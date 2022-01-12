«Почта России» стала спонсором ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА заключил спонсорский контракт с «Почтой России», сообщает пресс-служба столичной команды.
✍ Почта России @ruspostofficial — новый официальный спонсор #ЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 12, 2022
Подробнее: https://t.co/JDO8frR15l pic.twitter.com/16bPX17jFH
Головной офис «Почты России» в российской столице переезжает в новое здание на территории «ВЭБ Арены». В рамках соглашения логотипы компании будут размещены на арене клуба, форме, сайте и в соцсетях. Игроки будут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях.
Генич, лови шутку:
Пас не дошел до адресата. Почта России, с нами весело
Генич, лови шутку:
Пас не дошел до адресата. Почта России, с нами весело