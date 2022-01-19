У «Челси» 8 осечек в 11 последних матчах АПЛ. Тухель может забыть о чемпионском титуле

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19 января 2022, 10:00

Катастрофическое падение результатов.

У Маунта 0 явных моментов в девяти матчах

«Челси» выезжал на командных взаимодействиях, а также на том, что опасность представляли полтора десятка человек. Забить мог и Хаверц, который то играет, то незаметный, и защитник Джеймс. Но одним из явных символом успешности «пенсионеров» стал Мэйсон Маунт. Умный молодой хавбек был абсолютным лидером команды в прошлом сезоне по количеству созданных моментов – 87 (Рис Джеймс занимал вторую строчку с 42 шансами). И среднее количество последних передач – 2.4, выдавало в нем вожака.

Сейчас у Маунта 1.5 передач за игру, и падение наблюдаем из-за последних девяти туров АПЛ . Статистика атакующего хавбека красноречивая. У парня 0 голов, 2 ассиста после подач с угла поля и 1 удачная обводка за полтора месяца. Меткость ударов – 10 %, 0 явных моментов, созданных для других, точность фланговых подач – 10 %. Есть еще 1 нереализованный стопроцентный момент против «Эвертона» в день ничьей с командой, которая сменила тренера из-за ужасных результатов. Когда лидер «Челси» в такой форме, разве удивляют всего 3 победы в 11 последних турах?

У Тухеля 5 ничьих в АПЛ за полтора месяца

Томас, хоть и стал тренером года, начал ошибаться персонально. «Аристократов» догоняют нагрузки, которые пережили в прошлом году? Ведь было сложно вырвать кубок чемпионов из рук более опытных и слаженных команд, вроде «Реала» и «Манчестер Сити». Вот и просел прессинг – по этому показателю ниже «Брайтона». В команде Тухеля хватало молодежи и новичков, а к теме тех, кто не вписался, еще вернемся. Но не стоит сейчас делать вид, будто крах легко читался. Никак нет, Гвардиола справедливо напомнил, что в начале декабря «Челси» опережал «Манчестер Сити» на один пункт.

Прошло два неполных месяца и всего 10 кастрированных переносами туров – лондонцы отпустили «горожан» на 12 пунктов. Еще проиграли им в очном матче — Кевин Де Брюйне обожает забивать бывшему клубу, и оставляют Гвардиоле шанс оторваться на 15 очков в турнирной таблице, ведь у лидера лиги один матч в запасе. Учтите, что «Ливерпуль» может оторваться от «Челси» на 7 пунктов. Более того, «Арсенал», МЮ и «Тоттенхэм» имеют туры в запасе, в теории могут позариться на место Тухеля в первой тройке. Синдром ничьих подхватили в бою с Карриком и возвращаются к мировым постоянно.

51 сэйв Менди маскировал проблемы защиты

Анализируя прекрасные результаты «Челси» до кризиса, отмечали, как ставка на голеадоров из всех линий маскирует проблемы. У «Челси» были неважные по качеству отрезки, даже целые куски матчей. И без мяча играли не только из-за стиля и предпочтений Томаса Тухеля. Нельзя отрицать все хорошее, что до сих пор есть у «Челси» — даже те, кто в итоге не справлялся в решающий момент, как Канте и Ковачич против «Манчестер Сити», являются великолепными игроками. Что там, вчерашний безработный Эдуар Менди оказался лучшим из Менди в АПЛ . Сенегальцу почти тридцать лет, никогда не играл на столь высоком уровне, но собирал «сухари» в Лиге чемпионов и удачно провел многие из 20 матчей нового сезона в АПЛ .

Разумеется, у африканского голкипера были единичные ошибки, но в начале чемпионата держал процент спасений на диком уровне в районе 90 %, а сейчас после 16 пропущенных мячей у него 81 % сэйвов. Причем не подумайте, что резервист Кепа стал проблемой, когда Менди уехал на КАН. Аррисабалагу по привычке некоторые ретивые фанаты «Челси» пытались обвинить в поражении от «Манчестер Сити», но у испанца тоже 80 % сэйвов, взял 8 ударов из 10. Но без Менди и его спасений защита «Брайтона» добрался до ворот фаворита — сработал угловой. «Челси» возвращает «долги» везению, ведь это всего третий гол со стандарта, пропущенный в 21-м туре АПЛ . Зато им практически невозможно забить в позиционной атаке – Гвардиола об этом раза три напомнил, но соперники находят лазейки.

У Лукаку и Вернера 6 голов за 17 полных матчей

Ничьи меняют на победы, даже если командная игра не пошла, меняют снайперы. А если суммировать минуты Ромелу и Тимо на поле, то получите всего семнадцать с копейками полных игр на двоих. Знаем, знаем, центральных форвардов якобы множат на ноль. Они вроде больше не нужны в футболе, раз Гвардиоле и Тухелю не привезли Холанда, хотя оба бы не отказались от ценной ставки. А «Челси» был готов подписать Левандовски, ведь знают Пини Захави – агента Роберта, который помог Абрамовичу купить лондонский клуб. Не получилось, поляк успешно отказывается стареть в Бундеслиге и собирает голы с наградами пачками. Тогда как у «Челси» большие проблемы с мячами от форвардов.

Результативность держалась на ударах Маунта – 7 голов, пенальти от Жоржиньо – суммарно у него 6 точных ударов, включениях крайних защитников, а также единичных подвигах, как вчера от Зиеша, что красиво пробил в нижний угол из непростой для себя позиции. Класс есть – лейтмотив разговора. Но он подводит конкретно Вернера и Лукаку. У Ромелу вообще катастрофа, ведь год назад у бельгийца было 24 гола и 11 ассистов в «Интере» в Серии А. Сейчас всего 5 мячей, хотя даже на Евро-2020, имея в три раза меньше игрового времени, забил столько же. Заявление о желании остаться в Милане показательное, но играет Лукаку паршиво. Ставка за 115 млн евро, не считая зарплату, не сыграла, и это проблема.

Джеймс и Чилуэлл пропустили 24 матча в сумме

Рис и Бен смогли сыграть лишь в 16 и 6 матчах соответственно. При этом левый защитник «Челси» за короткое время забил 3 мяча, сделал 1 ассист и произвел на свет 10 фланговых подач. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» лидируют в АПЛ по кроссам, и понятно, что активная фланговая игра в стиле Александер-Арнольда – чемпионская фишка. У «Челси» были крылья, а теперь их нет, ведь Алонсо и Аспиликуэта опытные, но немолодые. Не могут повторить темп коллег. Маунт пытался разбавить их унылые фланговые подачи, у Зиеша иногда получалось, хотя не так мастерски, как в составе «Аякса».

Но фланговый взрывной вектор в игре «Челси» пропал. Там больше нет резкости, которую дарили молодые Чилуэлл и Джеймс. Особенно второй, если говорим конкретно о фланговых подачах – на его счету их 52 штуки. Добавьте, что в составе «Челси» нет прирожденного плеймейкера в стиле Де Брюйне, Ди Марии или Мюллера, поэтому из ничего голы через одного человека создавать сложно. У Маунта двоякая природа – он и с голами дружит, не только с передачами. Тухель не нашел опору после ключевого трансфера, у Лукаку не 15 голов за половину сезона. Немец видит, как загнали Канте и Жоржиньо (итальянец играл на уколах долгое время), и понимает, что без флангов не угнаться за Клоппом и Гвардиолой.