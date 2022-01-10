«Эспаньол» — «Эльче». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Эльче», который состоится 10 января 2022 года

«Эспаньол»

«Эспаньол» показывает переменные результаты в чемпионате, но для команды, которая вернулась из второго дивизиона, такие результаты весьма неплохие. Коллектив занимает 11 место и набрал 26 очков, а отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров чемпионата у «Эспаньола» есть хорошие шансы набрать очередные три очка и укрепить свое положение.

04 января «Эспаньол» только в серии пенальти прошел «Понферрадину» (2:1), а 31 декабря команда оказалась сильнее «Валенсии» в чемпионате (2:1).

«Эльче»

У команды откровенно не выходит сезон и нынешнее место в турнирной таблице оставляет желать лучшего. «Эльче» идет только на 18 месте и набрал лишь 16 пунктов, что говорит о слабом составе клуба. Чтобы исправить результаты, тренерскому штабу следует провести серьезную работу над защитной линией и усилиться качественными игроками. «Эльче» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате.

06 января «Эльче» обыграл в кубке Испании «Альмерию» (2:1), а второго числа разошелся миром с «Гранадой» в чемпионате (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 1.813

Ничья – 3.41

Победит «Эльче» – 5.23

Статистика

Пять последних матчей «Эспаньола» завершились исходом «обе забьют»

«Эльче» выиграл три из десяти последних выездных поединков

«Эспаньол» выиграл два из трех домашних матчей с «Эльче»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команды в личных встречах часто забивают друг другу и мы предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество голов.