не устанавливая параметры эффективности, «Манчестер Юнайтед» доверил немецкому тренеру команду, а в перспективе собирается отдать ключи от спортивного блока. Пока прошло мало времени, чтобы делать окончательные выводы, но сам подход Рангника, во всяком случае тренерский, вызывает огромные вопросы.
Ноль гибкости, полный отказ от оценки сопутствующих обстоятельств, у человека просто есть план, и он его придерживается. 4-2-2-2, и никаких гвоздей. Рангник показал, что собирается идти на пролом к этой схеме, но все это может закончиться тем, что «Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на трансферы, после чего выяснится, что изначальная идея не жизнеспособна в АПЛ. Клуб в заложниках у Ральфа, и хорошо, если он действительно знает, что делает, а не просто считает, что умнее всех.