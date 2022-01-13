«Локомотив» — щедрая душа. Потратили десятки миллионов евро на футболистов, которых потом отпускали бесплатно

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вчера, 19:44

Расставание с Зе Луишем — часть стиля.

Большой футбольный бизнес по-русски — это смех сквозь слезы и сотни миллионов, спущенных в унитаз. О каждом клубе можно рассказать не одну историю о том, как потратили кучу денег на приобретение бесполезного футболиста. Только ЦСКА в эпоху расцвета Гинера был апологетом расчетливости и бережного отношения к ресурсам, а зависимые от бюджетов регионов и подачек госкорпораций клубы всегда жили на широкую ногу: трудно ценить то, что достается легко.

У «Локомотива» щедрый спонсор в лице РЖД , чьи вливания в бюджет футбольного клуба делают «железнодорожников» одной из сильнейших команд России, при этом эффективность этих вливаний можем оценить на нескольких примерах. Возьмем только те случаи, когда «Локомотив» расторгал контракты с подписанными за немалые деньги легионерами, отпускал их за бесценок или свободными агентами, как Зе Луиша, с которого и начнем.

Зе Луиш — куплен за 5.5 млн евро в 2020-м/разорвал контракт в 2022-м

Всегда настораживает, когда новое руководство демонстрирует отчаянную готовность щедро платить за ошибки своих предшественников, лишь бы убрать с глаз долой любые напоминания. Подписание Зе Луиш осенью 2020-го — ошибка Кикнадзе, но именно немецкие знатоки спортивного менеджмента в модных костюмах сделали все, чтобы клуб понес максимальное финансовое наказание.

Рангник и его приспешники заплатили чужими деньгами 3 миллиона евро Марко Николичу за расторжение контракта, подписанного несколькими месяцами раньше. Похожим образом поступили и с Зе Луишем. В клубе, где умеют считать деньги, не поставили бы на форварде крест еще летом, когда его не включили в заявку на сезон и, тем самым, ограничили самим себе сценарии расставания.

За неполный год африканец не мог превратиться из форварда, входившего в обойму «Порту», в полную никчемность, которую невозможно продать на Ближний Восток хотя бы за 2-3 миллиона евро. «Локомотив» предпочел выплатить зарплату до конца сезона и отпустить Зе Луиша с миром. Потратили на Зе в общей сложности больше 10 миллионов евро (отступные + зарплата + агентские) и даже не пытались защитить инвестиции клуба.

Лука Джорджевич — куплен за 2.25 млн евро в 2019-м/разорвал контракт в 2021-м

Черногорский форвард семь лет был связан контрактом с «Зенитом», и хотя в Санкт-Петербурге так толком и не заиграл, командировки в тульский «Арсенал» получались успешными, на уровне РПЛ Лука выглядел конкурентоспособным. «Локомотив» недорого заплатил за Джорджевича, но суммарно с зарплатой на форварда было потрачено почти 5 миллионов евро, а отдача почти нулевая — 5 матчей и 170 игровых минут за «Локомотив», одна результативная передача.

Понятно, что тяжелая травма оказала серьезное влияние на карьеру Луки в Москве: выбыл из строя почти на год из-за разрыва крестообразных связок. Никто от такого не застрахован, но линия поведения клуба, опять же, максимально странная: Джорджевича отправили в аренду в тульский «Арсенал» на сезон 2020/21, а по возвращении с ним незамедлительно разорвали контракт. Сделали это в начале лета, не стали давать шанс или дожидаться предложений от других клубов. Подумаешь, выкинули впустую 5 миллионов евро, у РЖД ведь бездонные карманы.

Эсекель Хенти — куплен за 5 млн евро в 2016-м/продан за 0.5 млн евро в 2017-м

Дельвин Н`Динга — куплен за 2.5 млн евро в 2016-м/продан за 0.2 млн евро в 2017-м

А помните двух таких футболистов, которые за полтора года в «Локомотиве» обесценились в 10 раз каждый. Платить 5 миллионов евро за форварда из чемпионата Словении изначально было сомнительной затеей, но «железнодорожники» рискнули и ожидаемо сели в лужу: Хенти забил 1 гол в 19 матчах, а уже через год поехал в аренду в ОАЭ . По возвращении был продан в венгерский «Видеотон» за свою реальную цену — 500 тысяч евро.

Н`Динга приехал из «Монако» и даже провел неплохой сезон в «Локомотиве» на правах аренды, но потом на тренерский мостик взошел Юрий Семин и быстренько забраковал конголезца. Продажа в «Сивасспор» за 200 тысяч евро — следствие внутреннего неразрешимого конфликта. «Железнодорожники» за полтора года потеряли на Хенти и Н`Динга около 9 миллионов евро с учетом зарплат. Просто уронили себе под ноги.

Мубарак Буссуфа — куплен за 15 млн евро в 2013-м/ушел свободным агентом в 2016-м

Лассана Диарра — куплен за 12 млн евро в 2013-м/ушел свободным агентом в 2014-м

И напоследок о еще одной парочке легионеров, приглашение которых обернулось катастрофой. По классу Буссуфа и Диарра — футболисты, с которыми можно бороться за чемпионство, но в «Локомотиве» не учли сложность характеров, да и в принципе оказались не готовы к управлению такими активами. В августе 2013-го «железнодорожники» купили у «Анжи» футболистов на 30 миллионов евро: 27 отдали за Буссуфа и Диарра, на сдачу взяли Логашова. Зарплаты у легионеров тоже были роскошными: 5.8 млн евро в год у Диарра, 4 — у Буссуфа.