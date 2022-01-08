«Байер» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Унион Берлин», который состоится 08 января 2022 года

«Байер»

Команда из Леверкузена играет в нынешнем сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлых и является одним из главных претендентов на попадание в топ-4 чемпионата Германии, которое даст право участия в следующем сезоне Лиги Чемпионов. Перед стартом очередного тура «Байер» занимает четвертое место с набранными 28 очками и в случае победы имеет неплохие шансы подняться на одну позицию выше.

19 декабря «Байер» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:2), а 15 числа разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Унион Берлин»

Клуб из столицы Германии не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги Конференций и теперь может полностью сконцентрироваться на Бундеслиги. «Унион Берлин» занимает седьмое место, набрав 27 очков и старается забраться как можно выше, чтобы обеспечить себе участие в еврокубках в следующем футбольном году. Команда имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (23:21) и во встрече с одним из лидеров чемпионата коллектив может устроить даже ничейный результат.

18 декабря «Унион Берлин» обыграл на выезде «Бохум» (1:0), а 15 числа разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.961

Ничья – 3.66

Победит «Унион Берлин» – 4.14

Статистика

«Байер» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Унион Берлин» одержал четыре победы

«Байер» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл три из четырех домашних поединков за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. «Фармацевты» теряли очки в последних матчах и не могут себе позволить еще одну осечку, если не хотят оказаться еще ниже в турнирной таблице. Прогнозируем победу хозяев.