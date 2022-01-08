«Байер» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Унион Берлин», который состоится 08 января 2022 года
«Байер»
Команда из Леверкузена играет в нынешнем сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлых и является одним из главных претендентов на попадание в топ-4 чемпионата Германии, которое даст право участия в следующем сезоне Лиги Чемпионов. Перед стартом очередного тура «Байер» занимает четвертое место с набранными 28 очками и в случае победы имеет неплохие шансы подняться на одну позицию выше.
19 декабря «Байер» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:2), а 15 числа разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2).
«Унион Берлин»
Клуб из столицы Германии не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги Конференций и теперь может полностью сконцентрироваться на Бундеслиги. «Унион Берлин» занимает седьмое место, набрав 27 очков и старается забраться как можно выше, чтобы обеспечить себе участие в еврокубках в следующем футбольном году. Команда имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (23:21) и во встрече с одним из лидеров чемпионата коллектив может устроить даже ничейный результат.
18 декабря «Унион Берлин» обыграл на выезде «Бохум» (1:0), а 15 числа разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.961
- Ничья – 3.66
- Победит «Унион Берлин» – 4.14
Статистика
- «Байер» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Унион Берлин» одержал четыре победы
- «Байер» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл три из четырех домашних поединков за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. «Фармацевты» теряли очки в последних матчах и не могут себе позволить еще одну осечку, если не хотят оказаться еще ниже в турнирной таблице. Прогнозируем победу хозяев.