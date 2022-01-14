Когда десять лучше одиннадцати. Парадоксальная ничья «Арсенала» и «Ливерпуля»

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сегодня, 01:37

«Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Арсенал». «Соккер.ру» — о первом раунде полуфинального противостояния в Кубке Лиги.

Больше не значит лучше

Иногда футбол бывает парадоксальным. Даже частенько. Если посмотреть первые 15 минут этого матча, а потом выключить игру и спросить, с каким счетом все завершилось, то почти наверняка в голову пришел бы разгром «канониров». Неуверенная игра в защите, ошибки суетливого Рамсдейла, выносившего мяч в Хендерсона – все это не вселяло надежду в поклонников «Арсенала» на старте матча на «Энфилде». Да и «Ливерпуль», несмотря на свои кадровые трудности, с первых минут учинил мощный натиск и задал высокую планку скорости.

Все изменилось после удаления у «Арсенала», как ни странно. «Канониры» в тот момент поняли свою задачу очень четко и ясно: выстоять в меньшинстве в гостевом матче против мощного соперника с надеждой на ответную игру. Вот этой конкретизации цели оказалось достаточно, чтобы команда Микеля Артеты успокоилась и стала выполнять работу. То есть в равных составах от обеих команд на таком уровне ждут равной борьбы, и это могло давить на «канониров». От них требовались ответные активные действия. Когда они остались вдесятером, этот груз упал – от них ждали глухой обороны. И «Арсенал» взялся за дело. Да, было тяжело. Особенно в концовках таймов. Например, в последние 15 минут первого тайма «Арсенал» владел мячом 11 процентов времени. Но глухая защита работала.

Более того, на протяжении большей части второго тайма «канониры» наладили не только внимательную собранную защиту, но и вылазки в контратаку, редкие и все же небезопасные для «Ливерпуля». Чего уж там: самый опасный момент в матче был создан «канонирами» как раз в такой контратаке – когда Сака оказался фактически с глазу на глаз с Алиссоном.

Впечатление от боевой обороны «Арсенала» могла испортить самая концовка поединка, когда «канониры» уж слишком откровенно сели в своей штрафной и молились на финальный свисток, вышибая мяч куда подальше.

Сообразив, что разнообразия от игроков атаки дождаться не получится, Юрген Клопп начал освежать игру в направлении упрощения. Вся острота последних минут была создана благодаря банальным прострелам и подачам Неко Уильямса, который сменил Трента Александра-Арнольда, оказавшегося не в форме.

Возможно, если бы Клопп, перенесший коронавирус, решился на этот шаг пораньше, «Арсенал» не сохранил бы ворота в неприкосновенности. По большому счету, все действия «Ливерпуля» в нападении выглядели предсказуемо и читаемо. «Красные» могли рассчитывать на успех только за счет давления и резкости, что показывали в начале матча и в самом конце.

«Минус Гранит»

Особого упоминания достоин, конечно, Гранит Джака. Полузащитник «Арсенала» умудрился в очередной раз допустить детскую ошибку, которая во многом определила течение матча. Правда, как мы уже заметили в самом начале, парадоксальным образом его удаление могло сыграть на руку психологической устойчивости команды.

Но само по себе действие Джаки вызывает снова непонимание. Еще не оправившийся от стартового волнения «Арсенал», попался на весьма простом приеме «Ливерпуля» — забросе из глубины. Жота мог умчаться один на один с вратарем, и Джака остановил его ударом в грудь. Он, конечно, тянулся к мячу и показывал, что не видел Диого. Но тут тебе и сам удар, что весьма грубо, и срыв потенциального выхода один на один. В общем, все в «Арсенале» понимали, что это красная карточка.

Для Джаки удаление стало уже пятым с момента его дебюта в «Арсенале» в сезоне-2016/17. И с тех пор ни один игрок из АПЛ не удалялся чаще в разных турнирах, чем Гранит. Поразительная способность.

Цифры

Но давайте посмотрим и на парадоксальные цифры. О некоторых мы уже упомянули выше. Но не о самых главных. Это соотношение ударов. Если «Ливерпуль» всю дорогу давил, то там должен быть град ударов. И верно. 17 раз били по чужим воротам подопечные Клоппа. Больше других старался Минамино – на его счету шесть попыток. Но за всю игру «красные» ни разу не попали в створ ворот «Арсенала»! Салах плакал кровавыми слезами, если смотрел эту игру.

И неуверенно игравший весь матч Рамсдейл умудрился сохранить ворота «сухими». Хотя по его суете и ошибкам можно было бы сказать, что любой удар в створ рисковал стать голевым. Старательный Минамино как раз и стал автором самых главных промахов. В конце встречи, когда Рамсдейл любезно совершил очередную ошибку, убрав себя и двух защитников с пути, Минамино сумел пробить выше створа пустых ворот с пяти метров. У «Арсенала», для сравнения, всего три удара по воротам, и одно попадание в створ, один реальный голевой момент.

По владению мячом тоже никакой тайны нет. «Арсенал» в конце таймов мячом вообще фактически не владел. Но более-менее приличная игра в основной части второго тайма позволила «канонирам» поднять процент до 22,5, что тоже весьма мало, но они были в меньшинстве. «Ливерпуль» свое владение оформлял стерильно, и точность передач составила 85 процентов, тогда как у «Арсенала» — 48 процентов. Честно говоря, даже для команды, играющей в меньшинстве, точность менее 50 процентов – это дикость и редкость. Еще один парадокс.

Тяжелое будущее

Не нужно быть мастером, чтобы смотреть в завтрашний день обеих команд с тревогой. И этот матч тревог добавил. Начнем с плотного календаря. В каждом интервью все английские тренеры на него жалуются. «Арсеналу» и «Ливерпулю» предстоит сыграть четыре матча за десять дней – судите сами, насколько это человеческие условия. И ведь это не просто матчи без контекста. Условия очень важны. И они тоже неблагоприятны.

Это постоянный вылет игроков из-за травм и коронавируса – собрать оптимальный состав нереально в современных условиях. Это еще и всегда неуместный Кубок Африки, который выдернул из «Ливерпуля» Мане, Кейта и Салаха, вследствие чего мы и увидели «красных», которые толкутся вокруг чужой штрафной и ничего не могут придумать. Разве что «толочься» более быстро. Взаимодействие Минамино, Фирмино и Жоты – обнять и плакать, как говорится. А с учетом отсутствия формы у Робертсона и Александра-Арнольда и других потерь, «Ливерпуль» представляет жалкое зрелище в плане креатива и принятия нестандартных решений. Останется довериться молодежи и азарту.

У «Арсенала» тоже бойцов призвала Африка. А старания Джаки проредили полузащиту еще сильнее. Без Эль-Нени, Гранита, Партея, Смита-Роу, Эдегора «Арсеналу» просто некем будет играть в средней линии. Так что нынешняя встреча этих команд – не только интересная парадоксальная битва, но и обещание страданий для обеих сторон, их «пробник».