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«Почта России» стала спонсором ЦСКА

вчера, 16:48

Футбольный клуб ЦСКА заключил спонсорский контракт с «Почтой России», сообщает пресс-служба столичной команды.

Головной офис «Почты России» в российской столице переезжает в новое здание на территории «ВЭБ Арены». В рамках соглашения логотипы компании будут размещены на арене клуба, форме, сайте и в соцсетях. Игроки будут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:45
Да твои слова,да богу в уши
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:50
Хорошая новость.....денежки на трансферы не помешают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:24
Символично, в России почту на перекладных....
rain07
rain07
вчера в 20:13
Ну теперь "Не сё потеряно" для ЦСКА))
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:08
Общий спонсор с динамиками теперь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 20:04
скорее всего зарплату будут получать абонементами и выездными тоже.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:03
они уже давно спонсоры Челси.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:49, ред.
Зенит не на шеи гос-ва сидит, ЗЕНИТ - ЭТО НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ, то есть Народная Команда,потому что спонсор Народ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:47
Кони есть кони.
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:40
.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:39
А трансферы видимо теперь будут производиться так...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:21
Уважаемый и невнимательный гражданин! Назову вам некоторых спонсоров, которые вы по недоразумению, а может и умышленно причисляете к государственным. h-holding ( владелец Усманов), hundai ( Ю.Корея - производитель автомобилей), Крок ( строительная корпорация европейская) . Это государственные? Хорошо бы в теме быть. Я понимаю, что вам трудно признать, что у Зенита всего один хозяин - Газпром - чисто госкорпорация. Частных там днем с огнем не видать. Но надо мужества набраться и признать, что ФК Зенит полностью сидит на шее у государства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 19:15
А РЖД в связи с покупками в Локо всякого шлака снизит цены на билеты на поезда и электрички!!! Вот заживем, ездить будем!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:07
У Вас всё это есть))) И высотки и вертолеты))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:25
Господи, лучше бы почта россии стала бы спонсором почты россии
YVG
YVG
вчера в 18:17
Скоро и Пенсионный фонд не постыдиться стать спонсором цска.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:05
Больше спонсоров-больше качественных игроков. Хороший не бедный спонсор.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:02
Да уж, это вам не шейхи заморские, тут конкретные деньги !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:55
Зайдешь в отделении Почты России а там чего только не продают от почтовых конвертов до макарон,теперь опять повысят цены за переводы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:55
Березуцкие теперь газеты будут разносить , а Гинер - телеграммы !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:45, ред.
Да ладно..чё прикалываться). Каждый день вижу их труд. Тыс и тыс простых граждан каждый день на своем месте делают свою работу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:43
Видно за аренду платить нечем.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:40
Глядя на убогие и полуразрушенные почтовые отделения по всей России...я был уверен что это почте России нужен спонсор....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Коням скоро расклешённые футболки шить придётся, шобы все спонсоры поместились. Причём государственные компании.
Это для тех пишу, кто талдычит про частные клубы в России.
Офиса у Почтовиков нет, ага!
Только гинерская высотка и спасёт.
На крыше надо было посадочные площадки для вертолётов забацать, они на топливе бы экономили и излишки гинеру подгоняли.
Россети в соседнем офисе с Почтой разместить. Кто там ещё денег коням даёт, напомните...
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:36
Вам уже ничто не поможет! А шейхи тем более! У вас хохлятский еврей правит))) Туда арабы не сунутся))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:27
Хотя бы до уровня проводников на РЖД, да?
Артём Лукин
Артём Лукин
вчера в 17:25
Лиж бы трансферы были норм
berda2003
berda2003
вчера в 17:24
теперь будем знать, кто посылки вскрывает...
ZeroRiot
ZeroRiot ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:21
Почта Банк это дочка ВТБ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:21
Лучше бы зарплаты подняли своим рядовым сотрудникам.
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