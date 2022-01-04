«МЮ выглядел таким жалким». Проиграли «Вулверхэмптону» на «Олд Траффорд» впервые за 42 года 

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04 января 2022, 11:48

А Рангник не волшебник.

«Вулверхэмптон» не побеждал на «Олд Траффорд» 42 года

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» закрывали очной встречей новогодне-рождественский марафон в АПЛ , который все-таки состоялся, хотя из-за вспышек коронавируса в командах были сыграны не все запланированные матчи. В ближайший уик-энд элитные английские клубы включатся в борьбу за Кубок Англии, а снова сыграют в Премьер-Лиге почти через две недели. Конечно, было очень важно начать 2022 год и завершить интенсивный отрезок календаря на мажорной ноте. И это удалось «Вулверхэмптону», который подобрался к поверженному «Манчестер Юнайтед» на расстояние одной победы в турнирной таблице.

На самом деле, победу «волков» не приходится считать сенсацией, если убрать с чела МЮ воображаемую корону и смотреть на результаты команд в текущем сезоне: встречались соседи по таблице, да и выиграл тот, кто показал больше на поле. Другое дело, что в историческом контексте это событие: безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» на «Олд Траффорд» насчитывала 13 матчей, в последний раз «волки» добивались успеха в логове «дьяволов» в феврале 1980 года, когда победили 1:0. Проигравшим всегда больно, когда рушатся такие серии, тем более «Манчестер Юнайтед» и его фанаты, конечно же, не считают «Вулверхэмптон» себе ровней.

Ральф Рангник впервые проиграл у руля МЮ

«Вулверхэмптон» выиграл на «Олд Траффорд» впервые за 42 года, Фил Джонс впервые за два года сыграл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ , а Ральф Рангник потерпел первое поражение в Англии. Немецкий специалист стартовал в Премьер-Лиге с двух сухих побед над ФК «Кристал Пэлас» и «Норвичем», потом была ничья с «Ньюкаслом», победа над «Бернли» и, наконец, поражение от «Вулверхэмптона». Итого, 10 из 15 возможных очков в пяти стартовых матчах АПЛ .

Не выдающийся результат, учитывая, что играли с тремя худшими командами сезона и двумя середняками. Единственному сопернику из верхней части таблицы проиграли, а уверенно разобрались только с «Бернли», дважды выиграли по 1:0, а после ничьей с «Ньюкаслом» Гари Невилл назвал свою бывшую команду «кучкой болванов». Это прозвучало бы почти комплиментом в перерыве матча с «Вулверхэмптоном» и после финального свистка, зафиксировавшего первое поражение «красных дьяволов» после расставания с Оле-Гуннаром Сульшером.

«Вулверхэмптон» нанес 15 ударов по воротам Де Хеа в первом тайме

Пожалуй, самой яркой характеристикой игры МЮ во вчерашнем матче стало голосование болельщиков ногами в концовке. Честно говоря, изумился, когда увидел парней и девушек, покидающих трибуны на 90-й минуте, накануне еще пяти добавленных. Только не на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» однажды перевернул финал Лиги чемпионов за полторы минуты, а тут свидетели стольких Ферги-таймов (да и Оле-таймов в последнее время было немало) снялись со своих мест и поспешили ретироваться, когда оставалось играть целых пять.

И эти разочарованные люди не были похожи на туристов, просто игра «Ман Юнайтед» к 90-й минуте им настолько осточертела, что не нашли в себе сил досматривать. Статистика подбрасывает неоспоримые аргументы: в первом тайме «Вулверхэмптон» нанес 15 ударов по воротам Де Хеа. С сезона 2003/04, когда стали подсчитывать удары, МЮ никому не позволял так резвиться на «Олд Траффорд». Свой гол «волки» забили в концовке, отличился «старичок» Моутиньо, и это была награда за игру, в которой гости разгромили «дьяволов» по ударам со счетом 19:9. И 6:2 по попаданиям в створ.

У «Ман Юнайтед» были свои моменты, должен был забивать вышедший на замену Бруну Фернандеш, который попал в перекладину и мог спасти свою команду от поражения, если бы лучше исполнил штрафной с опасной позиции на последних секундах. Но вся острота у ворот Жозе Са — следствие спонтанных выпадов и удачных индивидуальных действий. Эксперты сходятся во мнении, что «Манчестер Юнайтед» был очень плох, например, Джейми Реднапп назвал выступление манкунианцев «жалким зрелищем»:

Рангник пришел со своей знаменитой схемой 4-2-2-2 и навязывает ее, несмотря на то, что у него нет подходящих игроков. Давно не видел «Манчестер Юнайтед» настолько лишенным уверенности и идеи. Футболисты совершают те же ошибки, что и при Сульшере, только теперь они еще меньше понимают, что от них требуется на поле.

«Манчестер Юнайтед» в заложниках у Рангника

Вокруг Ральфа Рангника удивительная аура: «Локомотив» дал ему на трансферы десятки миллионов евро, не устанавливая параметры эффективности, «Манчестер Юнайтед» доверил немецкому тренеру команду, а в перспективе собирается отдать ключи от спортивного блока. Пока прошло мало времени, чтобы делать окончательные выводы, но сам подход Рангника, во всяком случае тренерский, вызывает огромные вопросы.