Мастер-класс от «Реала». Знаковая победа в Суперкубке Испании

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сегодня, 00:27

«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик». «Соккер.ру» — об успехе мадридцев.

Парадокс Суперкубка Испании

Сам по себе финал, непосредственно розыгрыш трофея получился довольно необычным с точки зрения простой логики и восприятия спортивной справедливости. Ведь что такое Суперкубок? Это выяснение отношений между самыми успешными клубами прошлого сезона в чемпионате и кубке страны. В общепринятом восприятии. Везде есть нюансы. И вот испанские нюансы привели к тому, что собственно разыграли трофей клубы, которые в прошлом сезоне не выиграли ни чемпионат Испании, ни Кубок Испании.

Точнее даже проиграли их в решающий момент. «Реал» уступил чемпионство «Атлетико», отстав от соседей по Мадриду на два очка по итогам сезона. А «Атлетик» проиграл в финале Кубка Испании «Барселоне» со счетом 0:4. А Суперкубок разыгрывают в итоге именно проигравшие. Получилось забавно. Но вряд ли стоит заниматься критикой подобного стечения обстоятельств и формата турнира.

Ведь Суперкубок во всех странах уже носит характер выставочного противостояния. Фактического турнирного смысла он лишен, причем в последнее время – особенно. Команды уже не разыгрывают его непосредственно по итогам предыдущего сезона. По разным причинам матчи за Суперкубок съезжают куда-то в середину уже нового турнира, и это еще меньше позволяет говорить о каком-то спортивном смысле.

Ведь сейчас уже новый сезон и новые обстоятельства, новые условия во всех турнирах. К тому же матчи все чаще «уезжают» за границу – лиги и федерации используют Суперкубок как ту самую выставку, возможность пропиарить свой футбол за границей, где есть потенциальная незанятая платежеспособная аудитория. Чистая коммерция изначально стала выпячиваться еще больше.

Но вот испанцы пошли еще дальше. Им показалось скучным и не очень выгодным возить всего две команды на такую «экспозицию». Раз уж есть возможность «поторговать» своим футболом за границей, то лучше сделать из этого отдельный мини-турнир, вовлечь побольше людей, привлечь больше внимания. Поэтому был придуман формат в виде «Финала четырех».

А такой формат может привести к парадоксам, описанным в начале материала. Но вряд ли кто-то сильно был опечален тем зрелищем, которое в итоге было показано в Саудовской Аравии. И организаторы с трепетом отнеслись к редким звездным гостям, и сами команды старались не относиться свысока к Суперкубок. Уж «Реал», которому он в итоге достался, так точно.

Контроль игры

Давайте взглянем на то, как команды управляли игрой. Проще всего это сделать через цифры. У «Атлетика» 14 ударов по воротам и два в створ, а у «Реала» — 13 по воротам и четыре в створ. Надо заметить, что чисто по ударам «Атлетик» даже превзошел мадридцев. Но в основном за счет финального отрезка, когда «Реал» уже действовал по выгодному и комфортному счету, позволяя баскам атаковать и отвечая стремительными выпадами. Допустим, к 66-й минуте у «Атлетика» было всего семь ударов.

К такому поведению «Реала» мы уже привыкли и не воспринимаем это как риск для команды потерять контроль над ситуацией или как проявление слабости. Так комфортнее работать «Реалу», когда появляются свободные зоны из-за нужды соперника в атаках. Зачем мучиться и взламывать плотные редуты, если можно дать возможность противнику поатаковать, спокойно отзащищаться и больно уколоть?

Такие атаки привели к самым опасным эпизодам у ворот «Атлетика», включая голевые. Не позиционная возня вокруг штрафной, а быстрые налеты. Еще такой подход довольно зрелищный. Но чтобы можно было представить уровень ограничений «Атлетика», в створ баски первый удар нанесли на 85-й минуте.

Работа с мячом

Даже с учетом того, что сопернику «Реал» позволял переходить на свою территорию, распоряжаться мячом «Атлетику» вольно не позволяли. Басков всегда оставляли в положении цейтнота, когда нужно было поспешно принимать решения в развитии атак.

Это важный аспект тактики «Реала», который позволяет использовать спешку противника против него – он вынужден торопиться и чаще совершает потери, ошибки, «Реал» этим пользуется. Это не бездумное отступление, а получение пространства. Поэтому по итогам матча «Реал» владел мячом 57 процентов времени. Мадридцы совершили 559 передач, тогда как «Атлетик» — 399.

Разве что в самой концовке встречи упертые баски, не желавшие мириться с участью, заставили мадридцев выйти из зоны комфорта и создали настоящие неприятности. Под давлением ошибку совершил Эдер Милитао, который привез пенальти и оставил «Реал» в меньшинстве. Но ошибка только породила еще одного героя в этом поединке – Тибо Куртуа эффектно отразил удар Рауля Гарсии с «точки».

Герои и цифры

Безусловно, главными героями «Реала» в целом остаются три полузащитника, на опыт и мастерство которых нанизана вся тактика и взаимодействие мадридцев. Модрич, Кроос и Каземиро обеспечивают «Реалу» его нынешний уверенный облик. К ним можно добавить Бензема. Впрочем, «прирастать» эта троица может со всех сторон и опытом, и талантом, и резкостью. Варьируя окружение этой тройки, тренерский штаб может придавать игре оттенки.

Но помимо контроля игры они ведь и «бонусы» приносят. Таким можно назвать потрясающий гол Модрича, который вроде уже всем удивил, чем мог, но не перестает работать в этом направлении. Кстати, это первый гол Луки за «Реал» в нынешнем сезоне. Зато какой бриллиант. Заодно Модрич стал и самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании. Он отличился в 36 лет и 129 дней.

«Реал» максимально серьезно отнесся к Суперкубку Испании, потому что это возможность для мадридцев вернуть себе трофейную поступь и закрепиться в статусе лидера сезона в Испании как минимум. Кто-то уже говорит, что «Реал» так не доминировал внутри страны с сезона-2007/08. С этим можно спорить или соглашаться, но сейчас сложились наилучшие условия для процветания именно «Реала». Проблемы «Барселоны» и «Атлетико» распахнули двери к трофеям перед командой Карло Анчелотти, а «Севилья» пока не готова с уверенностью подхватить знамя конкурентов.

Особое значение турнир имел и для Анчелотти, который вернулся в «Реал», где работал в середине прошлого десятилетия. Для итальянца этот трофей стал сразу пятым с мадридцами и 21-м в карьере. Анчелотти продолжает собирать внушительный пакет титулов. У него уже три победы в Лиге чемпионов, чемпионские титулы в Италии, Англии, Германии и Франции, в Испании он брал Кубок, выигрывал Суперкубок УЕФА , клубный чемпионат мира. Не хватало Суперкубка Испании и чемпионата Испании. Один пропуск закрыт, второй тоже близок к этому.

Для «Реала» этот трофей тоже стал знаковым – он приблизил вплотную к «Барселоне». У каталонцев 13 побед в Суперкубке Испании, а у «Реала» теперь 12. Более того, у «Реала» теперь всего за всю историю клуба 95 разных трофеев, а у «Барселоны» — 96. И если уж говорить о рекордсменах, то для Марсело этот трофей стал 23-м в «Реале». Это повторение рекорда Франсиско Хенто. У Серхио Рамоса 22 трофея, а у Маноло Санчиса 21. Контракт Марсело с «Реалом», за который он играет с 2007 года, истекает летом. И если мадридцы успеют выиграть чемпионат Испании, к чему все идет, то бразилец станет абсолютным рекордсменом клуба.