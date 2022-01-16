«Чемпионшип сильнее, чем РПЛ». Сравниваем российскую лигу с богатым вторым английским дивизионом

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вчера, 18:28

Английскому ФНЛ точно нельзя уступать.

Одемвингие, игравший в обеих лигах, называл дивизионы примерно равными. Причем Питер говорил о временах, когда РПЛ была выше в рейтинге УЕФА . Слуцкий, ставший в Москве чемпионом, пережил увольнение в Англии и дополнял: РПЛ гораздо ближе к лигам Бельгии и Нидерландов, чем к Лиге 1 и Бундеслиге.

Но раз наши читатели в опросе после попытки Геркуса отстоять честь РПЛ чаще голосовали, что английская вторая лига сильнее главной российской, то интересно собрать аргументы в пользу обеих точек зрения. У англичан есть объективные козыри, да и учиться у успешных и популярных никогда не поздно.

«Чемпионпиш круче»

1. Финансовые возможности. Есть «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» с безумными бюджетами, но оценка стоимости составов показывает, что англичане не так далеко от РПЛ . Средняя стоимость одной команды в Чемпионшипе – 47.5 млн евро, в российской высшей лиге – 62 миллиона. Но в одном случае платит государство, а во втором зарабатывают сами. Клубы Чемпионшипа богатые, особенно те, которые заходили хотя бы на год в АПЛ , ведь есть «парашютные выплаты».

2. Футбольные школы и мастерство. Академии многих клубов, которые играют в Чемпионшипе, поставляли в АПЛ прекрасных мастеров. В низшей лиге в разное время играли Бэйл, Рэмзи, Тим Кэхилл, Лескотт, Уолкотт, Бент, Окслейд-Чемберлен, Стоунз, Доусон, Дженас, Джо Гомес, Мэддисон и Антонио. И это страна со скаутингом, где никто не упустит Алли или Кейна. Серб Митрович, Уилсон из «Ливерпуля» и Соланке сейчас в Чемпионшипе, и это сильные игроки. Но все-таки звезды туда попадают лишь случайно. Или молодыми, или как Колоччини – вместе с вылетевшим «Ньюкаслом».

3. Нестабильность российских клубов. Не так крут Чемпионшип, как у самой РПЛ хватает нерешенных проблем? Не окупают себя – раз, не считаются со зрителями – два, не сумели стать популярными на ТВ – три. У «Матч ТВ», судя по рейтингам прошлого года, суточное количество зрителей сопоставимо с посещаемостью среднего футбольного сайта и уступает самым большим онлайн-платформам. Это пугает, показатели с их бюджетами должны быть в десять раз лучше. А ТВ по методам управления похоже на сами клубы РПЛ . Нестабильность «Спартака» и компании бьет по шансам РПЛ оторваться от второй английской лиги раз и навсегда.

4. Умение привлекать аудиторию. Сильную лигу проще создать при полных трибунах, ведь заработок в день матчей кормит не только немцев в европейском футболе. Да и привязанность диктует трогательные отношения. Один из фанатов «Норвича», например, вписал в завещание футбольную команду – оставил им денег, чтобы выпили за него. Последнюю волю старика сдержали. Фанатов в Чемпионшипе меньше, чем в АПЛ , но РПЛ может лишь мечтать о средних показателях второй английской лиги. Пускай Чемпионшип – локальный продукт, а РПЛ при желании можно сделать популярной в той же Азии, где смотрят все, включительно со стримами видеоигр, с англичанами тяжело тягаться в любви к своему и родному футболу.

« РПЛ явно сильнее»

1. Характер футбола в Чемпионшипе. Если бы во второй лиге в Англии было много парней, которые сильнее, чем в РПЛ , то увидели немало новичков оттуда. Пускай не англичан, а других иностранцев. Но не видим ничего подобного, Чемпионшип – лига боевитая, но немного примитивная. «Бей-беги» там намного больше, чем в АПЛ , а стильные «Норвич» или «Лидс» не отражает вектор развития всего дивизиона. 24 команды устраивают уличные драки, не стоит переоценивать их класс. Заявления, будто «Зенит» не сможет обыграть «Фулхэм», который лидирует в Чемпионшипе, не имеет под собой оснований. Там речь о лиге крепких середняков.

2. Качественные крутые легионеры. Никто не выберет «Борнмут», если зовет «Зенит». Не стоит выдумывать то, чего нет – в Чемпионшипе достаточно средних футболистов, которые никогда не вырастут. В РПЛ же всегда может появиться будущая легенда АПЛ , вроде Видича и Ивановича. А стоимости тамошних футболистов, особенно англичан, немного завышены. Тогда как лучших легионеров в России редко переоценивают. Халк, Витсель, Думбия, Кришито, Красич, Лав и так далее ехали в РПЛ , а не во вторую лигу Англии. Чемпионат там тяжелый – Рагнар Сигурдссон подтвердит, но Шиманьски, Клаудиньо, Кабелла, Касьерра, Нобоа или Барриос туда не поехали бы. И не только из-за высоких зарплат в РПЛ . Пока плачут о «потере сборной», РФС готовит новый лимит.

3. Международный опыт игроков РПЛ . Парочка клубов Чемпионшипа могут сыграть против «Лестера» не хуже, чем «Спартак». Но «красно-белые» вышли с первого места из группы с «Наполи» и «лисами» в Лиге Европы, а почти все клубы второй английской лиги никогда такой опыт не получат. Разницу между низшим и высшим дивизионами очевидная. Не стоит оскорблять футболистов РПЛ на ровном месте. У них хватает минусов, продиктованных системой, в которой зарабатывают миллионы, но Ионов не игрок уровня английской ФНЛ , а мог бы выступать в составе середняка АПЛ .

4. Доступ к приличным тренерам. Не исключаем, что Фарке окажется крутым немецким специалистом и сделает «Краснодар» сильнее. Но это двукратный чемпион Чемпионшипа, а не середняк той лиги. Тренер с радостью перешел в РПЛ . Так поступили бы на его месте многие. В высшую лигу из топ-10 лучших в рейтинге УЕФА легко заманить классного наставника, чем во второй дивизион. Слуцкий рискнул, а теперь и в РПЛ переживает не лучшие времена. Шварц, Семак, Федотов, Тедеско, Бердыев, Семин, и так далее – тренеры более высокого уровня, чем большинство тех, кто работает и раньше работал в Чемпионшипе.

Мнение читателей. Выбирайте сильнейшую лигу в паре

Слуцкий прав, четких критериев при сравнении лиг нет. Но команды РПЛ справлялись с самыми успешными клубами сезона в самой АПЛ . Понятно, что уровень «Шеффилд Юнайтед» или «Бирмингема» вряд ли сильно ниже, чем у клубов из Тулы и Екатеринбурга. Но полезно завязать с самобичеванием без повода. Можно шутить, что ФНЛ – лучшая лига мира, но странно серьезно заявлять, что Чемпионшип сильнее РПЛ .

Нет там ничего невероятного, кроме звездной денежной пыли от популярности АПЛ , которая позволяет раздувать бюджеты. Тут лиги похожи, только в роли Санты в России государственный бюджет. Чемпионат, который недавно был шестым в рейтинге УЕФА , не проиграет дивизиону с «Лутоном» и «Халл Сити». Тем более, в РПЛ планируют реформы, чтобы не деградировать на фоне скептических оценок людей из футбольной индустрии – ознакомьтесь с опросом РФС , его результаты показательные.