«Торино» — «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1641803908

вчера, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Фиорентина», который состоится 10 января 2022 года

«Торино»

Команда держится в нижней части турнирной таблицы и не радует своих болельщиков стабильными результатами. Коллектив занимает 13 место и набрал 25 очков. «Торино» вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков, но подняться выше и закрепиться в середине Серии А ему вполне по силам. Матч с набравшей ход в этом сезоне будет сложным, но зрелищным и интересным до финального свистка.

22 декабря «Торино» проиграл «Интеру» на выезде (0:1), а 19 декабря обыграл с тем же счетом «Верону» (1:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» давно не проигрывает в чемпионате и заявляет о серьезных амбициях на самые высокие места. Команда из Флоренции расположилась на шестом месте и набрала 32 очка, отставая от лидера Серии А «Интера» на 17 очков. В последних пяти турах чемпионата клуб набрал 11 очков, что является достойным результатом. В предстоящем поединке с «Торино» «фиалки» постараются набрать максимум очков, чтобы продолжить борьбу за зону Лиги Чемпионов.

22 декабря «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), а 19 декабря разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 3.05

Ничья – 3.4

Победит «Фиорентина» – 2.41

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Торино» не проигрывает шесть матчей подряд на своем стадионе

«Фиорентина» выиграла три из четырех последних матчей с «Торино»

Восемь из десяти матчей между клубами во Флоренции завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. «Торино» хорошо играет на своем стадионе и вряд ли допустит поражение, однако и на победу ресурсов у коллектива не хватит. Прогнозируем интересный матч, где команды не выявят победителя.